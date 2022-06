Hãy tạo nên mùa hè đầy cảm hứng khám phá cho trẻ

Nghỉ hè có nên cho con đi học hay không? - Đó chắc chắn là trăn trở của rất nhiều các bậc cha mẹ. Cho con "học hè" - nghe có vẻ không đúng lắm so với thời "bố mẹ nó", đã nghỉ hè rồi còn học, nhưng không học hè thì trăm nghìn mối lo khác, thiếu không gian chơi, "cắm cúi" điện thoại hết ngày, sợ không theo kịp bạn bè năm học mới.

Vậy phải chăng những người lớn chúng ta nên tìm cho con trẻ giải pháp vừa đáp ứng kiến thức sẵn sàng năm học mới, vừa khơi gợi được cảm hứng khám phá cho mùa hè của con.

Explore Inspirations - Cảm hứng khám phá chính là chủ đề chính của mùa hè 2022 tại Tổ chức Giáo dục IEG (IEG Global). Chỉ cần cho con trẻ những điểm chạm truyền cảm hứng, con sẽ tự mình làm nên một mùa hè thật sáng tạo và đột phá.

Lớp học không biên giới

Mỗi mùa hè đi qua là một cơ hội để lớn. Với 6 chủ đề truyền cảm hứng xuyên suốt 6 tuần, Chương trình Lớp học không biên giới - Classroom Beyond Wall tại IEG chính là cơ hội để các bạn nhỏ được học tập, sáng tạo, và khám phá đam mê của bản thân thông qua những điểm chạm gặp gỡ và được truyền cảm hứng từ những câu chuyện thành công đến từ 6 chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau từ Âm nhạc; Thể thao; Truyền thông; Doanh nghiệp phát triển bền vững; đến Nghệ thuật, Tâm lý học: Chuyên viên An toàn Thông tin - Anh Ngô Minh Hiếu (HieuPC); Rapper Ngắn; Chủ doanh nghiệp phát triển bền vững - Dòng Dòng Sài Gòn, Trung tâm tư duy hội họa sáng tạo - The Thinking Pen, Trung tâm thể thao Quốc tế ASA & SSA…

Thêm vào đó, cho từng tuần học, các bạn nhỏ còn được thầy cô IEG hướng dẫn lý thuyết, phản tư nội dung, trải nghiệm thực tế và sáng tạo sản phẩm cho riêng mình.

Hoạt động thu âm Rap tại "Classroom Beyond Walls - Lớp học không biên giới".

Trại hè Đi để trưởng thành

Trại hè Đi để trưởng thành - Do TS. Nguyễn Chí Hiếu dẫn đường với 3 hành trình khám phá: Huế - Đà Nẵng - Hội An (6-11/6); Bình Định - Phú Yên (4-9/7); Đà Lạt - Bảo Lộc (11-16/7). Hành trình Đi để Trưởng thành là cơ hội để con trẻ bước ra thế giới với tâm thế tư duy mở rộng, đón nhận những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo về cuộc sống, hình thành nhân sinh quan sâu sắc thế giới xung quanh.. Một trại hè mà các dự án thu hoạch được hoàn thành bằng cả chiều sâu tư duy và kiến thức thu nhặt trên cả hành trình.

Cảm nhận của phụ huynh tại Trại hè Đi để Trưởng thành 2022.

Hành trình Đà Nẵng - Huế - Hội An - hành trình tìm về những giá trị thiên nhiên, văn hóa, lịch sử đang dần biến mất, quan sát, chiêm nghiệm về sự tương tác giữa đô thị phát triển, hiện đại cùng các giá trị mang tính truyền thống, lịch sử.

Khóa học tiếng Anh IEG Global Scholar

Với các hoạt động trải nghiệm phong phú, đầy cảm hứng, khóa học tiếng Anh mùa hè IEG Global Scholar tại IEG Global hứa hẹn sẽ mang đến mùa hè đột phá tiếng Anh và tư duy cho các bạn nhỏ. Đó là những buổi workshop "Summer Explore Inspirations", là cơ hội để gặp gỡ, học hỏi từ những chuyên gia và người truyền cảm hứng, là Câu lạc bộ IEG Speaking Club - Speak Your Mind, là nơi các bạn học sinh không những được giao lưu, học hỏi về tư duy, ngôn ngữ mà tăng sự tự tin trong giao tiếp, phát triển các kỹ năng nói nâng cao cần thiết trong tương lai như nói trước Công chúng (public speaking), Đàm phán (negotiating), Tranh biện (debating),...

Gặp gỡ và học hỏi cùng anh Ngô Minh Hiếu (HieuPC) - Chuyên viên an toàn thông tin tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC).

Để chọn chương trình hè phù hợp cho con đòi hỏi rất nhiều những sự đầu tư thời gian và công sức tìm hiểu của ba mẹ. Hãy cân nhắc để con có một mùa hè thực sự lớn, thực sự trưởng thành. Và con trẻ "xứng đáng" được tìm ra niềm cảm hứng học tập cho riêng mình.

