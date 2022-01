"Vua thủy tề" Jason Momoa gia nhập dàn sao "Quá nhanh, quá nguy hiểm"

Hàng loạt tờ báo của Mỹ vừa đưa tin: Nam diễn viên Jason Momoa sẽ tham gia phần 10 của loạt phim "bom tấn" Quá nhanh, quá nguy hiểm. Jason Momoa rất được yêu mến qua bộ phim Vua thủy tề và sự có mặt của anh trong Quá nhanh, quá nguy hiểm phần 10 chắc chắn sẽ giúp bộ phim thu hút khán giả yêu điện ảnh.

Jason Momoa cùng vợ dự sự kiện (Video: MaximoTV).

Deadline đưa tin: "Nam diễn viên 42 tuổi đang trong cuộc đàm phán cuối cùng để tham gia vào dàn diễn viên của Fast & Furious 10. Chi tiết kịch bản phim vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên nhiều nguồn tin khẳng định Jason Momoa sẽ đảm nhiệm vai nhân vật phản diện trong phim".

Đạo diễn Justin Lin, người đã đạo diễn phần 9 của phim Quá nhanh, quá nguy hiểm sẽ tiếp tục là đạo diễn cho phần 10. Dàn "sao" quen thuộc Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris và Sung Kang sẽ trở lại với phần 10. Bộ phim được cho là sẽ bấm máy vào mùa xuân này với ngày ra rạp dự kiến là 19 tháng 5 năm 2023.

Diễn viên Jason Momoa (Ảnh: Getty Images).

Jason Momoa khởi nghiệp là người mẫu. Năm 19 tuổi, anh từng làm việc bán thời gian trong một cửa hàng bán đồ lướt sóng trước khi tham gia bộ phim truyền hình Baywatch Hawaii từ năm 1999 - 2001.

Jason Momoa từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Trò chơi vương quyền, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League... nhưng anh không thực sự được biết tới. Nam diễn viên chia sẻ, anh từng trải qua nhiều giai đoạn chật vật kinh tế, sống trong nợ nần khi thu nhập không đủ nuôi gia đình.

Tới năm 2018, khi đảm nhận vai Vua thủy tề trong bộ phim cùng tên, Jason Momoa đã trở thành "sao" hạng A đích thực khi bộ phim của anh lọt Top 10 phim ăn khách nhất của năm với doanh thu phòng vé đạt gần 1,2 tỷ USD, đứng thứ 5 trong Top 10 phim ăn khách.

Hiện tại, sự nghiệp của Jason Momoa rất rộng mở. Anh nhận được nhiều kịch bản phim hấp dẫn với mức cát sê vượt trội. Nam diễn viên nổi tiếng đang quay phần hai của phim Vua thủy tề - Dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm nay.

Ngoài sự nghiệp rộng mở, Jason Momoa từng có gia đình hạnh phúc với nữ diễn viên hơn anh 12 tuổi Lisa Bonet. Đáng tiếc là cặp đôi vừa nói lời chia tay sau 16 năm gắn bó và có với nhau hai mặt con.

Mới đây, tạp chí People đã hé lộ một phần lý do khiến Jason Momoa và Lisa Bonet "đường ai nấy đi". Theo People, sự nghiệp bùng nổ của Jason Momoa đã ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân vợ chồng anh.

Nguồn tin thân cận với vợ chồng nam diễn viên phim Vua thủy tề chia sẻ với tạp chí People rằng: "Lisa và Jason đã dần xa nhau vì họ có những mục tiêu khác nhau. Jason, 42 tuổi, tập trung vào việc phát triển sự nghiệp đang lên của anh ấy trong khi Lisa, 54 tuổi muốn tận hưởng cuộc sống của mình ở Los Angeles và không muốn đi cùng chồng tới các địa điểm nơi chồng quay phim mới".

Quá nhanh, quá nguy hiểm là loạt phim hành động ăn khách được phát hành bởi Universal Pictures. Bộ phim đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 2001. Phần cuối cùng dự kiến sẽ là phần thứ 11.

Trailer phim "Quá nhanh, quá nguy hiểm" phần 9 (Video: The Fast Saga).

Quá nhanh, quá nguy hiểm rất thành công về mặt thương mại. Tổng doanh thu phòng vé của các phần phim đạt hơn 6 tỷ USD. Giới phê bình điện ảnh đánh giá tích cực hơn về loạt phim này kể từ khi phần 5 ra mắt. Ngoài các bộ phim, Fast & Furious còn là tâm điểm thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông khác bao gồm các điểm tham quan tại khu vui chơi Universal Studios Hollywood và Universal Studios Florida, trò chơi điện tử và đồ chơi.

Poster phim Quá nhanh, quá nguy hiểm phần 9 (Ảnh: Universal Pictures).

Tin buồn cho các fans của loạt phim Quá nhanh, quá nguy hiểm là nam diễn viên cơ bắp Dwayne Johnson sẽ không tiếp tục tham gia phần 10 của phim Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ngôi sao 49 tuổi đã xác nhận thông tin này cách đây ít ngày khi trả lời phỏng vấn. Dwayne từng đóng vai Hobbs trong Fast Five, Fast & Furious 6, Furious 7, The Fate of the Furious và Hobbs & Shaw.

Dwayne Johnson nói: "Tôi chúc đoàn làm phim những điều tốt lành. Tôi đã cầu chúc cho họ những điều tốt lành khi làm phần 9 và tôi sẽ tiếp tục cầu chúc cho họ những điều may mắn nhất trong phần 10 và phần 11. Họ sẽ làm được điều đó dù không có tôi."