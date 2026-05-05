Vì sao Met Gala là “tấm vé vàng”, giấc mơ thảm đỏ của mọi ngôi sao?

Hành trình từ buổi tiệc gây quỹ khiêm tốn

Met Gala được tổ chức lần đầu vào năm 1948 bởi Eleanor Lambert nhằm gây quỹ cho Viện Trang phục trực thuộc Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (Mỹ). Ở thời điểm đó, sự kiện chỉ đơn giản là một bữa tối dành cho giới thượng lưu New York (Mỹ) với giá vé khoảng 50 USD.

Trong nhiều thập niên, Met Gala vẫn giữ quy mô tương đối nhỏ, chủ yếu phục vụ cộng đồng thời trang nội địa. Phải đến năm 1995, khi Anna Wintour - cựu Tổng biên tập của tạp chí thời trang danh tiếng Vogue - tiếp quản vai trò tổ chức, sự kiện mới thực sự bước vào kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Dưới sự dẫn dắt của bà, Met Gala được tái định vị như một sân khấu nơi thời trang giao thoa với nghệ thuật, điện ảnh và âm nhạc.

Theo Vogue, Met Gala ngày nay không chỉ là hoạt động gây quỹ mà còn là “điểm giao thoa giữa sáng tạo đỉnh cao và ảnh hưởng văn hóa đại chúng”. Theo đó, mỗi chi tiết, từ danh sách khách mời đến chủ đề triển lãm, đều được tính toán kỹ lưỡng.

Khi thời trang trở thành tuyên ngôn

Điểm khác biệt lớn nhất của Met Gala nằm ở chủ đề (theme) được thay đổi mỗi năm, gắn liền với triển lãm của Viện Trang phục Mỹ. Chính yếu tố này đã biến thảm đỏ Met Gala thành “sàn diễn ý tưởng”, nơi các nhà thiết kế và nghệ sĩ thể hiện góc nhìn độc đáo về thời trang.

Những khoảnh khắc mang tính biểu tượng góp phần không nhỏ vào việc định hình danh tiếng của sự kiện. Có thể kể đến nữ ca sĩ Rihanna với chiếc váy vàng khổng lồ vào năm 2015, hay Lady Gaga với màn thay trang phục ngay trên thảm đỏ năm 2019.

Chiếc váy vàng của Rihanna tại Met Gala 2015 được ước tính lên tới 3,97 triệu USD (Ảnh: Getty).

Theo tạp chí danh tiếng Elle, Met Gala là “nơi ranh giới giữa thời trang và nghệ thuật bị xóa nhòa”, khi các thiết kế không chỉ để mặc mà còn mang tính trình diễn, thậm chí mang thông điệp xã hội hoặc chính trị.

Bên cạnh đó, tính độc quyền cũng là yếu tố làm nên sức hấp dẫn cho sự kiện thời trang đáng chờ đợi nhất trong năm. Danh sách khách mời được kiểm soát chặt chẽ và phải có sự phê duyệt trực tiếp từ bà Anna Wintour. Điều này khiến Met Gala trở thành một trong những sự kiện “khó tiếp cận” nhất thế giới.

Mức vé trở thành thước đo của sự xa xỉ

Nếu lịch sử của Met Gala bắt đầu với mức giá 50 USD, thì hiện tại, con số này đã tăng lên hàng chục nghìn USD. Một vé cá nhân thường dao động từ 50.000 đến 75.000 USD, thậm chí có thể chạm mốc 100.000 USD tùy năm. Giá một bàn tiệc có thể lên tới 300.000-350.000 USD.

Bộ 3 huyền thoại của làng mẫu thế giới (từ trái sang) gồm Christy Turlington, Naomi Campbell, Kate Moss tại Met Gala 1995 (Ảnh: Getty).

Theo The Times of India, vé lẻ thậm chí có thể lên tới 100.000 USD - mức giá phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của sự kiện.

Tuy nhiên, phần lớn người nổi tiếng không trực tiếp chi trả cho tấm vé này. Họ thường tham dự với tư cách khách mời của các nhà mốt lớn như Chanel, Dior hay Louis Vuitton.

Theo Vogue, chi phí thiết kế và sản xuất các bộ cánh Met Gala thường dao động từ 50.000 đến 500.000 USD. Thậm chí, có những trường hợp đắt đỏ hơn nhiều, như chiếc váy vàng của Rihanna tại Met Gala 2015 được ước tính lên tới 3,97 triệu USD.

Các nhà mốt thường chấp nhận chi trả toàn bộ chi phí này, xem đó là khoản đầu tư xứng đáng để đổi lấy hiệu ứng truyền thông và cơ hội lọt vào danh sách những bộ cánh ấn tượng nhất Met Gala.

Một số ngôi sao có thể tự chi trả cho đội ngũ làm tóc và trang điểm, trong khi những người có hợp đồng với các thương hiệu làm đẹp có thể không cần phải chi cho khoản này.

Theo Vogue, tổng số tiền gây quỹ từ Met Gala có thể đạt hàng chục triệu USD mỗi năm, biến sự kiện này trở thành một trong những đêm gây quỹ thành công nhất trong lĩnh vực nghệ thuật.

Vì sao Met Gala là đích đến của mọi ngôi sao?

Trong lịch sử của chính mình, Met Gala là một trong những sự kiện được theo dõi nhiều nhất thế giới. Chỉ một lần xuất hiện ấn tượng cũng có thể giúp nghệ sĩ “phủ sóng” toàn cầu. Tờ Elle nhận định: “Một bộ trang phục tại Met Gala có thể tạo ra giá trị truyền thông tương đương nhiều chiến dịch quảng cáo lớn”.

Một điều nữa khiến sự kiện này trở thành mơ ước của mọi nghệ sĩ chính là vì: Không phải ai cũng có thể bước lên thảm đỏ Met Gala. Việc nhận được lời mời đồng nghĩa với việc nghệ sĩ đã đạt đến một vị thế nhất định trong ngành công nghiệp giải trí hoặc thời trang.

Jennie tham dự Met Gala 2026 (Ảnh: Getty).

Khác với các sự kiện khác, Met Gala khuyến khích sự phá cách. Đây là nơi các nghệ sĩ có thể thử nghiệm những ý tưởng táo bạo nhất, từ trang phục điêu khắc đến trình diễn nghệ thuật.

Met Gala quy tụ những nhân vật có ảnh hưởng lớn từ nhiều lĩnh vực, tạo ra cơ hội kết nối hiếm có. Do vậy, đây không chỉ là nơi xuất hiện, mà còn là nơi xây dựng quan hệ và mở rộng tầm ảnh hưởng.

Một khoảnh khắc thành công tại Met Gala có thể trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của nghệ sĩ. Nhiều bộ trang phục đã đi vào lịch sử thời trang, góp phần định hình hình ảnh của nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Trải qua hơn 7 thập niên, Met Gala đã vượt xa khuôn khổ của một buổi gây quỹ để trở thành biểu tượng toàn cầu của thời trang và quyền lực. Với lịch sử lâu đời, mức chi phí xa xỉ và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không khó hiểu khi đây là sự kiện mà mọi ngôi sao đều khao khát góp mặt.

Trong thế giới giải trí, Met Gala được xem là “tấm vé vàng” giúp nghệ sĩ toả sáng và khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa đại chúng.