Có IELTS, sao không apply học bổng ngành Ngôn ngữ Anh?

SIU tìm kiếm tài năng ưu tú cho ngành Ngôn ngữ Anh

Chuẩn bị cho hành trang du học ngành liên quan đến ngôn ngữ từ rất sớm, Khánh An đã đầu tư tiếng Anh từ lớp 11 và thi đạt IELTS 7.5 sau gần 1 năm ôn luyện. Thế nhưng, giấc mơ trở thành du học sinh buộc phải tạm hoãn bởi những lo ngại về diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Song Khánh An vẫn hào hứng khi được giới thiệu ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) cùng chính sách học bổng bán phần duy trì 4 năm học. "Mình vừa hoàn tất hồ sơ xét tuyển sớm cho ngành Ngôn ngữ Anh với hy vọng nhận được học bổng 50% tại SIU. Dịch Covid-19 khiến mình lựa chọn giải pháp an toàn hơn và định hướng lại tương lai. Mình sẽ tốt nghiệp đại học tại Việt Nam sau đó tiếp tục bậc học cao hơn ở nước ngoài", Khánh An chia sẻ.

Sinh viên SIU được thụ hưởng môi trường giáo dục hiện đại, khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân.

Trong nhiều năm qua, SIU khẳng định vị thế đào tạo tiếng Anh chuẩn quốc tế bằng những chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn của các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ. Đồng thời, Ngôn ngữ Anh còn là một trong những ngành mũi nhọn được SIU đầu tư quỹ học bổng hấp dẫn nhằm tìm kiếm những tài năng ưu tú về ngôn ngữ.

Cụ thể, thí sinh sẽ có cơ hội nhận học bổng 50% học phí toàn khóa trị giá khoảng 108,2 triệu/suất khi có IELTS từ 7.5 trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi. Hay học bổng 30% học phí trị giá khoảng 64,9 triệu/suất với thí sinh có IELTS từ 7.0 trở lên và đạt học lực khá năm lớp 12. Ngoài ra, SIU dành tặng cho con em cán bộ, giáo viên đang công tác trong lĩnh vực giáo dục học bổng 20% học phí toàn khóa trị giá 43,6 triệu/suất.

Phát triển toàn diện, chinh phục đỉnh cao ngôn ngữ

Với sứ mạng đào tạo những công dân toàn cầu có khả năng hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ, khoa Ngoại ngữ SIU theo đuổi sự xuất sắc trong nghiên cứu và đào tạo ngôn ngữ nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa, trách nhiệm, đạo đức trong mỗi sinh viên. Điều này góp phần giúp sinh viên của SIU có thể hiểu, trân trọng ngôn ngữ và tham gia phục vụ xã hội với tư cách là công dân toàn cầu có trách nhiệm.

Theo đuổi giáo dục khai phóng, phương pháp dạy - học luôn cải tiến theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm, các lớp học được chia nhỏ, thích hợp để tạo điều kiện tương tác tối đa giữa giảng viên với sinh viên, sinh viên với sinh viên trong môi trường học tập đẳng cấp quốc tế. Bên cạnh các giờ lên lớp với giảng viên, sinh viên thường xuyên được tham gia hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành hay các cuộc thi nghiên cứu khoa học (NCKH) để phát triển toàn diện cả tri thức, kỹ năng tư duy, tra cứu tư liệu, diễn đạt, thuyết trình và khả năng nghiên cứu.

Ngọc Hân, cô sinh viên đầy tài năng của Khoa Ngoại ngữ, khát khao chinh phục những đỉnh cao học thuật đã xuất sắc giành giải Nhất trong cuộc thi NCKH tại SIU.

Từng đạt giải Nhất trong cuộc thi NCKH SIU và có công trình được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Ngọc Hân, sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh chia sẻ về sự trưởng thành qua những cuộc thi tại SIU: "Môi trường tại SIU giúp mình khám phá tiềm năng và khả năng ở nhiều lĩnh vực mới, phá vỡ các giới hạn của bản thân và trên hết là giúp mình đạt được những thành tích mà trước đây chưa bao giờ nghĩ tới."

An tâm với hành trình nghề nghiệp tương lai

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại SIU luôn được tạo điều kiện nâng cao chuyên môn, tham gia thực tập tại 16 cơ sở giáo dục hiện đại từ khối Tiểu học cho đến bậc trung học, đại học, sau đại học thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE). Đặc biệt, hàng năm nhiều sinh viên tốt nghiệp đã được GAIE giữ lại, phân bổ vị trí việc làm phù hợp và tạo điều kiện để tiếp tục các bậc học cao hơn tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Ngoài ra, với mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng, GAIE có thể kết nối và mở ra nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp quốc tế mà Tập đoàn đang có quan hệ hợp tác. Đây là một trong những lợi thế lớn mà sinh viên có được khi học tập tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Sinh viên SIU được trang bị toàn diện kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế, từ đó mở ra nhiều "cánh cửa" tại các tập đoàn đa quốc gia.

Đại diện SIU nhấn mạnh: "Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn không chỉ được chuẩn bị đầy đủ về hành trang tri thức mà còn hội tụ những kỹ năng toàn diện của một công dân toàn cầu, đáp ứng yêu cầu hội nhập và hoàn toàn có thể tiếp tục các bậc học cao hơn tại các trường đại học của Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada…"

Thông tin chi tiết về các chương trình tuyển sinh, vui lòng liên hệ:

PHÒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Tel: 028.36203932

Hotline (Zalo): 0386.809.521

Hoặc truy cập địa chỉ:

https://www.siu.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/Upload/thong-tin-tuyen-sinh-2022.aspx