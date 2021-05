Bứt phá điểm thi vào 10 môn tiếng Anh: Dạng bài viết lại câu - câu bị động

Dân trí Đây là dạng bài phổ biến trong đề thi vào 10 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Do đó, thí sinh cần nắm vững 2 bước để làm được dạng bài này.

Bước 1: Xác định thành phần câu, đặc biệt là tân ngữ trong câu (thường là danh từ hoặc cụm danh từ đứng sau động từ).

Bước 2: Chuyển tân ngữ làm chủ ngữ, động từ chuyển sang dạng bị động, chủ ngữ câu chủ động sẽ được sử dụng là by + O. Chú ý, động từ được chuyển đổi phải đúng dạng và thì.

Đó là chia sẻ của thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên bộ môn Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI. Theo thầy Nguyên, đề thi vào 10 thường sẽ yêu cầu các em chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động.

Ví dụ với câu chủ động The new director runs the company very well, học sinh cần xác định được tân ngữ là the company, chủ ngữ là The new director, động từ là runs đang ở thì hiện tại đơn, chuyển về bị động sẽ là is run và trạng từ là very well.

Do đó, câu trên sẽ được viết lại dưới dạng bị động là The company is run very well by the new director.

Thực chất, muốn áp dụng 2 bước làm trên vào bài thi, trước tiên thí sinh cần nắm vững những nội dung kiến thức quan trọng về câu bị động.

Theo đó, câu bị động là câu mà chủ ngữ của câu chịu tác động của hành động (động từ chính) trong câu. Câu bị động thường gắn với cấu trúc động từ S + to be + Vp.p. Lúc này, động từ to be sẽ được chia như các động từ bình thường, tức là sẽ được chia theo các thì động từ hoặc đi kèm với các trợ động từ khuyết thiếu.

Trong video dưới đây, thầy Nguyễn Trung Nguyên sẽ có những chia sẻ cụ thể giúp thí sinh bứt phá điểm thi môn Tiếng Anh vào 10. Mời học sinh tham khảo:

Nhật Hồng