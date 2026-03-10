Vinh danh tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam

Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam là giải thưởng thường niên trong đời sống văn học, nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và tư tưởng, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tác giả, dịch giả đối với nền văn học nước nhà.

Năm 2025, có 9 tác phẩm được trao giải ở các hạng mục văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, văn học dịch, văn học thiếu nhi và tác giả trẻ.

Các tác giả nhận Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam (Ảnh: H.H).

Cụ thể, ở hạng mục văn xuôi, giải thưởng được trao cho tiểu thuyết Miền đất hứa của nhà văn Lê Thanh Kỳ (Nhà Xuất bản Văn học).

Tác phẩm gây chú ý bởi cách tiếp cận đời sống xã hội và con người đương đại đầy suy tư, qua đó phản ánh những chuyển động của thời cuộc thông qua số phận nhân vật và các câu chuyện nhiều tầng ý nghĩa.

Ở hạng mục thơ, 2 tác phẩm được vinh danh là Thơm từ nỗi đau của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh) và Trên con đường tóc của nhà thơ Trang Thanh (Trần Thị Thanh), đều do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Mỗi tập mang một phong cách riêng, song đều cho thấy sự tìm tòi trong ngôn ngữ và cảm xúc, thể hiện những trải nghiệm cá nhân sâu sắc, giàu suy tư và đậm chất nữ tính.

Ở lĩnh vực lý luận phê bình, giải thưởng được trao cho công trình Văn học như một diễn ngôn của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn (Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm).

Công trình tiếp cận văn học từ góc nhìn lý thuyết hiện đại, đặt văn học trong mối quan hệ với các diễn ngôn văn hóa - xã hội, qua đó gợi mở nhiều hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu và phê bình văn học.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ tại lễ trao giải (Ảnh: H.H).

Ở lĩnh vực văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho 2 bản dịch tiêu biểu: Hạc trắng xòe cánh của nhà văn Tawada Yoko, do dịch giả An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) chuyển ngữ (Nhà Xuất bản Văn học) và Bài ca Solomon của nhà văn Mỹ Toni Morrison, do Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Hai bản dịch được đánh giá cao về chất lượng chuyển ngữ, góp phần đưa những tác phẩm văn học quốc tế giàu giá trị đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam.

Giải thưởng Văn học thiếu nhi được trao cho tiểu thuyết Miền thảo nguyên Panduranga của nhà văn Lê Đức Dương (Nhà Xuất bản Kim Đồng).

Tác phẩm khai thác không gian văn hóa đặc sắc của vùng đất Panduranga, đan cài yếu tố phiêu lưu, khám phá với những câu chuyện giàu trí tưởng tượng, hướng tới độc giả nhỏ tuổi.

Hội Nhà văn Việt Nam cũng trao Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 cho Nguyễn Thị Kim Nhung với tập thơ Dần sáng (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn) và Cao Việt Quỳnh với tiểu thuyết Lục địa rồng (5 tập, Nhà Xuất bản Kim Đồng).

Đây là giải thưởng nhằm khích lệ những cây bút trẻ có sáng tác nổi bật, góp phần làm mới đời sống văn học đương đại.

Giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2025 được trao cho nhà thơ Phạm Vân Anh (Hà Nội), cùng nhà văn Niê Thanh Mai và Trịnh Thị Phương Trà (Đắk Lắk).

Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực của các cây bút nữ Việt Nam trong đời sống, đặc biệt là những đóng góp cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết, các tác phẩm được trao giải năm nay cho thấy sự đa dạng về đề tài, phong cách và cách tiếp cận nghệ thuật.

Theo ông, nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần tìm tòi, đổi mới trong sáng tác, đồng thời phản ánh những vấn đề của đời sống xã hội và con người hiện đại, mang đến những vẻ đẹp đích thực trong đời sống cũng như trong sáng tạo văn chương.