Vừa trình làng, "Shut Down" của Blackpink liên tiếp gặp sóng gió

7 ca khúc mới của Blackpink đã được gửi đến đài KBS xét duyệt và 2 bài hát trong số này bị cấm sóng. Theo giải thích trên trang web chính thức của đài KBS, ngày 21/9, ca khúc chủ đề Shut Down và ca khúc b-side Tally thuộc album Born Pink của Blackpink không đủ điều kiện phát sóng trên đài truyền hình này.

3 ca khúc trong album mới "Born Pink" của nhóm Blackpink đã bị cấm sóng (Ảnh: YG Entertainment).

KBS đánh giá lời bài hát Shut Down vi phạm Điều 46 của Quy định phát sóng trên đài KBS khi đề cập đến tên thương hiệu cụ thể "Lamborghini" còn Tally bị cấm do sử dụng nhiều ngôn từ không phù hợp. Được biết, ca khúc solo của Rosé nằm trong album Born Pink - Hard to Love cũng bị xem xét vì có ca từ không phù hợp nhưng không bị cấm sóng.

Trước đó, Pink Venom - ca khúc mở đường cho album Born Pink của Blackpink cũng gây tranh cãi khi bị cấm phát sóng trên đài KBS và không được đưa vào bảng xếp hạng tranh cúp của show âm nhạc Music Bank, do chứa tên thương hiệu cụ thể trong ca từ. Như vậy, 3 ca khúc nằm trong album mới phát hành của Blackpink đã bị đài KBS cấm sóng.

Những năm trước, Blackpink từng có những ca khúc bị đài KBS cấm sóng như Boombayah, Kill This Love vì có hình ảnh trong MV không phù hợp.

Born Pink là album mới nhất của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu - Blackpink, được ra mắt sau gần 2 năm nhóm dừng trình làng sản phẩm mới. 2 ca khúc nằm trong album mới của nhóm là Pink Venom và Shut Down đang lần lượt đứng hạng 2, 3 trên bảng xếp hạng âm nhạc Melon của Hàn Quốc.

Shut Down là bài hát chủ đề trong album Born Pink. Ngoài những lời khen, ca khúc này cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều người xem đánh giá, sản phẩm này không có điểm nhấn đáng nhớ như những bài hát trước của Blackpink.

Shut Down đạt thành tích 50 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành và 100 triệu lượt xem sau 5 ngày ra mắt trên YouTube. Tuy nhiên, thành tích này bị chê thụt lùi so với những sản phẩm trước đó của các cô gái.

"Shut Down" - ca khúc chủ đề của Blackpink trong album "Born Pink" liên tiếp đối mặt sóng gió từ khi ra mắt (Ảnh: YG Entertainment).

Trước đó, MV Pink Venom của Blackpink ra mắt vào tháng 8/2022 đã đạt khoảng 2.450.000 người cùng lúc tham gia theo dõi màn công chiếu. Tuy nhiên, MV Shut Down chỉ đạt được hơn 1.450.000 người cùng lúc tham gia theo dõi trong ngày công chiếu. Điều này khiến Shut Down có thành tích khiêm tốn so với các MV trước đó của nhóm như Ice Cream, Lovesick Girls, How You Like That và Pink Venom về lượt công chiếu trên YouTube.

Ngoài ra, MV mới của nhóm Blackpink cũng vướng nghi vấn đạo nhái khi fan âm nhạc chỉ ra một số điểm tương đồng giữa MV này và MV Off/On của nhóm Collar (Trung Quốc).

Trên mạng xã hội, khán giả đã so sánh ảnh chụp màn hình các phân đoạn giống nhau giữa hai MV. Bài viết đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn bênh vực Blackpink khi giải thích một số cảnh trong Shut Down đã xuất hiện trong các MV trước của nhóm nên không có chuyện đạo nhái.

Đây không phải là lần đầu Blackpink vướng phải nghi vấn đạo nhái. Đầu tháng 8 vừa rồi, nhóm bị cáo buộc đạo ý tưởng nhân vật ảo của nhóm nhạc đàn em aespa và gây ra cuộc tranh cãi. Ca khúc Pink Venom của nhóm cũng vướng nghi vấn giống giai điệu ca khúc Pon de Replay của Rihanna, Kick in the Door của Notorious BIG và P.I.M.P của 50 Cent. Song, các fan của Blackpink đã phản bác lại ý kiến này.

Ngày 20/9, Blackpink lần đầu tiên biểu diễn ca khúc Shut Down trên sân khấu trong chương trình Jimmy Kimmel Live tại Mỹ. Các cô gái được khán giả khen ngợi trình diễn ấn tượng cuốn hút và ấn tượng.

Sắp tới, nhóm sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá album mới. Chuyến lưu diễn bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 15/10 và dừng chân ở châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.

Vừa qua, công ty quản lý của nhóm - YG Entertainment đã phấn khởi thông báo, nhóm Blackpink phải tăng thêm 3 buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ bởi quá đông người hâm mộ muốn có mặt tại chương trình.

Blackpink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 6 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That… Ngoài âm nhạc, nhóm còn nổi bật trong các hoạt động thời trang.