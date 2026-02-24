Vòng eo siêu nhỏ và phong cách hở bạo của Vera Wang ở tuổi 77

Mới đây, tại lễ trao giải của British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) 2026 tổ chức ở London (Anh), Vera Wang thu hút mọi ánh nhìn khi diện bộ trang phục đen ton-sur-ton cùng phụ kiện đồng điệu.

Thiết kế hai mảnh gồm áo quây hở bụng và chân váy dài giúp bà khoe trọn vòng eo thon gọn cùng vóc dáng săn chắc. Nhà thiết kế hoàn thiện tổng thể bằng găng tay da dài, mũ đen ngoại cỡ và điểm nhấn lông xám đậm, tạo nên hình ảnh cá tính, hiện đại.

Trong bức ảnh chụp cùng nữ diễn viên kém bà gần 30 tuổi Kate Hudson, Vera Wang dường như không hề lép vế. Vòng eo nhỏ gọn và thần thái tự tin của bà khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.

Bên cạnh những lời khen dành cho vẻ ngoài trẻ trung và phong cách ấn tượng, một số ý kiến cho rằng lựa chọn trang phục quá táo bạo có thể chưa thực sự phù hợp với độ tuổi U80. Tuy nhiên, những tranh luận đó dường như không ảnh hưởng tới Vera Wang.

Suốt nhiều năm qua, bà được xem là biểu tượng của hình ảnh phụ nữ hiện đại, độc lập và cá tính. Những nhận xét xoay quanh phong cách trang điểm, cách lựa chọn trang phục hay vóc dáng chưa từng khiến “bà tiên váy cưới” bận tâm. Với Vera Wang, thời trang là tuyên ngôn của sự tự do và bản lĩnh cá nhân - bất chấp tuổi tác.

Quan điểm thời trang của Vera Wang gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa tinh thần tối giản và tư duy hiện đại táo bạo. Bà cho rằng vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự phô trương mà ở những đường cắt chuẩn xác, phom dáng tinh tế và chi tiết được tiết chế tối đa.

Trong lĩnh vực thời trang cưới, nơi bà tạo dựng tên tuổi toàn cầu, Vera Wang mạnh dạn phá vỡ khuôn mẫu truyền thống, đưa vào các thiết kế màu sắc mới lạ, cấu trúc bất đối xứng và khoảng hở gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch.

Với bà, thời trang không chỉ để mặc mà còn là cách thể hiện cá tính và bản lĩnh của người phụ nữ. Chính triết lý đề cao sự tự tin, độc lập đã giúp Vera Wang duy trì sức ảnh hưởng bền bỉ trong làng mốt suốt nhiều thập niên.

Vera Wang (SN 1949) sinh ra trong gia đình có cha mẹ là người Trung Quốc di cư đến Mỹ từ giữa thập niên 1940. Năm 21 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp Sarah Lawrence College, bà trở thành biên tập viên của tạp chí Vogue và nhanh chóng được ghi nhận là một trong những biên tập viên trẻ nhất trong lịch sử ấn phẩm danh tiếng này.

Sau 17 năm gắn bó với Vogue, Vera Wang chuyển sang thiết kế phụ kiện cho thương hiệu Ralph Lauren. Hai năm sau, ở tuổi 40, bà thành lập thương hiệu riêng, từng bước xây dựng tên tuổi và trở thành biểu tượng trong lĩnh vực váy cưới cao cấp.

Truyền thông quốc tế ưu ái gọi bà là “nữ hoàng váy cưới”, “bà tiên váy cưới” khi nhiều ngôi sao và phu nhân của các nguyên thủ quốc gia lựa chọn thiết kế của bà cho những dịp trọng đại.

Hiện, Vera Wang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 650 triệu USD và được xem là hình mẫu phụ nữ thành đạt, độc lập. Ở tuổi 77, bà vẫn duy trì vóc dáng thon thả cùng đôi chân dài ấn tượng, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trẻ trung và sành điệu. Nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí gọi bà là “người phụ nữ không tuổi” khi so sánh thần thái và hình thể của bà với những cô gái đôi mươi.

Trước những nghi vấn về phẫu thuật thẩm mỹ, Vera Wang chưa từng lên tiếng bình luận. Thay vào đó, bà nhiều lần xuất hiện với gương mặt lộ rõ dấu vết thời gian như một cách khẳng định vẻ đẹp tự nhiên.

Khi được hỏi về bí quyết duy trì phong độ, bà chia sẻ: “Tôi từng là vận động viên khi còn trẻ, học trượt băng nghệ thuật và tham dự nhiều giải đấu ở Mỹ. Ngoài ra, tôi còn là một vũ công được đào tạo bài bản”.

Việc duy trì vận động, ăn uống khoa học, chăm sóc da và bảo đảm giấc ngủ giúp bà giữ được tinh thần lạc quan cùng diện mạo trẻ trung. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhà thiết kế hiện sống độc thân, dành thời gian chăm sóc bản thân và theo đuổi đam mê, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong làng mốt quốc tế.