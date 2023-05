76 trẻ mầm non ngộ độc do vi khuẩn có trong sữa chua lên men

Tối 22/5, bác sỹ chuyên khoa II Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, đã có kết luận vụ ngộ độc xảy ra vào ngày 9/5, tại Trường mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương.

Vụ ngộ độc xảy ra tại Trường mầm non xã Thuận Sơn, Đô Lương làm 76 cháu học sinh phải nhập viện (Ảnh: P.H).

Theo bác sỹ Phạm Ngọc Quy, sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cử đoàn cán bộ tiến hành điều tra và có báo cáo nhanh gửi 10 mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân vụ việc.

Tại thời điểm điều tra ngộ độc thực phẩm, nghĩ nhiều đến bữa ăn giữa chiều ngày 9/5, với món sữa chua do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến và có 267 trẻ em ăn uống. Sau đó có 76 cháu bị ngộ độc được đưa tới bệnh viện.

76 em được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương (Ảnh: P.H).

Các chỉ tiêu phân tích do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia hỗ trợ định hướng xác định phân tích và kết quả: Mẫu sữa chua lên men (do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến và cho các cháu uống trực tiếp) là nguyên nhân gây ra ngộ độc do vi khuẩn S.aureus có trong sữa chua lên men.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện Đô Lương xử lý vi phạm hành chính đối với bếp ăn tập thể Trường mầm non Thuận Sơn theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn.

Hiện nay, các em bị ngộ độc đã được chữa khỏi và đi học bình thường trở lại.