Lisa và dàn sao hạng A đổ bộ Met Gala, “cuộc chơi xa xỉ” làng mốt bùng nổ

Met Gala 2026 được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ) với sự xuất hiện của Lisa, Jisoo, Jennie, Rosé, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Katy Perry, Vera Wang, Nicole Kidman… Thảm xanh trở nên lộng lẫy và sôi động với loạt thiết kế độc đáo.

Không còn gói gọn trong những bộ váy dạ hội truyền thống, đêm hội năm nay hướng tới việc xóa nhòa ranh giới giữa thời trang và mỹ thuật thông qua triển lãm “Costume Art”. Với thông điệp “Fashion Is Art” (Thời trang là nghệ thuật), mỗi khách mời được kỳ vọng biến cơ thể mình thành một tác phẩm, tái hiện dòng chảy 5.000 năm lịch sử nhân loại bằng ngôn ngữ của chất liệu và hình khối.

Sự kiện năm nay được dẫn dắt bởi dàn đồng chủ trì quyền lực gồm Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, cùng sự hậu thuẫn của các “đế chế” đa lĩnh vực như Jeff Bezos, Lauren Sánchez Bezos, Saint Laurent và Condé Nast. Các thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink được xem là những ngôi sao được kỳ vọng nhất tại sự kiện.

Bà Anna Wintour xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala trong bộ váy Chanel. Bà đi cùng các con và tổng biên tập mới của Vogue, Chloe Malle.

Beyoncé đã gây ấn tượng mạnh trên thảm đỏ Met Gala 2026 khi đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch của sự kiện năm nay cùng với Nicole Kidman, Venus Williams và Anna Wintour. Cô trông vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy lấy cảm hứng từ bộ xương và hoàn thiện vẻ ngoài của mình với găng tay được trang trí bằng xương ton sur ton.

Nicole Kidman xuất hiện cùng con gái lớn. Vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên người Australia khiến nhiều người choáng ngợp. Bộ váy ôm sát màu đỏ rực lửa cũng giúp nữ diễn viên khoe đường cong cân đối.

Lauren Sánchez - vợ tỷ phú Amazon và là nhà tài trợ chính năm nay - hóa thân thành "bức tranh gây tranh cãi nhất thế giới" trên thảm đỏ Met Gala 2026. Bộ váy của cựu nữ MC bị nhận xét hơi khiêm tốn và đơn giản so với các người đẹp khác.

Từng nắm giữ chỉ số truyền thông cao nhất tại Met Gala 2025, Lisa trở lại thảm xanh năm nay với một tâm thế hoàn toàn khác biệt. Cô không còn chỉ là một khách mời hạng A, mà đã chính thức trở thành nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại gia nhập đội ngũ Host Committee (Ban chủ trì) của Met Gala.

Mỹ nhân người Thái Lan hợp tác với Robert Wun để tạo ra một chiếc váy dạ hội mỏng manh được thiết kế riêng, tôn lên vẻ đẹp hình thể với cánh tay 3D được quét trực tiếp từ tay của Lisa và lấy cảm hứng từ động tác múa truyền thống của Thái Lan.

Jennie chọn thiết kế váy cúp ngực tông xanh băng - gam màu đang dẫn đầu xu hướng năm nay. Toàn bộ thân váy được phủ bởi những mảng lấp lánh hình giọt nước xếp lớp, tạo hiệu ứng chuyển sắc từ bạc, xanh nhạt đến xanh đậm mỗi khi di chuyển. Phần thân trên ôm sát, tôn lên bờ vai trần và xương quai xanh, trong khi chân váy suông dài chạm đất với đuôi váy vẩy nhẹ giúp tổng thể uyển chuyển.

Trong lần thứ 3 trở lại Met Gala, Rosé được kỳ vọng có một sự lột xác mạnh mẽ. Sau 2 tạo hình trước đó bị đánh giá là có phần quá an toàn, lần này Rosé lựa chọn chiếc váy xẻ tà cao cùng một điểm nhấn duy nhất trên thân váy. Thiết kế này được cho là lấy cảm hứng từ BST Couture S/S 1988 của nhà mốt Saint Laurent.

Jisoo - mảnh ghép còn lại của Blackpink - tham dự đại tiệc Met đầu tiên của mình bằng một thiết kế có phong cách ngọt ngào của Dior.

Kendall Jenner đã bắt tay cùng nhà thiết kế Zac Posen để tạo nên vẻ ngoài ấn tượng. Bộ trang phục được lấy cảm hứng trực tiếp từ bức tượng "Thần chiến thắng Samothrace". Đây là kiệt tác điêu khắc Hy Lạp khắc họa hình ảnh vị nữ thần chiến thắng, một trong những báu vật lừng lẫy được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Pháp.

Kylie Jenner lựa chọn một thiết kế của Schiaparelli, với phần áo corset (áo nịt ngực) xuyên thấu. Chiếc corset ôm sát màu da được phối khéo léo với chiếc váy dài màu kem bồng bềnh, điểm xuyết những hạt cườm lấp lánh ở phía trước và đuôi váy. Người đẹp 28 tuổi hoàn thiện vẻ ngoài của mình với mái tóc nâu gợn sóng buông xuống vai.

Kim Kardashian xuất hiện trong bộ giáp ngực bằng đồng kết hợp với chân váy đuôi dài. Bà chủ hãng SKIMS hợp tác với nghệ sĩ Alan Jones để tạo ra bộ trang phục, được đúc khuôn từ một mẫu thiết kế từ những năm 1960.

Siêu mẫu Gigi Hadid lựa chọn một thiết kế xuyên thấu ít điểm nhấn của Miu Miu.

Hedi Klum có lẽ là một trong những khách mời có màn diễn giải ấn tượng nhất Met Gala 2026 khi hoá thân thành một bức tượng.

Nữ diễn viên Emily Blunt cũng xuất hiện với bộ váy từ Ashi Studio với điểm nhấn là phần thân sau.

Madonna có màn xuất hiện vô cùng cồng kềnh, phải điều động 6 người mẫu khác hỗ trợ bà bước lên thảm xanh Met Gala.

Katy Perry sải bước trên thảm xanh với một chiếc mặt nạ bị giới mộ điệu đánh giá là khá "công nghệ, AI (trí tuệ) và mang thông điệp tương lai".

Diện mạo của Hailey Bieber được lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ sưu tập mùa Thu năm 1969 của huyền thoại Yves Saint Laurent. Trong bộ sưu tập lịch sử đó, nhà thiết kế tài hoa đã hợp tác cùng nghệ sĩ điêu khắc người Pháp Claude Lalanne để tạo ra hai mẫu thân áo đúc khuôn cơ thể tinh xảo.

Nữ ca sĩ tỷ phú USD Rihanna lựa chọn bộ trang phục kim loại mang tính điêu khắc với chiếc áo dài tay đính kết pha lê và hạt cườm tỉ mỉ. Cô cũng đưa các yếu tố vàng và bạc vào cả lớp trang điểm và mái tóc. Một chiếc khăn choàng màu nâu bao quanh cơ thể tạo nên một hiệu ứng thị giác độc đáo.

Nữ ca sĩ Cardi B chọn chiếc váy như có thể ngủ được ở bất cứ đâu từ Marc Jacobs khiến thảm xanh thêm phần màu sắc và vui nhộn.

Nữ diễn viên Anne Hathaway tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một minh tinh hàng đầu với thần thái ngút ngàn trong một thiết kế của Michael Kors. Nữ diễn viên hoàn thiện tổng thể với vòng cổ cao cấp BVLGARI.

Cậu con trai thứ 2 của nhà Beckham - Romeo Beckham - cũng xuất hiện tại sự kiện.

Nam ca sĩ Sam Smith chọn một thiết kế của Christian Cowan cho sự kiện Met Gala 2026.

Một số nghệ sĩ khác cũng giúp thảm xanh Met Gala 2026 thêm sôi động và gợi cảm.