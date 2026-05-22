Viettel Tammi liên tục xuất hiện tại sự kiện giải trí dành cho giới trẻ

Tại Viettel Y-Fest Quảng Ninh, công chúng lần đầu được giới thiệu rộng rãi hình ảnh Viettel Tammi thông qua nhiều khu vực trải nghiệm công nghệ. Người tham gia có thể trải nghiệm AI Y-Fest Studio để tạo ảnh bằng AI, khám phá “Chân dung bản sắc” lấy cảm hứng từ các biểu tượng quen thuộc của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, núi Yên Tử hay chả mực.

Viettel Tammi xuất hiện tại Y-Fest Quảng Ninh ngày 17/5 (Ảnh: Bảo Chung).

Dù chưa công bố cụ thể về sản phẩm, những gì xuất hiện tại sự kiện cho thấy Viettel Tammi đang hướng đến mô hình nền tảng số tích hợp nhiều tiện ích trong cùng một hệ sinh thái.

Viettel Tammi thu hút giới trẻ với loạt trải nghiệm công nghệ tương tác (Ảnh: Bảo Chung).

Giới trẻ thích thú trải nghiệm các tính năng của Viettel Tammi (Ảnh: Bảo Chung).

Ngoài các hoạt động chụp ảnh và trải nghiệm tương tác, xen giữa các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ trong đêm nhạc, Viettel Tammi cũng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung thông qua các hiệu ứng sân khấu bắt mắt.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất chính là màn giao lưu giữa ca sĩ Bích Phương và Orange qua video call ngay trên sân khấu, thông qua một tính năng của Viettel Tammi.

Khán giả tò mò về Viettel Tammi sau khi Bích Phương và Orange gọi video trực tiếp trên sân khấu Y-Fest (Ảnh: Bảo Chung).

Viettel Tammi lần đầu tiên được nhắc đến là tại MWC 2026, được giới thiệu là hệ sinh thái cuộc sống số hợp nhất dành cho cá nhân và gia đình, nền tảng này tích hợp gần 50 dịch vụ thuộc 10 lĩnh vực như di chuyển, mua sắm, giải trí, giáo dục, y tế, du lịch, thanh toán và tiện ích đời sống.

Hệ sinh thái Viettel Tammi xuất hiện tại MWC 2026 hồi đầu năm (Ảnh: Bảo Chung).

Bên cạnh ứng dụng trên điện thoại, Viettel Tammi còn được giới thiệu cùng nhiều thiết bị thông minh tích hợp AI như loa và màn hình thông minh, robot trò chuyện cho trẻ em, vòng tập thể dục AI hay camera hai chiều tích hợp nhận diện thông minh.

Viettel Tammi từng xuất hiện tại Hà Nội ở Concert Sao Nhập Ngũ (Ảnh: Bảo Chung).

Trước đó tại Sao Nhập Ngũ Concert ở Hà Nội, Viettel Tammi cũng từng xuất hiện trong khu vực trải nghiệm công nghệ của Viettel Telecom cùng Viettel NINE. Khi đó, nền tảng này được giới thiệu như “1 app bằng 30 đến 50 ứng dụng”, tích hợp gọi điện, nhắn tin, gọi video, tổ chức cuộc họp cùng nhiều tiện ích khác trong cùng một ứng dụng.

Trên trang cá nhân của nhiều nhân viên Viettel hồi cuối tháng 4 cũng đồng loạt chia sẻ về trải nghiệm ứng dụng Viettel Tammi, cho thấy dấu hiệu của một chiến dịch thử nghiệm nội bộ quy mô lớn đang diễn ra.

Viettel Tammi xuất hiện tại Y-Fest Quảng Ninh với hình ảnh khá trẻ trung và vui (Ảnh: Bảo Chung).

Việc Viettel Tammi liên tục xuất hiện tại các concert và sự kiện dành cho giới trẻ gần đây cho thấy nhà mạng sẽ sớm công bố ra mắt nền tảng này. Tuy chưa có thời điểm ra mắt cụ thể, nhưng sự hiện diện ngày càng rõ nét của Viettel Tammi tại các sự kiện lớn đang thu hút sự quan tâm của người dùng về những kế hoạch tiếp theo của nền tảng này.