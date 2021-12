Vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình bị phong tỏa tài sản

Dân trí Ngày 29/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, công ty của vợ chồng nữ nghệ sĩ Trương Đình và nam diễn viên Lâm Thoại Dương đã bị niêm phong tài sản.

Theo đó, Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc đã phong tỏa tài sản 600 triệu nhân dân tệ (hơn 94 triệu USD) của Dowell - công ty do vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương đứng tên vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, Lâm Thoại Dương chia sẻ trên trang cá nhân: "Công ty chúng tôi vận hành hợp pháp, luôn tuân thủ chỉ đạo và nộp thuế theo quy định pháp luật. Tôi rất cảm ơn chính quyền Thạch Gia Trang, Hà Bắc đã hướng dẫn công ty phát hiện rủi ro. Hiện tại, công ty hoạt động bình thường và sẽ tích cực hợp tác với các bên liên quan".

Vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương.

Công ty TNHH Thương mại Dowell có vốn đăng ký 231,8 triệu nhân dân tệ và được vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương thành lập từ năm 2013. Công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và được tiêu thụ qua nền tảng trực tuyến.

Cách đây không lâu, công ty Dowell của vợ chồng Lâm Thoại Dương và Trương Đình đã bị cáo buộc lợi dụng các tổ chức tài chính để chuyển hoặc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp và bị điều tra.

Hồi tháng 9 vừa rồi, vợ chồng Trương Đình quyết định giải thể cùng lúc 9 trong số 62 công ty ở đại lục. Theo Sina, các công ty này được vợ chồng cô mở vào đầu năm 2021 với tổng vốn đầu tư hơn 62 triệu USD.

Vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương phản hồi ngay sau khi có thông tin công ty của họ bị phong tỏa tài sản để điều tra.

Trước việc đột ngột hủy bỏ một số công ty do mình đứng tên, đại diện pháp lý của Trương Đình đã lên tiếng giải thích: "Do sự điều chỉnh về cơ cấu và hoạt động kinh doanh của tập đoàn, nhiều công ty dưới tên Trương Đình chưa từng thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nên chúng tôi đã quyết định dẹp bỏ. Đây là lý do khiến chúng tôi nộp đơn xin đóng cửa công ty".

Trương Đình, sinh năm 1970, từng là nữ diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. Cô tham gia các phim như Hiệp sĩ mù, Bao Thanh Thiên, Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam, Mỹ nhân thiên hạ, Võ Mỵ Nương truyền kỳ... Trong nhiều năm, minh tinh 7X được mệnh danh là "người đẹp có má lúm đồng tiền" đẹp nhất Đài Loan.

Từ năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng tạm gác sự nghiệp điện ảnh để tập trung kinh doanh online. Sau 3 năm, công việc kinh doanh của cô khá phát đạt và vợ chồng nữ diễn viên sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo Ebc, trong năm 2020, Trương Đình bán được số hàng trị giá 256 triệu nhân dân tệ qua việc livestream.

Tuy nhiên, cũng trong ba năm qua, Trương Đình không ít lần vấp phải sự phản đối từ cộng đồng mạng vì bị cho là sử dụng chiêu trò và gây phản cảm khi livestream bán hàng.

Gia đình của Trương Đình và Lâm Thoại Dương.

Chồng của Trương Đình - nam diễn viên Lâm Thoại Dương cũng là một gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Đài Loan thập niên 80-90 thế kỷ trước. Ông tham gia khá nhiều phim của tác giả Quỳnh Dao như Một thoáng mộng mơ, Hải âu phi xứ, Bên nhau nơi chân trời… và đạt được nhiều thành công.

Những năm qua, Lâm Thoại Dương dừng hoạt động đóng phim để tập trung chăm sóc gia đình và dành thời gian bên vợ con. Ông cũng chuyển hướng kinh doanh và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực này.

Vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương chênh nhau gần 20 tuổi và nên duyên khi cộng tác cùng nhau. Cặp đôi kết hôn vào năm 2007 và đã có hai con chung. Gia đình Trương Đình - Lâm Thoại Dương hiện sống trong căn biệt thự rộng 1.650 m2 trị giá 200 triệu nhân dân tệ với nội thất sang trọng tại Thượng Hải, Trung Quốc.

