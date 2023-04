Hà Nội: Bỏ xác nhận cư trú trong tuyển sinh lớp 1, lớp 6

Theo văn bản hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 - 2024 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Hội đồng tuyển sinh của các trường tập hợp danh sách các học sinh dự tuyển năm học 2023-2024 cần phải xác minh thông tin cư trú, chủ động phối hợp với Công an cấp xã trên địa bàn để rà soát, xác thực. Tuyệt đối không yêu cầu cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đi xác minh.

Như vậy, điểm mới của tuyển sinh năm nay là hồ sơ vào mầm non, lớp 1, lớp 6 đã giảm bớt giấy xác nhận thông tin về cư trú để tạo nhiều thuận lợi cho phụ huynh học sinh.

Học sinh lớp 6 (Ảnh: T.L).

Cụ thể đối với tuyển sinh mầm non, hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

Với tuyển sinh lớp 6, hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có); Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 - 2024. Thời gian tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1- 9/7/2023.

Bên cạnh đó, trong thời gian tuyển sinh, các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

Theo phản ánh của Dân trí trước đó, nhiều phụ huynh trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) phải vội vàng đến cơ quan công an xin giấy xác nhận cư trú cho con chuyển cấp. Có người đi 3 lần chưa được cấp giấy xác nhận.

Được biết, yêu cầu phụ huynh lớp 5 viết phiếu kê khai thông tin học sinh kèm bản gốc giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07) hoặc bản thông báo thông tin học sinh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Một số người dân quận Long Biên, Hà Nội phải vất vả đi xin giấy xác nhận cư trú (Ảnh: Q.P).

Theo công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội, có nhiều hình thức để người dân có thể lấy giấy tờ, tài liệu xác nhận thông tin về nơi cư trú thay thế sổ hộ khẩu giấy để phục vụ công tác tuyển sinh.

Cụ thể, giấy xác nhận thông tin cư trú theo mẫu, thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chip (nếu đơn vị có thiết bị đọc mã QR Code hoặc thiết bị đọc thông tin trong con chip trên thẻ căn cước)…

Tuy nhiên, khi phụ huynh tự truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia trên dịch vụ công thì hệ thống bị lỗi.

Cuối cùng, người dân phải ngược xuôi xin giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc bản thông báo thông tin học sinh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2023 - 2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng, đặc biệt là học sinh lớp 6. Toàn thành phố có 188.429 học sinh vào lớp 6, tăng 38.519 em so với năm học trước. Điều này đồng nghĩa phải có thêm 1.315 phòng học THCS để đáp ứng nhu cầu.

Các quận, huyện có số lượng tăng mạnh gồm: Hà Đông (tăng 5.208 học sinh), Hoàng Mai (tăng 3.482 học sinh), Nam Từ Liêm (tăng 3.350 em).

Không chỉ với lớp 6, mà cả học sinh lớp 1 năm nay trên toàn Hà Nội cũng tăng khoảng 11.600 em, tương ứng cần thêm 88 phòng học.