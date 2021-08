Dịch Covid-19 phức tạp: 10 tỉnh bất ngờ lùi lịch tựu trường

Dân trí Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, nhiều tỉnh thành quyết định lùi thời gian tựu trường của toàn bộ hoặc một bộ phận học sinh.

Sóc Trăng: Ngày 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, lịch nhập học của cấp phổ thông và GDTX của địa phương này dự kiến từ ngày 15/9. Tùy vào tình hình thực tế, tỉnh sẽ quyết định thời gian học của cấp mầm non.

Quyết định này được đưa ra do ảnh do ảnh hưởng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước đó 10 ngày, địa phương này dự kiến tựu trường sớm nhất ngày 1/9. Các trường trên địa bàn sẽ khai giảng năm học mới theo khung thời gian chung của Bộ GD-ĐT là 5/9.

Hậu Giang: UBND tỉnh Hậu Giang quyết định, cấp học mầm non không tổ chức tựu trường và khai giảng. Các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9/9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12/9.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tại cuộc họp báo chiều 19/8, Lãnh đạo Sở GĐ-ĐT TPHCM cho biết, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, năm nay học sinh thành phố sẽ không có ngày tựu trường và khai giảng tập trung.

Theo đó, học sinh sẽ học trực tuyến từ 1/9 và sẽ học trực tuyến đến hết học kỳ 1 năm học 2022 - 2023.

Bắc Ninh: Ngày 20/8, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương trong tỉnh, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT Bắc Ninh thông báo lùi thời gian tựu trường của trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, tỉnh này quyết định học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8; trẻ mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt tựu trường vào ngày 1/9.

Bắc Giang: Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số địa phương như Lục Ngạn, Sơn Động đã quyết định lùi thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 đến 1/9.

Riêng học sinh lớp 1 ở TP Bắc Giang lùi ngày tựu trường đến khi có thông báo mới.

Các trường học tại các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng và một số xã, thị trấn của huyện Lạng Giang, Yên Thế vẫn đón học sinh lớp 1 đến trường vào 23/8.

Hà Tĩnh: Theo đề nghị của sở GD-ĐT, UBND tỉnh đồng ý lùi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 đến khi có thông báo mới.

Theo kế hoạch thời gian năm học, ở tỉnh này, ngày tựu trường là 1/9, riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8.

Nghệ An: Sở GD-ĐT Nghệ An ra văn bản về việc tạm dừng hoạt động các trung tâm Tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập từ ngày 17/8 cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường từ 1/9.

Hải Dương: Sở GD-ĐT Hải Dương vừa chỉ đạo các trường tiểu học lùi thời gian tổ chức tựu trường đối với học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do UBND tỉnh ban hành, học sinh tỉnh này sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8.

Đắk Lắk: Địa phương này quyết định lùi thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 trễ hơn 1 tuần so với khung thời gian Bộ GD-ĐT đưa ra.

Sơn La: UBND tỉnh Sơn La quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường do địa phương ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Thời gian cho học sinh đến trường trở lại tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Sở GD-ĐT Sơn La cũng lên các phương án cho các tình huống cụ thể về việc học trực tuyến, qua truyền hình hoặc giao bài về nhà.

Trước đó, tỉnh này quyết định cho học sinh tựu trường sớm nhất từ 16/8 nhằm tận dụng thời gian "vàng", đề phòng cho tình huống dịch Covid-19 bùng phát.

