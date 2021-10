10 kỹ năng thiết yếu cha mẹ cần "thuộc nằm lòng" để dạy con tốt nhất

Dân trí Nhìn chung, tất cả các bậc cha mẹ đều muốn con mình được hạnh phúc và khỏe mạnh. Song do mục tiêu và hoàn cảnh khác nhau, không phải bậc cha mẹ nào cũng biết cách nuôi dạy con tốt nhất.

Trong nỗ lực tìm ra những kỹ năng nuôi dạy con cái quan trọng nhất, Robert Epstein, nhà nghiên cứu tâm lý học cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hành vi và Công nghệ Hoa Kỳ, đã xem xét dữ liệu từ 2.000 bậc cha mẹ (những người đã làm bài kiểm tra trực tuyến về các kỹ năng nuôi dạy con cái) để xác định xem các bậc cha mẹ đang thực hành kỹ năng nuôi dạy con cái ra sao và bằng cách nào nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công.

Nắm chắc 10 kỹ năng dưới đây, cha mẹ sẽ gặt hái được thành công trong nuôi dạy con cái (Ảnh: Home Room Edu).

Dựa trên kết quả nghiên cứu, Epstein và nhóm của ông đã phát hiện ra 10 kỹ năng có thể dẫn tới thành quả nuôi dạy con cái tốt nhất.

1. Tình yêu và tình thương

Biết cách thể hiện tình yêu thương là kỹ năng số một được các nhà nghiên cứu đánh giá là cần thiết để nuôi dạy con cái. Điều này bao gồm việc thể hiện tình yêu thương, sự ủng hộ và sự chấp nhận vô điều kiện với con cái. Kỹ năng này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành thời gian cho con.

2. Kỹ năng kiểm soát sự căng thẳng

Việc kiểm soát sự căng thẳng không chỉ quan trọng với chính người làm cha mẹ mà còn rất quan trọng trong việc dạy con cách kiểm soát căng thẳng cũng như thư giãn.

3. Kỹ năng xử lý các mối quan hệ

Sự thành công trong các mối quan hệ của cha mẹ tạo ra cho con cái một mô hình để học hỏi các kỹ năng duy trì quan hệ lành mạnh với những người xung quanh (vợ/chồng, người thân, đồng nghiệp...).

4. Tự chủ và độc lập

Khi cha mẹ nuôi dưỡng tính tự chủ và độc lập của con cái, chúng biết rằng cha mẹ tôn trọng và tin tưởng vào khả năng của chúng.

5. Giáo dục và học tập

Dạy trẻ trở thành người học suốt đời ngay từ khi trẻ chưa tới trường. Điều này bao gồm việc đánh giá chính xác giá trị của giáo dục, xây dựng mô hình học tập phù hợp và cung cấp các cơ hội phát triển cho con cái.

6. Kỹ năng sống

Cung cấp kỹ năng theo nhu cầu của từng đứa trẻ và lập kế hoạch các loại kỹ năng cần có cho đứa trẻ trong tương lai. Điều này bao gồm việc dạy cho con nhìn nhận tích cực các trở ngại và thách thức trên đường đời, giúp con phát triển khả năng phục hồi sau vấp ngã cùng với tính kiên nhẫn.

7. Kiểm soát hành vi

Cha mẹ áp dụng kỷ luật tích cực và chỉ ra hậu quả của hành động (không phải trừng phạt) một cách chân thành, chắc chắn sẽ giúp trẻ cảm nhận được sự kết nối, năng lực và cảm giác thân thuộc.

Điều này cũng giảm thiểu việc cha mẹ la mắng con cái một cách thô lỗ, gây hại cho sự phát triển của thanh thiếu niên (theo một nghiên cứu năm 2014 của Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ).

8. Sức khỏe

Cha mẹ có biết tự chăm sóc sức khỏe sẽ dạy con cái cách xây dựng lối sống lành mạnh, bao gồm tập thể dục và các lựa chọn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

9. Tôn giáo

Cha mẹ ủng hộ sự phát triển tâm linh hoặc tôn giáo của con cái.

10. An toàn

Cha mẹ đảm bảo cho con cái được an toàn. Điều này bao gồm việc dạy con thiết lập ranh giới an toàn và nhận thức được cách chọn bạn bè, cái gì nên và không nên. Cần phải dạy con mọi kỹ năng an toàn, từ việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đạp xe đến dạy con cách băng qua đường một cách thông minh và cả ý nghĩa của sự đồng thuận tình dục.

Mai Châm

Theo Healthline