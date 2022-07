Xôn xao thông tin Từ Hy Viên mang thai với chồng mới

Tháng 3/2022, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup xác nhận trở thành vợ chồng sau một thời gian hàn gắn quan hệ. Cặp đôi từng yêu nhau trong một năm vào năm 1998 nhưng phải chia tay vì Koo Jun Yup bận rộn phát triển sự nghiệp và là ngôi sao thần tượng lúc bấy giờ.

Sau 24 năm xa cách, hai người nối lại quan hệ và quyết định tiến tới hôn nhân. Từ Hy Viên tái hôn chỉ vài tháng sau khi cô xác nhận ly hôn chồng cũ, doanh nhân Uông Tiểu Phi. Trong thông báo kết hôn, Từ Hy Viên mong khán giả tôn trọng cuộc sống riêng tư. Bạn bè nữ diễn viên cho biết, cô hạnh phúc và vui vẻ hơn sau khi tái hôn.

Từ Hy Viên và chồng mới, Koo Jun Yup (Ảnh: 163).

Nữ diễn viên và chồng mới không tổ chức đám cưới đình đám. Cô cũng thông báo không sinh con thêm vì đã có tuổi và có vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, nữ diễn viên đã mang thai được hai tháng. Thông tin này khiến dư luận xôn xao.

Từ Hy Viên năm nay đã 46 tuổi và đã có hai con riêng với chồng cũ. Cô từng gặp vấn đề nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu khi mang thai lần thứ ba. Sức khỏe của nữ diễn viên suy giảm đáng kể do việc mang bầu và sinh nở. Khi sinh con thứ hai, cô từng đối mặt "cửa tử" vì chứng bệnh động kinh.

Từ Hy Viên hiện đã 46 tuổi và dính tin đồn mang thai với chồng mới (Ảnh: Sohu).

Sau khi sinh con thứ hai đến nay, cô phải dùng thuốc điều trị để tránh tái phát động kinh. Trong một chương trình gần đây của Hàn Quốc, Koo Jun Yup cũng nhắc đến tình hình sức khỏe của vợ và bày tỏ không muốn vợ sinh con để đảm bảo sức khỏe nữ diễn viên.

Theo 163, mẹ chồng của Từ Hy Viên rất vui khi con dâu có tin vui. Bà từng rất lo lắng về chuyện lập gia đình của con trai và suy nghĩ nhiều khi con dâu không có ý định sinh con.

Hiện, Từ Hy Viên và chồng, Koo Jun Yup, chưa lên tiếng trước tin đồn cô mang thai với chồng mới. Song, một số ý kiến cho rằng, nữ diễn viên có thể mang bầu vì Từ Hy Viên nổi tiếng là người hết mình trong tình yêu. Nữ diễn viên từng hi sinh sự nghiệp để sinh con, tập trung chăm sóc gia đình khi kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Thậm chí, cô còn chấp nhận nguy hiểm tính mạng để mang thai đứa con thứ ba với chồng cũ.

Ngày 21/7, giới săn tin chụp được hình ảnh hai vợ chồng Từ Hy Viên và Koo Jun Yup ôm eo trên đường phố Đài Loan. Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ghen tị. Sau khi tái hôn, Từ Hy Viên như lột xác. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Nữ diễn viên cũng hậu thuẫn chồng để anh phát triển sự nghiệp tại Đài Loan.

Hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn của Từ Hy Viên và chồng - Koo Jun Yup, tháng 7/2022 (Ảnh: Sohu).

Sau khi làm đám cưới, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup còn tậu thêm hình xăm mới để chứng minh tình yêu với đối phương. Cộng đồng mạng đã dành lời khen cho vợ chồng nữ diễn viên: "Trông họ rất xứng đôi", "Koo Jun Yup đã trở thành chàng rể xứ Đài thực thụ", "Cuộc sống chỉ cần thế này là đủ", "Trông họ thật hạnh phúc, ngọt ngào"," Tình yêu đích thực sau 20 năm, thật đáng ghen tị".

Trong chương trình "You Quiz On The Block" của đài tvN (Hàn Quốc), Koo Jun Yup khẳng định, Từ Hy Viên là tình yêu đích thực của đời mình và anh nhận thấy bản thân quá may mắn khi được gặp gỡ, yêu thương và trở thành chồng của cô.

Từ Hy Viên là diễn viên thế hệ 7X nổi tiếng của làng giải trí xứ Đài. Cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, làm MC và đóng phim. Hơn 10 năm qua, cô tạm rời xa làng giải trí để làm mẹ, làm vợ. Trong mắt đồng nghiệp, người thân, Từ Hy Viên là một phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực, trái với vẻ ngoài mong manh của cô.

Từ Hy Viên được khen mạnh mẽ, bản lĩnh (Ảnh: Sina).

Bạn bè nhận xét Từ Hy Viên là một người rất chăm chỉ, kiên trì và khá cầu toàn. Cô từng rơi vào trầm cảm nặng vì những áp lực cuộc sống. Nữ diễn viên từng nghĩ tới việc sát hại người khác, chán ăn và tự làm đau bản thân. Cuối cùng, chính cô đã tự kéo mình dậy.

Cô tâm sự: "Nếu tôi có khả năng tự sát, tôi cũng phải có khả năng tự cứu mình". Nữ diễn viên Vườn Sao Băng tìm cách điều trị tâm lý, tự mình thoát khỏi tình trạng chán nản, tìm niềm vui trong công việc. Trải qua những giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời, cô trở nên độc lập hơn, tự tin hơn và thể hiện bản lĩnh như một nữ hoàng.