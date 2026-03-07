Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói về sáng tạo của 4 nữ tác giả họ Đoàn

Mới đây, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức ra mắt cuốn sách Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn, tuyển tập thơ của 4 nữ thi sĩ: Đoàn Thị Tảo, Đoàn Thị Ký, Đoàn Thị Lam Luyến và Đoàn Ngọc Thu.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Lạc Thành).

Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn gồm 146 bài, mỗi tác giả có 36 tác phẩm thơ như lời thì thầm tình tự với người, với đời, với thiên nhiên cây cỏ… Đây là lần đầu tiên 4 gương mặt thơ mang họ Đoàn cùng xuất hiện trong một cuốn sách, tạo nên một không gian thi ca đặc biệt, nơi mỗi người giữ một giọng điệu riêng nhưng cùng góp phần làm nên diện mạo phong phú của thơ Việt Nam đương đại.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đã ví 4 nữ tác giả họ Đoàn như 4 "ngọn lửa" của thi ca.

Theo ông Thiều, mỗi người mang một cá tính sáng tạo, giọng nói và con đường riêng trong hành trình sáng tác thơ. Dù thuộc những thế hệ khác nhau, khi đứng cạnh nhau trong cuốn sách này, họ đã tạo nên vẻ đẹp chung của thi ca.

Ông Thiều cũng nhắc tới từng gương mặt với những dấu ấn riêng trong đời sống sáng tạo. Với nhà thơ Đoàn Thị Tảo, đó là một người đã đi qua những năm tháng gian khó của đất nước, mang trong mình ký ức về nạn đói năm 1945 và nhiều biến động lớn của thời đại. Những trải nghiệm ấy, theo ông, đã in dấu sâu đậm trong thơ bà như một nỗi ám ảnh nhân sinh.

Trong khi đó, nhà thơ Đoàn Thị Ký được ông nhìn nhận như giọng thơ lặng lẽ nhưng bền bỉ, âm thầm nuôi dưỡng cảm hứng thi ca qua năm tháng. Còn thơ của Đoàn Thị Lam Luyến lại giống như một cơn gió mạnh, giàu năng lượng cảm xúc và khát vọng sống, khát vọng yêu. Với Đoàn Ngọc Thu, ông Thiều cho rằng trong thơ chị luôn hiện lên một thứ ánh sáng mơ hồ của những suy tư về nhân tình thế thái và đời sống con người.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, khi đặt 4 gương mặt ấy cạnh nhau, có thể hình dung họ như 4 con đường gặp nhau để tạo thành một "đại lộ của thi ca".

Ông nhấn mạnh thơ ca chưa bao giờ rời bỏ con người, bởi thơ chính là tiếng nói của tâm hồn, tiếng nói có thể vang lên từ nhiều cung bậc của đời sống, từ hạnh phúc đến khổ đau, từ hy vọng đến thất vọng.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng, cuốn sách ra đời đúng vào những ngày đầu xuân mang một ý nghĩa rất đẹp, bởi mùa xuân từ lâu vẫn gợi nhắc đến vẻ đẹp và sức sống của đời sống con người.

Theo ông Khoa, phụ nữ ở thời đại nào cũng mang trong mình vẻ đẹp riêng và 4 nữ thi sĩ trong tập sách đều là những người phụ nữ đẹp trong đời sống và trong thế giới thi ca.

"Giá trị của một nhà thơ có thể được nhìn nhận khi đặt họ vào bức tranh chung của nền thơ ca. Nếu nhấc một nhà thơ ra mà bức tranh không thay đổi, nghĩa là đóng góp chưa thật sự rõ nét; còn nếu thiếu đi mà thấy khuyết, thấy lệch thì nhà thơ ấy đã có vị trí riêng trong đời sống văn chương", ông Khoa nói.

Bà Nguyễn Thúy Hằng - Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn (thứ hai, từ phải qua) - chụp ảnh kỷ niệm cùng các nữ tác giả (Ảnh: Lạc Thành).

Với tuyển tập lần này, Đoàn Ngọc Thu có lẽ là sắc màu khác biệt nhất trong 4 nữ sĩ tài hoa. Chị cho biết, trong tuyển tập là toàn bộ thơ mới sáng tác, những tác phẩm được chia làm 3 phần, trong đó có phần cho con - người thân, cho bạn và cho mình.

"Bốn chị em chúng tôi là có tâm hồn rất giống nhau, đều tựu trung ở sự đau đáu mãnh liệt, nhưng mỗi người lại thể hiện một sắc thái yêu riêng theo cách khác nhau trong tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước, thiên nhiên, gia đình”, Đoàn Ngọc Thu tâm sự.