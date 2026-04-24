Vũ Thảo My tình tứ bên mỹ nam Philippines, thay đổi sau "Em xinh say hi"

Gần đây, ca sĩ Vũ Thảo My gây chú ý khi bắt tay cùng Gelo Rivera - ngôi sao giải trí Philippines - trong ca khúc Gã săn mồi. Loạt khoảnh khắc kết hợp của "em xinh" Vũ Thảo My cùng mỹ nam Philipines hút hàng ngàn lượt tương tác.

Sau 3 ngày phát hành, MV Gã săn mồi nhận được 170.000 lượt xem cùng nhiều bình luận. Ca khúc cũng có thứ hạng cao ở iTunes một số quốc gia như Philippines, UAE... Bên cạnh phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Anh của bài hát là Zealous cũng được ra mắt ngày 24/4.

Vũ Thảo My hợp tác cùng Gelo Rivera (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khán giả đánh giá Gelo Rivera sở hữu ngoại hình sáng, phong thái chuyên nghiệp và khả năng trình diễn ấn tượng. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với phần rap cùng động tác vũ đạo nhanh, dứt khoát. Sự xuất hiện của anh được xem là điểm nhấn trong MV, đặc biệt ở những phân đoạn đòi hỏi tính tương tác, trình diễn.

Về phía Vũ Thảo My, nữ ca sĩ cũng lột xác với vẻ gợi cảm, sắc sảo so với trước đây. Theo ca sĩ gen Z, đây là nhạc phẩm đánh dấu bước chuyển mình mà cô ấp ủ từ lâu. Cô mong muốn làm chủ mọi khía cạnh từ âm nhạc, hình ảnh đến thông điệp, cho phép mình tự do và bứt phá hơn trong cách thể hiện.

"Với tôi, việc mang âm nhạc Việt ra thế giới không còn là một ý tưởng xa vời nữa, mà là một hành trình rất cụ thể. Hành trình đó đòi hỏi mình phải không ngừng học hỏi, thay đổi, dũng cảm thử những điều mới, để khán giả quốc tế không chỉ thấy sự mới mẻ, mà còn thấy được bản sắc của Việt Nam trong đó", ca sĩ nói.

Hai ca sĩ vượt qua nhiều trở ngại để hoàn thành MV "Gã săn mồi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vũ Thảo My cũng bày tỏ niềm vui khi hợp tác cùng ngôi sao trẻ của làng giải trí Philippines. Theo cô, nam nghệ sĩ sở hữu nền tảng trình diễn tốt cùng nguồn năng lượng sân khấu ấn tượng.

Để thực hiện dự án, ê-kíp phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là việc sắp xếp lịch trình giữa hai nghệ sĩ hoạt động ở hai thị trường khác nhau. Tuy nhiên, Vũ Thảo My cho biết chính những khó khăn đó càng khiến cô trân trọng thành quả cuối cùng, bởi toàn bộ sản phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến một MV chỉn chu nhất cho người xem.

Về phía mình, Gelo Rivera chia sẻ thử thách lớn nhất là vượt qua rào cản ngôn ngữ khi làm việc cùng ê-kíp tại Việt Nam. Dù vậy, anh và Vũ Thảo My đều nỗ lực để thấu hiểu nhau hơn và cùng phát triển ca khúc theo đúng định hướng chung. Nam nghệ sĩ gọi đây là trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong hành trình làm nghề.

Nhan sắc gợi cảm và trưởng thành của Vũ Thảo My ở tuổi 29 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2025, Vũ Thảo My là một trong những gương mặt gây chú ý tại chương trình Em xinh say hi nhờ khả năng sáng tác cùng loạt tiết mục được đầu tư sáng tạo. Cô góp mặt trong nhiều ca khúc hút triệu lượt xem như: So đậm, Chẳng phải anh đâu, Đồng dao xinh gái...

Sau chương trình, Vũ Thảo My liên tục xuất hiện tại nhiều sân khấu biểu diễn. Nữ ca sĩ cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong phong cách thời trang lẫn định hướng âm nhạc, hướng tới hình ảnh cá tính, hiện đại nhưng trưởng thành và "phụ nữ" hơn.

Được đánh giá có năng lực sản xuất nhạc, từng đoạt thành tích cao tại các cuộc thi, nhưng Vũ Thảo My vẫn chưa có một bản hit bùng nổ trên thị trường. Nói về điều này, cô cho biết vẫn mong chờ một ca khúc tạo dấu ấn mạnh mẽ với công chúng, song luôn ưu tiên giữ bản sắc cá nhân thay vì chạy theo xu hướng nhất thời.

Ở tuổi 29, Vũ Thảo My nói cô ưu tiên cho sự nghiệp, chưa tính chuyện lấy chồng. "Tôi đang rất vui với cuộc sống của mình. Về những kế hoạch xa hơn, tôi không gò ép chính mình mà luôn muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Bây giờ, tôi có nhiều thứ để tập trung với công việc. Ít nhất bước sang tuổi 30 tôi mới thực sự chín chắn và biết được mình có sẵn sàng cho chuyện xây dựng tổ ấm hay không", ca sĩ nói.