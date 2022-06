Chồng cũ bị tố phụ bạc, chồng mới liên tục "ghi điểm" với Từ Hy Viên

Chuyện tình của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup trở thành tâm điểm của truyền thông châu Á khi cặp đôi công khai chuyện kết hôn vào tháng 3/2022. Họ tái hợp sau 24 năm xa cách và tiến tới hôn nhân khi nữ diễn viên họ Từ mới ly hôn chồng được 4 tháng.

Trong thời gian qua, cả Từ Hy Viên và Koo Jun Yup đều phải chịu sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Nhờ vậy, danh tiếng và cơ hội làm việc của Koo Jun Yup cũng đến nhiều hơn. Anh vừa kết thúc một chuyến công tác tại Mỹ và trở về Hàn Quốc. Trước đó, anh có hơn một tháng tại Đài Loan để gần gũi gia đình Từ Hy Viên và làm quen với hai con riêng của cô.

Từ Hy Viên hồi sinh nhờ cuộc hôn nhân với Koo Jun Yup (Ảnh: Sina).

Trong quá khứ, Koo Jun Yup từng là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc. Sau khi nhóm tan rã, anh phát triển sự nghiệp riêng và không thành công. Anh hiện là một DJ và kinh doanh thời trang. Sự quan tâm của truyền thông giúp tên tuổi của Koo Jun Yup tại Hàn Quốc "nóng" lại.

Khi tham gia chương trình "You Quiz On The Block", Koo Jun Yup cho biết, anh đã quyết định cầu hôn sớm để có thể được đến Đài Loan gặp Từ Hy Viên. Anh chia sẻ: "Vì bệnh dịch nên tôi không thể đi Đài Loan, nhưng nếu là vợ chồng thì có thể đến gặp nhau, vì vậy tôi quyết định kết hôn trước".

Ngay sau thông báo kết hôn, Koo Jun Yup đã vội vã đến Đài Loan để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Nam ca sĩ kể rằng, sau khi nghe tin nữ diễn viên Vườn Sao Băng ly hôn, anh đã chủ động liên lạc với cô và may mắn khi Từ Hy Viên không đổi số điện thoại.

Koo Jun Yup cho biết, trong nhiều năm xa cách, anh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho nữ diễn viên nổi tiếng và lặng lẽ theo dõi cuộc sống của cô qua các phương tiện truyền thông.

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup tái hợp sau 24 năm xa cách (Ảnh: Sohu).

Koo Jun Yup kể rằng, anh và Từ Hy Viên gọi điện thoại, video call cho nhau mỗi ngày. Đặc biệt, nam ca sĩ kể lại màn cầu hôn qua điện thoại. Anh nói với Từ Hy Viên trong video call: "Chúng ta hãy trở thành người thân trong gia đình trước khi quá muộn. Anh chỉ muốn lấy em". Anh hạnh phúc khi Từ Hy Viên nhận lời.

Nam ca sĩ cho biết, anh đã bước vào tuổi 50 nên muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, dài hơi. Dù nhiều người nhận xét hai người khá vội vàng khi tiến tới hôn nhân nhưng Koo Jun Yup tin rằng, anh và Từ Hy Viên được gắn kết bởi định mệnh.

Từ Hy Viên hiện đã 46 tuổi và không có ý định sinh con. Koo Jun Yup cũng không gây áp lực với vợ. Anh chỉ muốn được ở bên nữ diễn viên xứ Đài và chăm sóc cho cô. Từ Hy Viên có hai con riêng với chồng cũ. Hiện, cả hai bé đều đang sống tại Đài Loan cùng cô.

Từ Hy Viên không có ý định trở lại làng giải trí (Ảnh: Sina).

Từ Hy Viên cũng không có ý định quay lại làng giải trí. Cô dừng đóng phim từ khi lập gia đình với thiếu gia Uông Tiểu Phi và sinh hai con. Cô thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện hoặc show truyền hình. Hiện tại, tên tuổi của Từ Hy Viên gây chú ý nhờ chuyện tái hợp với người yêu cũ sau 24 năm nhưng cô không muốn trở lại showbiz.

Gần đây, chồng cũ của cô - Uông Tiểu Phi bị tố ngoại tình, bóc trần lối sống thác loạn khi chưa ly hôn. Nữ diễn viên bị Uông Tiểu Phi tố mắc bệnh tâm thần và sử dụng thuốc cấm. Không lên tiếng phản hồi trước những chia sẻ của chồng cũ nhưng bạn bè nữ diễn viên họ Từ cho biết, cô thực sự đau lòng.

Mẹ nữ diễn viên Vườn Sao Băng thừa nhận, con gái bà rất tổn thương sau những phát ngôn của chồng cũ. Trong 10 năm chung sống với Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên không được gia đình chồng coi trọng. Dù nữ diễn viên cố gắng gìn giữ gia đình vì hai con nhưng cuối cùng, cô chấp nhận buông tay để tự giải thoát cho mình.

Một người bạn khoe ảnh của Từ Hy Viên được treo tại nhà hàng của Koo Jun Yup tại Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Trước lùm xùm của vợ với chồng cũ, Koo Jun Yup lặng lẽ bày tỏ tình cảm và sự động viên với Từ Hy Viên. Sự nghiệp của Koo Jun Yup đang khởi sắc sau khi kết hôn. Anh mở một nhà hàng cùng bạn tại Hàn Quốc. Trong nhà hàng, anh treo đầy ảnh của vợ và đây được xem là động thái an ủi của nam ca sĩ dành cho ngôi sao họ Từ.

Ngoài ra, Koo Jun Yup còn mời hai MC nổi tiếng Hàn Quốc là Yoo Jae Suk và Jo Se Ho quay video gửi lời chào đến hai chị em Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ bằng tiếng Anh, tiếng Hàn. Họ chủ động mời cặp chị em nổi tiếng xứ Đài sang Hàn Quốc chơi. Từ Hy Đệ đã đăng tải video này lên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn anh rể.

Hiện tại, vợ chồng Từ Hy Viên và Koo Jun Yup tạm sống xa nhau. Nhưng theo tiết lộ của bạn thân nữ diễn viên, chồng cô sẽ định cư lâu dài tại Đài Loan. Nữ diễn viên không ngại đầu tư tiền bạc và các mối quan hệ để giúp ông xã phát triển sự nghiệp tại Đài Loan.