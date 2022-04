Vợ Will Smith nói gì về tin đồn rạn nứt sau cái tát chấn động Oscar 2022

Tháng 3/2022, tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith đã lao lên sân khấu để tát người đồng nghiệp Chris Rock khi nam danh hài có những câu đùa cợt về mái đầu trọc của Jada Pinkett (vợ Will Smith). Vụ việc đã trở thành tâm điểm truyền thông thế giới và Will Smith phải nhận những lời chỉ trích từ dư luận cùng hình phạt vì hành động bạo lực.

Sau sự cố Oscar 2022, Will Smith bị cấm xuất hiện tại mọi sự kiện do Viện Hàn lâm tổ chức, trong đó có lễ trao giải Oscar, trong vòng 10 năm. Tài tử King Richard nói anh tôn trọng quyết định và chấp nhận hình phạt này.

Vợ chồng Will Smith và Jada Pinkett đã có 25 năm chung sống (Ảnh: Newsweek).

Sự nghiệp cũng như sự nghiệp của Will Smith được nhận định ảnh hưởng nặng nề sau vụ việc. Các dự án điện ảnh trước mắt của Will Smith đều bị tổn hại. Bản thân Will Smith cũng rất căng thẳng, mệt mỏi trước áp lực truyền thông.

Billy Crystal - người 9 lần chủ trì lễ trao giải Oscar bày tỏ sự lo lắng đối với Will Smith. "Tôi sợ rằng Will Smith sốc vì hậu quả của vụ việc", Crystal nói. Billy cũng khen Chris Rock xử lý tình huống khá tốt trên sân khấu hôm đó vì không phải ai cũng chịu được trước sóng trực tiếp hàng triệu người.

Theo Heat, mối quan hệ giữa Will Smith và vợ - nữ diễn viên Jada Pinkett trở nên căng thẳng sau vụ việc. Thậm chí, nguồn tin của Heat còn cho rằng, cặp đôi có thể sẽ tiến tới ly hôn dù đây là điều Will Smith không mong muốn.

"Cả hai xảy ra nhiều vấn đề trong những năm qua. Hiện tại, họ không còn nói chuyện với nhau", nguồn tin nói. Cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió hôn nhân sau 25 năm chung sống và có hai đứa con chung.

Will Smith ăn mừng chiến thắng tại Oscar 2022 bên vợ con (Ảnh: Getty Images).

Ngày 20/4, nữ diễn viên Jada Pinkett, vợ của Will Smith cũng lên tiếng về vụ việc. Đây là lần đầu tiên cô có phát biểu trực tiếp về gia đình sau scandal chấn động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của chồng cô và tổ ấm của cô những ngày qua.

"Nhìn lại toàn bộ sự việc xảy ra trong vài tuần qua, gia đình Smith đang tập trung chữa lành mọi thứ theo hướng sâu sắc nhất", Jada Pinkett cho biết khi tham gia chương trình Red Table Talk. Nhà sản xuất của chương trình giới thiệu Jada Pinkett là vị khách "ấn tượng, mạnh mẽ và đầy cảm hứng" và hứa hẹn, buổi trò chuyện này mang tính chữa lành.

Trong chương trình, Jada thừa nhận, cô từng trải qua quãng thời gian khủng hoảng khi phải đối mặt với hội chứng tóc rụng từng mảng. Cô đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, bác sĩ nhưng không tìm ra được nguồn gốc căn bệnh. Cuối cùng, nữ diễn viên học cách chấp nhận sự thật và sống chung với tình trạng bệnh.

"Lúc mới bị rụng, tôi thấy thật kinh khủng và không biết đối mặt thế nào. Một ngày nọ, tôi hoảng hốt khi vuốt và thấy nắm tóc trên tay. Tôi sợ hãi và thốt lên: "Mình bị hói rồi sao?"", cô nói.

Jada Pinkett cho biết, gia đình cô đang hàn gắn sau bê bối bạo lực của chồng tại Oscar 2022 (Ảnh: News).

Will Smith từng giải thích, lý do anh động thủ với Chris Rock là vì muốn bảo vệ vợ và không muốn bệnh tình của vợ trở thành trò đùa gây cười trên sân khấu Oscar 2022, trước hàng triệu khán giả toàn cầu.

Trong nhiều bài phỏng vấn trong quá khứ, Will Smith nhận được câu hỏi về việc anh và Jada có thể ly hôn hay không. Nam diễn viên khẳng định: "Ly hôn không bao giờ là lựa chọn của tôi. Cùng Jada, tôi đã thề trước Chúa rằng: "Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta". Vì thế, không bao giờ có khả năng chúng tôi ly hôn. Một là chúng tôi sẽ ở bên nhau tới khi chết, hoặc hai là, tôi sẽ là người chết trước".

Jada Pinkett cũng từng bày tỏ quan điểm với việc ly hôn: "Tôi đã nói với Will ngay từ đầu rằng "Nếu anh lấy em, anh phải biết điều này. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Chúng ta sẽ sống dưới cùng một mái nhà". Và bản thân tôi tin rằng, không có lý do gì khiến chúng tôi phải ly hôn". Đây là điều cô chia sẻ khi tham gia chương trình Red Table Talk vào năm 2018.

Will Smith nhiều lần khẳng định, anh không bao giờ muốn ly hôn Jada (Ảnh: News).

Nữ diễn viên nổi tiếng cũng thú nhận, việc cô ngoại tình với Alsina, một nam nghệ sĩ kém tuổi và là bạn của con trai, khi vẫn đang là vợ của Will Smith đã dạy cô rất nhiều điều trong cuộc sống và hiểu ý nghĩa của gia đình. Sau tất cả, Jada vẫn lựa chọn ở bên Will và tài tử King Richard cũng hạnh phúc bên vợ.

Will Smith cũng nhấn mạnh, lý do khiến anh không muốn ly hôn với Jada là vì anh đã từng trải qua một lần đổ vỡ và không muốn điều đó diễn ra thêm lần nữa. Anh cũng khen vợ là người có vai trò đặc biệt và ảnh hưởng trong cuộc sống của mình. "Chẳng có gì trên đời này có thể chia cắt chúng tôi. Jada luôn ủng hộ tôi, và thật tuyệt vời khi được ở trong vòng tay cô ấy", anh tự hào nói về vợ.