Vòng eo siêu thực của Kim Kardashian gây tranh cãi dữ dội

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm nữ doanh nhân tỷ phú người Mỹ Kim Kardashian (43 tuổi) gây sửng sốt khi xuất hiện tại sự kiện thời trang Met Gala. Cô mặc bộ đầm ánh bạc chiết eo "dữ dội". Vòng eo của Kim được ví như vòng eo con kiến và tạo nên hiệu ứng đồng hồ cát gây sửng sốt.

Kim mặc bộ đầm do nhà thiết kế John Galliano thực hiện cho nhà mốt Maison Margiela. Chủ đề của sự kiện Met Gala năm nay là Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Người đẹp ngủ say: Thời trang thức dậy). Kim không sử dụng nữ trang ấn tượng, nhằm tôn lên vẻ đẹp của bộ đầm lấp lánh.

Kim Kardashian xuất hiện tại Met Gala 2024 (Ảnh: Page Six).

Kim Kardashian gây sốc với vòng eo siêu thực (Ảnh: Page Six).

Thực tế, đây không phải lần đầu Kim gây sửng sốt với vòng eo nhỏ ở mức độ siêu thực. Cô từng gây nên tranh cãi hồi tháng 2 năm nay, khi mặc một thiết kế váy áo corset của nhà mốt Mugler rồi chia sẻ ảnh lên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Sự xuất hiện của Kim tại Met Gala 2022 cũng từng gây tranh cãi. Khi ấy, cô tìm cảm hứng từ phong cách thời trang của minh tinh Marilyn Monroe. Kim đã giảm gần 10kg trong vòng 3 tuần, để có thể mặc vừa một bộ đầm trứ danh của nữ minh tinh quá cố. Động thái giảm cân nhanh chóng của Kim đã gây nên nhiều tranh cãi, vì mức độ nguy hại có thể gây ra cho sức khỏe.

Kim Kardashian tại Met Gala 2022, cô đã tích cực giảm cân để tham gia sự kiện này, đến mức gây nên tranh cãi (Ảnh: Page Six).

Kim Kardashian tại Met Gala 2019, cô mặc một thiết kế váy corset khiến bản thân không thể ngồi, không thể ăn uống (Ảnh: Page Six).

Khi tham dự Met Gala 2019, Kim từng mặc một bộ đầm corset của nhà thiết kế Thierry Mugler. Để có thể mặc bộ đầm này, Kim phải dành thời gian luyện tập... cách thở, khi vòng eo bị siết chặt quá mức. Kim cũng tiết lộ rằng khi mặc bộ đầm corset này, cô chỉ có thể đứng mà không thể ngồi, không thể ăn uống. Các vận động của Kim khi tham gia Met Gala 2019 rất hạn chế.

Tại sự kiện Met Gala vừa diễn ra trong thứ 2 này (theo giờ Mỹ), khi chứng kiến Kim một lần nữa siết chặt vòng eo, công chúng lại lo lắng cho cô. Nhiều người đặt câu hỏi không hiểu Kim có thở được bình thường với vòng eo siêu thực này không.

Kim Kardashian gây tranh cãi khi mặc một thiết kế bodysuit dạng corset hồi tháng 2 năm nay (Ảnh: Page Six).

Việc Kim ưa chuộng các thiết kế váy áo dạng corset khiến cô gặp phải những chỉ trích (Ảnh: Page Six).

Thực tế, việc Kim ưa chuộng các thiết kế váy áo corset siết chặt vòng eo khiến cô gặp phải nhiều chỉ trích từ công chúng. Nhiều người cho rằng những thiết kế váy áo dạng này gây hại cho sức khỏe của phụ nữ, không phù hợp với tiêu chí hình thể tự nhiên, khiến phụ nữ mải miết chạy theo những chuẩn đẹp siêu thực.

Thực tế, để có thể mặc thiết kế váy áo dạng corset, các người đẹp thường phải tích cực giảm cân. Vì vậy, nhiều người cho rằng thiết kế váy áo corset còn cổ vũ cho việc nhịn ăn, tự bỏ đói bản thân để theo đuổi các chuẩn đẹp siêu thực.

Met Gala là sự kiện thời trang được tổ chức thường niên nhằm gây quỹ cho Viện Thời trang, thuộc Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, nằm ở New York, Mỹ. Met Gala được xem là sự kiện thời trang cao cấp và danh giá nhất thế giới, quy tụ những ngôi sao nổi tiếng thế giới. Đây cũng được xem là đêm hội đình đám nhất trong giới thời trang.

Tổng biên tập của tạp chí thời trang Vogue (Mỹ) - bà Anna Wintour - là nhân vật quyền lực nhất trong Ban Tổ chức Met Gala (Ảnh: Page Six).

Kim Kardashian hiện được xem là một biểu tượng thời trang trong đời sống đại chúng Mỹ (Ảnh: Page Six).

Kim Kardashian (SN 1980) là nữ doanh nhân và nhân vật có tiếng trong showbiz Mỹ. Cô bắt đầu được truyền thông quan tâm sau khi làm bạn và làm chuyên gia phong cách cho nữ ca sĩ Paris Hilton.

Kim đặc biệt thu hút sự chú ý sau sự vụ lộ clip "nóng" hồi năm 2007. Đoạn clip này được Kim ghi lại hồi năm 2003 với bạn trai của cô khi ấy - nam ca sĩ Ray J. Ngay sau sự vụ này, Kim và gia đình cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians trong năm 2007. Chương trình này lên sóng tới năm 2021 mới dừng lại.

Thành công của chương trình này đã đưa đến việc thực hiện một số chương trình thực tế khác xoay quanh các thành viên trong nhà Kardashian, trong đó có chương trình The Kardashians lên sóng từ năm 2022 tới nay.

Kim là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng trăm triệu lượt theo dõi. Cô gây dựng nên khối tài sản 1,7 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh thời trang và mỹ phẩm.

Giới chuyên gia và công chúng đều nhìn nhận Kim Kardashian là một minh chứng điển hình của khái niệm "nổi tiếng chỉ vì... nổi tiếng thôi", bởi cô không có một thực tài đáng kể nào ở thời điểm bắt đầu được biết tới. Nhưng Kim giỏi tận dụng sự quan tâm dành cho mình để mở ra cơ hội làm giàu và tiếp tục gia tăng tầm ảnh hưởng của bản thân.

Kim còn đang theo đuổi hướng đi trở thành một nữ luật sư. Mối quan hệ giữa Kim và chồng cũ - rapper Kanye West - cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Cuộc hôn nhân này kéo dài từ năm 2014 tới năm 2022. Họ có 4 người con chung.