Bộ cánh triệu USD đưa Beyoncé trở thành “nữ hoàng” Met Gala 2026

Tại Met Gala 2026 - sự kiện thời trang lớn nhất năm, nữ ca sĩ người Mỹ khiến công chúng choáng ngợp với màn tái xuất sau 10 năm vắng bóng.

Sáng 5/5 (giờ Việt Nam), Beyoncé sải bước trên thảm đỏ và lập tức trở thành tâm điểm quốc tế. Màn xuất hiện của cô được ví như “lễ đăng quang”, nhờ khí chất áp đảo và phong thái tự tin.

Beyoncé Knowles xuất hiện cùng chồng và con gái tại Met Gala 2026 (Ảnh: Getty).

Năm nay, Beyoncé đồng thời đảm nhiệm vai trò đồng chủ trì sự kiện cùng Nicole Kidman, Venus Williams và Anna Wintour.

Trang phục của nữ ca sĩ do nhà thiết kế Olivier Rousteing thực hiện. Thiết kế nổi bật với phần corset (áo nịt ngực) ánh kim, mô phỏng cấu trúc xương, kết hợp áo choàng lông vũ dài và vương miện lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời. Tổng thể tạo nên hình ảnh quyền lực, đậm chất nghệ thuật, phù hợp với chủ đề “Fashion Is Art” (Thời trang là nghệ thuật) của năm nay.

Beyoncé hoàn thiện diện mạo bằng găng tay họa tiết xương đồng điệu, hoa tai kim cương và phụ kiện đính đá cầu kỳ. Sự xuất hiện của cô được đánh giá là một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất đêm hội.

Beyoncé Knowles được vinh danh là nữ hoàng của Met Gala 2026 (Ảnh: Getty).

Đồng hành cùng Beyoncé là chồng - rapper Jay-Z - và con gái Blue Ivy. Trái ngược với vẻ lộng lẫy của mẹ, cô bé 14 tuổi lựa chọn trang phục trắng thanh lịch, kết hợp giày và trang sức tinh tế.

Dù còn nhỏ tuổi, Blue Ivy rất tự tin trước ống kính. Nhiều ý kiến cho rằng cô đang dần bộc lộ tố chất ngôi sao, kế thừa từ gia đình quyền lực bậc nhất làng giải trí. Cô cũng nằm trong số những khách mời trẻ tuổi nhất từng tham dự Met Gala.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh với truyền thông tại sự kiện, Beyoncé chia sẻ việc tham dự sự kiện cùng con gái mang lại trải nghiệm đặc biệt. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn nhìn Met Gala qua góc nhìn của Blue Ivy, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với nhà thiết kế Olivier Rousteing - người đã đồng hành cùng cô trong nhiều dấu ấn thời trang.

Beyoncé Knowles từng gây ấn tượng tại các kỳ Met Gala trước đây (Ảnh: Getty).

Trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế, màn tái xuất của Beyoncé nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi. Nhiều khán giả gọi cô là “nữ hoàng thực thụ của Met Gala”, trong khi Blue Ivy được khen ngợi về thần thái và sự tự nhiên.

Beyoncé từ lâu đã là gương mặt được mong chờ tại Met Gala. Trong các lần tham dự trước, cô liên tục gây ấn tượng với những thiết kế táo bạo từ các nhà mốt lớn như Givenchy hay Emilio Pucci.

Sinh năm 1981, Beyoncé từng là thành viên nhóm Destiny’s Child trước khi phát triển sự nghiệp solo (cá nhân) rực rỡ. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công và có ảnh hưởng nhất thế giới.

Cô con gái 14 tuổi của Beyoncé Knowles được truyền thông quốc tế săn đón tại sự kiện Met Gala 2026 (Ảnh: Getty).

Theo Billboard, Beyoncé xếp thứ 37 trong danh sách nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tạp chí Time nhiều lần đưa cô vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất, trong khi Forbes xếp cô vào nhóm nhân vật quyền lực.

Năm 2025, tờ Forbes công bố Beyoncé gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD, sánh ngang với những tên tuổi lớn như Taylor Swift, Rihanna và Bruce Springsteen.

Với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong âm nhạc, kinh doanh và văn hóa đại chúng, Beyoncé cùng chồng, rapper Jay-Z, được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí Mỹ.

