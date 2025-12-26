Xuân Bắc - Tự Long và tình bạn 3 thập kỷ hiếm thấy trong dàn “Táo quân”

Không chỉ đồng hành trong nghề, NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long còn xuất hiện ở những cột mốc đáng nhớ, quan trọng của nhau. Trong lễ cưới của Tự Long, Xuân Bắc đảm nhiệm vai trò MC, khuấy động không khí cho ngày trọng đại của bạn thân.

Khi Tự Long vào TPHCM tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Xuân Bắc đã đích thân đưa bạn ra sân bay.

NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc trong chương trình "Táo quân 2018" (Ảnh: Chụp màn hình).

Mới đây, nhân sinh nhật NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc gửi lời chúc mộc mạc tới người bạn thân thiết trên trang cá nhân: “Thật tuyệt vời khi hôm nay là sinh nhật Đại tá Vũ Tự Long - người bạn rất thân thiết của tôi!”.

Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn bền chặt của 2 nghệ sĩ, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Tự Long.

Khi NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, NSND Xuân Bắc cũng có mặt chia vui. Anh dành lời khen chân thành cho Tự Long là một người “tài năng, tâm huyết”.

Hình ảnh Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn ôm chặt chúc mừng Tự Long trong ngày anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn.

Nhiều khán giả coi đây là một trong những tình bạn đẹp của làng nghệ thuật.

NSND Xuân Bắc đến chúc mừng NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ hồi tháng 11 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi NSND Tự Long nhận chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, Cục trưởng Xuân Bắc đã làm những vần thơ đầy cảm xúc gửi tới bạn mình: "Tự Long ông bạn của tôi/ Ngôi sao trên mũ sáng ngời Quân nhân/ Anh là Nghệ sĩ Nhân dân/ Hát hay, diễn giỏi, cầm quân cũng tài/ Chúc mừng Giám đốc, đừng lo, tiến nào/ Tự Long trách nhiệm rất cao/ Uy tín, tâm huyết… việc nào cũng xong".

Thời điểm concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại Hưng Yên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng dành thời gian đến thăm, động viên tinh thần các nghệ sĩ. Anh còn chuẩn bị riêng tấm bảng có dòng chữ: "Anh Tự Long ơi, em hâm mộ anh".

Hay tại một sự kiện, NSND Tự Long đăng tải hình ảnh chụp cùng NSND Xuân Bắc, kèm tấm bảng ghi chức danh của mỗi người. Anh viết dòng chia sẻ đầy hoài niệm: “Nhanh quá đi thôi. Năm 1995, lang thang khu Văn công Mai Dịch. Năm 2025, mỗi đứa có một cái biển to đùng trước mặt”.

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp để lại những bình luận bày tỏ sự xúc động trước hành trình đồng hành bền bỉ của hai nghệ sĩ, gọi họ là “đôi bạn cùng tiến”.

Vài năm trước, NSND Tự Long từng nhắc về tình bạn với Xuân Bắc trên trang cá nhân: "Xuân Bắc và tôi gần 30 năm sự nghiệp và cuộc sống đều gắn bó với nhau. Ngoại trừ vợ con ra thì hầu như cái gì cũng chia sẻ được hết. Các cụ nghĩ sao về mối tình này?".

Nghệ sĩ Tự Long và Xuân Bắc ở Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, ngày 30/3 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tự Long hơn Xuân Bắc 3 tuổi nhưng học cùng khóa ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thời sinh viên, họ là bộ đôi ăn ý, thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các chương trình văn nghệ của trường.

Cả hai từng làm thêm bằng cách diễn kịch, dẫn chương trình tại một quán cà phê dành cho giới sinh viên. Khi quán vắng khách, mỗi người lại hỗ trợ chủ quán: Tự Long phụ chạy bàn, còn Xuân Bắc chăm thú cưng của gia đình chủ.

Ra trường, Tự Long công tác tại Nhà hát Chèo Quân đội, trong khi Xuân Bắc gia nhập Nhà hát Kịch Việt Nam.

Tưởng như con đường nghệ thuật của họ sẽ rẽ sang hai hướng, nhưng chương trình Gặp nhau cuối tuần một lần nữa đưa bộ đôi tái ngộ, giúp tên tuổi cả hai phủ sóng rộng rãi.

Với lối diễn tung hứng linh hoạt, họ ghi dấu ấn bằng những màn đối đáp duyên dáng, trở thành “cặp diễn” được nhớ đến nhiều nhất của chương trình. Những tiểu phẩm như Con bệnh, Bia ôm, Dấu huyền Xuân Bắc, dấu sắc Tự Long... được đông đảo người xem Gặp nhau cuối tuần yêu mến.

Ở Táo quân - Gặp nhau cuối năm, Xuân Bắc gắn bó nhiều năm với vai Nam Tào, còn Tự Long đảm nhiệm loạt vai Táo ở nhiều lĩnh vực như xã hội, văn hóa, thể thao...

Ngoài ra, họ còn đồng hành trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước, cùng góp mặt ở các chương trình thiếu nhi, đưa hình ảnh người nghệ sĩ gần gũi đến đông đảo công chúng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Tự Long khẳng định sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối chính là điều giúp anh và Xuân Bắc gắn bó suốt 30 năm.

Nam nghệ sĩ gọi đây là "một mối tình hiếm có khó tìm". Cả hai gần như không tách rời: Có Xuân Bắc là có Tự Long và ngược lại.

“Nghệ sĩ kết hợp với nhau khó lắm. Vậy mà tôi và Xuân Bắc đã "chịu đựng", nhẫn nhịn nhau để cùng diễn và làm nghề hơn 3 thập kỷ rồi", Tự Long bộc bạch.

Thông thường, Tự Long viết kịch bản còn Xuân Bắc làm đạo diễn. Khi tập, cả hai hay bất đồng quan điểm.

"Cả hai thống nhất nếu một đơn vị trả cát-xê cao nhưng chỉ mời một người diễn, chúng tôi sẽ từ chối. Thỉnh thoảng, tôi muốn đóng cặp với người khác cũng thông báo cho Xuân Bắc", Tự Long chia sẻ.

Xuân Bắc - Tự Long gắn bó bao năm, như lời chia sẻ của Tự Long là "trước cả khi lấy vợ" nên họ rất hiểu nhau.

Tự Long tâm sự: "Người ta bảo Xuân Bắc nói thế này hay thế kia thì tôi biết ngay Xuân Bắc có nói hay không. Chúng tôi tin nhau tuyệt đối nên mới sống được, không bao giờ có chuyện nghe người khác nói rồi có suy nghĩ và quan điểm lệch lạc về nhau.

Cả hai diễn rất ăn ý, hiểu nhau đến độ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết người kia muốn dùng chiêu trò gì để còn tung hứng. Khi đóng với Xuân Bắc, tôi cảm thấy cả hai sẽ có sản phẩm tốt nhất nên càng muốn gắn bó".

Cùng là nghệ sĩ nổi tiếng nên cả hai cũng có cái "tôi" lớn. Tự Long ví von, anh thường nhịn Xuân Bắc như... nhịn cơm sống. Bởi, anh làm việc ở Nhà hát Chèo Quân đội, lúc nào cũng đúng giờ. Còn Xuân Bắc là "giám đốc công trường cao su", tác phong chậm, từ đi lại đến ăn uống.

Suốt 3 thập kỷ, tình bạn giữa Xuân Bắc và Tự Long không phải lúc nào cũng êm đềm. Họ từng 2 lần suýt "đường ai nấy đi". Lần gần nhất là vào vài năm trước. Thế nhưng cuối cùng mọi chuyện lại đâu vào đấy, chẳng rời nhau được.

Cả Xuân Bắc và Tự Long đều xem nhau là người đồng hành truyền cảm hứng trong nghề. Tự Long cho biết anh nể bạn ở sự chỉn chu, tính cầu toàn và tình yêu nghề. Kể cả với những vở đã diễn hàng trăm lần, Xuân Bắc vẫn yêu cầu tập lại để đảm bảo chất lượng.

“Nhiều lúc tôi thấy không cần thiết, bực mình vì Xuân Bắc cẩn thận quá. Đến lúc ngẫm lại mới thấy đó là điều cần thiết", Tự Long bộc bạch.

Về phía Xuân Bắc, anh khẳng định Tự Long chính là nguồn cảm hứng sáng tạo của mình. “Chúng tôi không cố chấp, biết lắng nghe và sẵn sàng bỏ qua mọi thứ”, Xuân Bắc từng nói.