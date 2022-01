Vẻ quyến rũ "chết người" của "nàng thơ" Han So Hee

Han So Hee là một nữ diễn viên Hàn Quốc khá quen mặt đối với khán giả Việt Nam qua các vai diễn trong nhiều bộ phim như vai "tiểu tam" trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân), "Nàng bướm" Nabi trong Nevertheless (Dẫu biết) và gần nhất là màn lột xác với vai diễn "đã nữ" Ji Woo trong bộ phim My Name (Tên của tôi).

Han So Hee, sinh năm 1994, được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc.

Tuy nhiên, năm 2020, sau vai diễn tiểu tam trong Thế giới hôn nhân, Han So Hee bất ngờ trở nên nổi tiếng. Nhờ diễn xuất thuyết phục trong phim, cô thậm chí còn bị khán giả ghét bỏ và "khủng bố" trên trang cá nhân.

Han So Hee xuất hiện xinh đẹp và quyến rũ trên tạp chí thời trang Allure (Hàn Quốc), số tháng 2/2021 (Ảnh: AllureKorea).

Sở hữu nhan sắc ấn tượng, Han So Hee được nhiều nhãn hiệu danh tiếng ngỏ lời hợp tác và so sánh với đàn chị Song Hye Kyo. Năm 2020, cô đã qua mặt hai "đàn chị" tên tuổi là Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun để trở thành "Nữ hoàng quảng cáo" mới của xứ sở kim chi.

Qua từng vai diễn, Han So Hee đã được khán giả đánh giá cao và chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt. Sau một năm 2021 hoạt động năng nổ và thành công, Han So Hee mới đây đã giành vị trí quán quân trong cuộc khảo sát tìm kiếm gương mặt Nữ diễn viên hứa hẹn bùng nổ trong năm 2022 của tạp chí Cine21. Cuộc khảo sát có sự tham gia của 62 chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông của Hàn Quốc nhằm tìm kiếm gương mặt sáng giá cho năm 2022.

Nữ diễn viên 9X cũng giành số lượng phiếu bầu từ 48% khán giả trong cuộc khảo sát: "Ai là nàng thơ xinh đẹp nhất hiện nay tại Hàn Quốc?". Người tham gia cuộc khảo sát này thuộc thế hệ 8X, 9X và 2000 sinh sống chủ yếu tại Seoul, Hàn Quốc.

Han So Hee từng được xem là bản sao của Song Hye Kyo nhưng ngày một bứt phá và khẳng định được chỗ đứng của mình (Ảnh: AllureKorea).

Tháng 2/2022, cô được chọn là gương mặt trang bìa cho tạp chí Allure (Hàn Quốc). Nữ diễn viên xuất hiện với tạo hình xinh đẹp lạnh lùng, vóc dáng quyến rũ. Phong cách trang điểm đậm pha chút ma mị cũng được khen ngợi phù hợp với Han So Hee.

Ngôi sao đang lên của màn ảnh Hàn Quốc cũng nhắc lại một năm 2021 đầy ngọt ngào với cô. Đặc biệt, bộ phim hành động báo thù My Name mà cô tham gia được phát trên nền tảng Netflix là một bước ngoặt với chính sự nghiệp của cô.

Han So Hee cho biết, để đảm nhiệm vai diễn này, cô đã phải trải qua một kỳ huấn luyện thể lực nghiêm túc và khắc nghiệt. Cô tiết lộ, sau bộ phim, cô vẫn giữ thói quen tập luyện này và My Name thực sự tác động rất nhiều tới cuộc sống của cô.

Han So Hee sở hữu gương mặt sắc sảo pha chút dịu dàng (Ảnh: AllureKorea).

"Trong quá khứ, tôi chỉ tập trung vào việc ăn kiêng, lựa chọn thực phẩm để giữ dáng thay vì tập luyện. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng, tập luyện còn là cách giải phóng áp lực trong cuộc sống. Sau tất cả, tôi nhận ra, tập thể dục là điều tôi phải làm và thay đổi ngoại hình của tôi một cách đáng kể", nữ diễn viên xinh đẹp cho biết.

Được đánh giá khá thành công trong sự nghiệp nhưng Han So Hee tỏ ra rất khiêm tốn trước những lời khen ngợi: "Đây không phải là mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Nhưng sau khi theo đuổi một công việc mà mình yêu thích, tôi đã bước sang tuổi 29 (cách tính tuổi của người Hàn Quốc). Được mọi người yêu mến là điều tuyệt vời nhưng cũng rất áp lực với chính tôi. Bởi lẽ tôi phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự yêu mến của mọi người dành cho mình".

LIên tục làm mới mình nhưng Han So Hee vẫn luôn khát khao tìm kiếm những vai diễn bứt phá. "Tôi khá may mắn khi tìm được những dự án phù hợp với mình", cô nói thêm. Dự án tiếp theo của Han So Hee là Soundtrack #1, một bộ phim truyền hình âm nhạc lãng mạn. Bạn diễn của cô trong dự án này là Park Hyung Sik.

Han So Hee có một năm 2021 thành công với "My Name" và "Nevertheless" (Dẫu biết) (Ảnh: AllureKorea).

Han So Hee đôi cùng Park Hyung Sik (Video: NHN BUGS).

Khi đứng trước câu hỏi: "Điều gì khiến bạn trở nên thu hút với người xung quanh?", Han So Hee trả lời: "Tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân một cách chân thực nhất và tôi tin rằng, fan của tôi thích điều đó. Họ thích nhìn tôi với vẻ ngoài chân thực, không cần một lớp mặt nạ. Tôi muốn trải qua một tuổi trẻ thật thoải mái, được mặc, ăn uống và bộc lộ bản thân một cách tự do. Thay vì sống bị động, mong rằng mọi người cũng tìm ra lối sống riêng và màu sắc riêng để tỏa sáng".

Han So Hee thừa nhận, trái với vẻ ngoài có phần dịu dàng, nữ tính, cô là một cô gái rất bướng bỉnh. "Đây có lẽ điểm yếu của tôi, khiến tôi đôi lúc trở nên thô lỗ. Ngay từ khi còn bé, tôi đã đặt ra cho mình một nguyên tắc, chính là không làm những điều bản thân không thích. Một khi tôi đã quyết tâm làm gì đó, không ai có thể ngăn cản được tôi. Đó cũng là điều tôi thích ở chính mình", ngôi sao của My Name chia sẻ.

Mỹ nhân xứ Hàn cho biết, người ảnh hưởng nhiều nhất tới cô chính là bà nội. "Tôi nhận được sự yêu thương và chăm sóc từ bà như từ bố mẹ mình vậy. Từ khi còn bé, khi tức giận hay không hài lòng, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là bà tôi. Bà không phải là người giúp tôi mở cửa hay đưa ra những lời khuyên cho tôi nhưng chỉ cần nghĩ đến bà, tôi sẽ tự tìm ra sức mạnh và giải pháp cho bản thân".

Han So Hee thừa nhận, điều cô thích nhất ở bản thân chính là sự bướng bỉnh và quyết tâm theo đuổi mục đích đến cùng (Ảnh: AllureKorea).

Nữ diễn viên xứ Hàn tin rằng, khán giả yêu mến sự chân thành và không hoa mỹ của cô (Ảnh: AllureKorea).

Han So Hee cho biết, bà là người có ảnh hưởng nhiều nhất với cô (Ảnh: AllureKorea).