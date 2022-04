Will Smith xuất hiện lần đầu sau bê bối tát đồng nghiệp tại Oscar 2022

Ngày 23/4, tờ The Indian Express đưa tin Will Smith đã xuất hiện tại sân bay Kalina nằm ở Mumbai, Ấn Độ. Giới săn tin đã chụp được hình ảnh tài tử Hollywood tại đây. Ngôi sao của King Richard ăn mặc giản dị và vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ, truyền thông tại Ấn Độ.

Dù mục đích chuyến đi của Will Smith không được công khai, The Indian Express dự đoán tài tử Hollywood tới Ấn Độ để gặp gỡ thiền sư Sadhguru. Will Smith nhận mình là một trong các tín đồ của Sadhguru.

Hồi tháng 4/2019, trên trang cá nhân, Will Smith từng chia sẻ hình ảnh khi tham gia các sự kiện tâm linh tại Ấn Độ và bày tỏ chuyến đi "đã mở ra những hiểu biết mới về bản thân, quan điểm nghệ thuật và chân tướng của thế giới này".

Will Smith xuất hiện tại Ấn Độ, ngày 23/4 (Ảnh: The Indian Express).

Will Smith được hộ tống lên một chiếc xe hơi đi về phía cổng ra. Ở cửa xe, anh nán lại chụp ảnh cùng fan và chào người hâm mộ. Anh cũng chào hỏi khá vui vẻ người hướng dẫn viên. Mặc kệ những lời chỉ trích từ các đồng nghiệp tại Hollywood hay truyền thông thế giới về cái tát gây chấn động tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith vẫn rất nhận được sự yêu mến, ủng hộ của khán giả tại Ấn Độ.

Gần một tháng qua, Will Smith trở thành tâm điểm truyền thông thế giới vì hành động tát đồng nghiệp Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022. Nguyên nhân là do Will Smith không hài lòng với câu đùa của Chris Rock về mái đầu trọc của nữ diễn viên Jada (vợ của Will Smith).

Tâm trạng của Will Smith khá vui vẻ và thoải mái (Ảnh: The Indian Express).

Hành động bạo lực này đã khiến Will Smith phải trả giá khi bị Viện Hàn lâm cấm tài tử vừa giành giải Oscar xuất hiện tại lễ trao giải Oscar và nhiều sự kiện do viện tổ chức trong vòng 10 năm tới.

Ngoài ra, Will Smith cũng chủ động đệ đơn xin rút khỏi Viện Hàn lâm và được chấp nhận. Nam diễn viên cũng liên tục nói lời xin lỗi Chris Rock, Viện Hàn lâm và khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022 vì hành động nóng nảy của mình.

Từ sau lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith chưa xuất hiện công khai tại bất kỳ sự kiện nào. Nhiều đồng nghiệp lo lắng nam diễn viên không chịu được áp lực của truyền thông và những án phạt liên tiếp dành cho anh.

Các chuyên gia truyền thông thế giới còn nhận định, sự nghiệp của Will Smith được xem là sụp đổ dù anh mới giành giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc.

Hiện, một số nhà sản xuất đã tuyên bố ngừng hợp tác với Will Smith sau bê bối bạo lực. Mới nhất, hãng Netflix đã thông báo hủy bỏ dự án hậu truyện Bright 2 với sự góp mặt của Will Smith.

Bright được sản xuất từ năm 2017 và do Will Smith đóng chính. Đây là dự án phim hành động giật gân kỳ ảo của Netflix với sự góp mặt của Will Smith và Joel Edgerton. Phim lấy bối cảnh ở thế giới mà con người chung sống cùng các loài sinh vật kỳ bí.

Will Smith lộ diện lần đầu trước công chúng sau bê bối tát đồng nghiệp trên sân khấu Oscar 2022 (Ảnh: The Indian Express).

Tại thời điểm phát hành, hãng Netflix thông báo Bright là một trong các phim mở màn thành công nhất trên nền tảng này. Ước tính, có khoảng 60 triệu thuê bao Netflix đã xem phim. Năm 2018, Netflix xác nhận Bright sẽ có phần hậu truyện nhưng sau 4 năm, kế hoạch này đã chính thức bị hủy bỏ.

Theo tờ Bloomberg, quyết định dừng thực hiện Bright không liên quan đến bê bối tát đồng nghiệp của Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022. Ngoài ra, hãng Netflix được cho là đang trì hoãn dự án Fast and Loose của Will Smith. Hiện tại, Will Smith chỉ còn một dự án cuối cùng ở nền tảng trực tuyến này mang tên The Council.

Theo nguồn tin của Bloomberg, kênh National Geographic cũng quyết định trì hoãn dự án Pole to Pole. Đây là phim tài liệu mà Will Smith sẽ đến Nam Cực và Bắc Cực, giới thiệu về môi trường thiên nhiên hoang dã ở đây. Bên cạnh đó, hãng Sony Pictures cũng đang tạm hoãn quá trình sản xuất Bad Boys 4 mà Will Smith là diễn viên chính.

Dự án mang tên "Bright 2" với sự góp mặt của Will Smith đã chính thức bị hủy bỏ (Ảnh: News).