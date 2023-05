Học phí trường Y - dược phía Bắc tăng, cao nhất 150 triệu đồng/năm

Trao đổi nhanh với PV Dân trí ngày 12/5, lãnh đạo Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội cho biết, khoảng tháng 6 tới nhà trường mới công bố thông tin liên quan đến học phí. Dự kiến năm 2023, nhà trường sẽ tăng học phí theo lộ trình.

Theo văn bản vừa công bố của Trường Đại học Dược Hà Nội, học phí năm học 2023-2024 nhà trường thu theo lộ trình quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ - CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Sinh viên ngành Y khoa trong một tiết thực hành (Ảnh: T.H).

Cụ thể đối với hệ đại trà: Ngành Dược học áp dụng mức thu học phí là 2.450 nghìn đồng/sinh viên/tháng (24.500 nghìn đồng/sinh viên/năm học).

Ngành Hóa dược áp dụng mức thu học phí là 1.850 nghìn đồng/sinh viên/tháng (18.500 nghìn đồng/sinh viên/năm học).

Ngành Công nghệ sinh học và ngành Hóa học áp dụng mức thu học phí là 1.350 nghìn đồng/sinh viên/tháng (13.500 nghìn đồng/sinh viên/năm học).

Đối với hệ chất lượng cao: Học phí hệ chất lượng cao năm học 2023- 2024 là 4.950 nghìn đồng/sinh viên/tháng (49.500 nghìn đồng/sinh viên/năm học).

Năm 2023, Trường Đại học Dược Hà Nội tuyển 960 sinh viên cho bốn ngành dược học, hóa dược, hóa học và công nghệ sinh học.

So với mức thu hiện tại, hai ngành Hóa dược và Dược học cao hơn 4,2 và 10,2 triệu đồng so với mức hiện hành. Với hệ chất lượng cao ngành dược học, học phí cao hơn 4,5 triệu đồng so với mức thu hiện tại.

Cũng theo Trường Đại học Dược Hà Nội, tổng nguồn thu hợp pháp mỗi năm của trường: 145.074 tỷ đồng; tổng chi phí đào tạo trung bình của một sinh viên/năm của năm 2022 là hơn 31 triệu đồng.

Thông báo từ Trường ĐH Phenikaa, học phí khối ngành sức khỏe cao nhất 150 triệu đồng/sinh viên/năm, nếu chưa áp dụng ưu đãi.

Cụ thể học phí khối ngành điều dưỡng, ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: 26 triệu đồng/sinh viên/năm; khối ngành dược học: 32 triệu đồng/sinh viên/năm .

Riêng ngành Y khoa và Răng - hàm - mặt: Học phí 150 triệu đồng/sinh viên/năm. Tuy nhiên với sinh viên nhập học năm đầu tiên (năm 2023) sẽ giảm học phí 50%, tương đương 75 triệu đồng/sinh viên/năm.

Từ năm thứ 2 trở đi, sinh viên ngành này được giảm 40% học phí nhưng không quá 5 năm.

Học phí khối ngành Y- dược của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, học phí các ngành Y khoa dao động từ gần 27 triệu đồng/sinh viên/năm đến hơn 83 triệu đồng/sinh viên/năm, tùy từng ngành.

Cụ thể, ngành dược học (tổng thời gian đào tạo 10 học kỳ) và ngành điều dưỡng (tổng thời gian đào tạo 8 học kỳ) có mức học phí hơn 13 triệu đồng/sinh viên/học kỳ.

Ngành Y khoa học phí hơn 33 triệu đồng/sinh viên/học kỳ (tổng thời gian đào tạo 12 học kỳ) và ngành Răng - hàm - mặt học phí hơn 41 triệu đồng/sinh viên/học kỳ (tổng thời gian đào tạo 12 học kỳ).

Như vậy khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có mức học phí cao nhất là ngành Răng- hàm- mặt với hơn 83 triệu đồng/sinh viên/năm.

Học phí của nhà trường tính theo tín chỉ với mức thấp nhất từ 350.000 đồng/tín chỉ đến 1.950 nghìn đồng/tín chỉ, tùy từng ngành.

Theo đại diện nhà trường, mức học phí này đã được điều chỉnh tăng so với năm ngoái.

Năm 2023, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dự kiến dành 7.030 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy.

Phương thức tuyển sinh bao gồm 2 phương thức là sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 và xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12).