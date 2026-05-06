Vòng eo nhỏ xíu, phong cách táo bạo của “biểu tượng thời trang” tuổi 77

Mới đây, Vera Wang xuất hiện tại sự kiện thời trang Met Gala 2026 ở Mỹ với diện mạo trẻ trung. Mái tóc tẩy sáng, thân hình thanh mảnh cùng phong thái tự tin giúp nhà thiết kế thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tại sự kiện, Vera Wang lựa chọn một thiết kế váy đen hở lưng, phần thân trên kiểu quây ngực kết hợp chân váy dài, điểm nhấn là chi tiết dây đeo quấn quanh cổ. Trang phục còn có một tay áo bồng ở một bên, tạo tổng thể cá tính nhưng vẫn thanh lịch.

Vera Wang tham dự Met Gala 2026 (Ảnh: Getty).

Vera Wang vốn là gương mặt quen thuộc tại Met Gala - một trong những sự kiện thời trang lớn nhất thế giới. So với mùa giải năm 2025, bà có sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Trước đó, nhà thiết kế xuất hiện với mái tóc đen đặc trưng và đeo kính, diện trang phục thuộc bộ sưu tập của chính mình với phần thân trên khoét sâu và chân váy đính lông vũ.

Không chỉ tại Met Gala, Vera Wang cũng gây chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA 2026 với mái tóc bạch kim và thiết kế hai mảnh gồm áo quây hở bụng cùng chân váy dài. Bộ trang phục giúp bà tôn lên vòng eo thon gọn và vóc dáng săn chắc.

Vóc dáng gọn gàng cùng thần thái tự tin của Vera Wang nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng phong cách táo bạo của bà có thể chưa phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, những tranh luận này dường như không ảnh hưởng đến lựa chọn cá nhân của nhà thiết kế.

Vera Wang trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 77 (Video: Page Six).

Trong nhiều năm qua, Vera Wang được xem là biểu tượng của hình ảnh phụ nữ hiện đại, độc lập và cá tính. Những nhận xét xoay quanh phong cách trang điểm, trang phục hay vóc dáng chưa từng làm thay đổi quan điểm thời trang của bà.

Với Vera Wang, thời trang là cách thể hiện bản lĩnh và sự tự do cá nhân, không bị giới hạn bởi tuổi tác. Phong cách của Vera Wang là sự kết hợp giữa tinh thần tối giản và tư duy hiện đại. Bà đề cao những đường cắt chuẩn xác, phom dáng tinh tế và sự tiết chế trong từng chi tiết.

Trong lĩnh vực thời trang cưới, lĩnh vực làm nên tên tuổi toàn cầu của bà, Vera Wang đã phá vỡ nhiều khuôn mẫu truyền thống, đưa vào các thiết kế màu sắc mới, cấu trúc bất đối xứng và những khoảng hở gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Vera Wang duy trì một chế độ tập luyện và ăn uống khoa học để giữ gìn dáng vóc (Ảnh: IG).

Vera Wang (SN 1949) lớn lên trong gia đình người Trung Quốc nhập cư tại Mỹ. Năm 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp Sarah Lawrence College, bà trở thành biên tập viên của tạp chí thời trang danh tiếng Vogue và nhanh chóng được ghi nhận là một trong những biên tập viên trẻ nhất của ấn phẩm này.

Sau 17 năm làm việc tại Vogue, bà chuyển sang thiết kế phụ kiện cho thương hiệu Ralph Lauren. Đến năm 40 tuổi, Vera Wang thành lập thương hiệu riêng và từng bước xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực váy cưới cao cấp.

Nhiều ngôi sao và phu nhân của các nguyên thủ quốc gia đã lựa chọn thiết kế của bà trong những dịp trọng đại, góp phần đưa Vera Wang trở thành một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn trong làng mốt quốc tế.

Hiện tại, Vera Wang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 650 triệu USD và được xem là hình mẫu phụ nữ thành đạt, độc lập.

Ngôi sao U80 luôn giữ tinh thần trẻ trung (Ảnh: IG).

Ở tuổi 77, bà vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trẻ trung. Trước những nghi vấn về phẫu thuật thẩm mỹ, Vera Wang không đưa ra bình luận, thay vào đó xuất hiện với diện mạo tự nhiên.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn phong độ, bà cho biết từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật và được đào tạo vũ đạo bài bản. Việc duy trì vận động, chế độ ăn uống khoa học, chăm sóc da và đảm bảo giấc ngủ giúp bà giữ được tinh thần tích cực và ngoại hình ổn định.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Vera Wang hiện sống độc thân, dành thời gian cho bản thân và tiếp tục theo đuổi đam mê, khẳng định vị thế trong ngành thời trang quốc tế.