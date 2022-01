Học IELTS đúng cách cùng chuyên gia - Con đường ngắn đi đến thành công

Dịch bệnh buộc các trường học chuyển sang hình thức trực tuyến trong khi giáo viên bản ngữ không có điều kiện giảng dạy trực tiếp tại các trường đã khiến mặt bằng năng lực tiếng Anh của người Việt bị ảnh hưởng đáng kể. Thế nhưng tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ phổ biến, giúp người học hội nhập với xã hội toàn cầu hóa. Vậy người học có thể làm gì để cải thiện năng lực tiếng Anh nói chung và đạt mục tiêu IELTS nói riêng trong năm mới này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Những con số biết nói

Theo báo cáo Chỉ số thông thạo Anh ngữ gần đây (EF English Proficiency 2021), Việt Nam hiện đang đứng thứ 66 trên tổng số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Thứ hạng này sụt giảm đáng kể so với năm 2019 (xếp hạng thứ 59) và tụt một bậc so với năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch. Mặc dù so với các quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan (xếp hạng 100), Campuchia (xếp hạng 97), Myanmar (xếp hạng 93) và Indonesia (xếp hạng 80), thứ hạng của Việt Nam vẫn cho thấy mức độ khả quan nhất định nhưng không thể phủ nhận, Covid-19 đang khiến người học gặp khá nhiều trở ngại trong việc cải thiện năng lực ngoại ngữ của mình, nhất là kỹ năng Nói và Viết.

Kỹ năng Nói - Viết: Vấn đề nan giải

Phần lớn người học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh IELTS đều cho rằng kỹ năng Nói và Viết là hai kỹ năng khó vượt qua nhất. Kể cả khi người học dành nhiều thời gian đọc báo, nghe nhạc hay làm bài tập thì hai kỹ năng này vẫn rất khó để cải thiện trong một sớm một chiều. Điều này khá dễ hiểu vì kỹ năng Nói và Viết bị chi phối trực tiếp bởi những thói quen "thâm căn cố đế" khi sử dụng tiếng mẹ đẻ.

Ví dụ dễ thấy nhất chính là thói quen "lược" âm cuối (ending sound) của người Việt khi nói tiếng Anh, xuất phát từ thói quen phát âm tiếng Việt, khiến âm tiết phát ra bị sai và gây nhầm lẫn ý nghĩa trong quá trình giao tiếp. Chính vì vậy, để cải thiện tiếng Anh nói chung lẫn hai kỹ năng Nói và Viết nhất thiết cần có phương pháp học đúng đắn do chính những chuyên gia ngôn ngữ này giảng dạy. Đó cũng là lý do vì sao các chuyên gia cho rằng, để cải thiện năng lực tiếng Anh của người Việt, các trường học, công ty, tổ chức và mỗi cá nhân cần thiết lập môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, ở đó người học được tiếp cận ngôn ngữ và cải thiện nội lực với các chuyên gia tiếng Anh bản ngữ.

Học IELTS đúng cách cùng chuyên gia

Rất nhiều trường hợp khi luyện tiếng Anh nói chung và tiếng Anh IELTS nói riêng đều loay hoay không biết cách cải thiện sao cho hiệu quả. Trên thực tế, học IELTS đúng cách không xuất phát từ việc học bí quyết giải đề đơn thuần mà xuất phát từ việc xây dựng tư duy ngôn ngữ đúng đắn, hiểu đúng bản chất của tiếng Anh và khắc phục dần những lỗi sai mắc phải trong quá trình sử dụng cùng lúc hai hay nhiều ngôn ngữ. Đó chính là lý do vì sao học IELTS cùng chuyên gia bản ngữ mang lại hiệu quả cao.

Khi học cùng chuyên gia bản ngữ, một mặt người học sẽ được tiếp cận với môi trường sử dụng tiếng Anh tuyệt đối, giúp tránh lối tư duy dịch thuật (dịch từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Anh). Thay vào đó học cách tư duy sử dụng ngôn ngữ và xử lý thông tin một cách tự nhiên hơn. Mặt khác, luyện IELTS cùng chuyên gia bản ngữ cho phép người học được sửa bài chi tiết, trực tiếp và nhận thức đúng mức những vấn đề bản thân đang gặp phải dưới góc nhìn chuyên gia. Từ đó có hướng cải thiện đúng trọng tâm và đúng hướng.

Có thể thấy, tiếng Anh đóng vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trong khi IELTS đã và đang trở thành "chứng chỉ thông hành" để đi vào thế giới hội nhập. Là một công dân toàn cầu, hãy chủ động trang bị cho mình nền tảng tiếng Anh vững chắc, không chỉ minh chứng qua một tấm bằng IELTS điểm cao mà còn khẳng định qua khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt. Đừng để năm mới trở thành vòng lặp của năm cũ, hãy hành động và hướng tới mục tiêu ngay hôm nay.

