Han So Hee nói gì về cảnh "nóng" gây sốc trong "My Name"?

Nữ diễn viên xứ Hàn - Han So Hee đang gây chú ý với bộ phim truyền hình thể loại hành động báo thù "My Name" thừa nhận không biết có một cảnh "nóng" cho đến khi quay phim.

My Name là câu chuyện kể về hành trình báo thù cho cha ruột của cô gái Yoon Ji Woo (Han So Hee đóng). Cô tham gia một tổ chức tội phạm và thâm nhập vào đội cảnh sát với tư cách là đặc vụ ngầm để tìm ra sự thật về cái chết của cha ruột.

Han So Hee vào vai "đả nữ" Ji Woo trong "My Name".

Bộ phim được phát sóng trên Netflix và ra mắt khán giả sau bộ phim "hot" Trò chơi con mực. My Name tiếp tục là một tác phẩm gây chú ý của Hàn Quốc, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả quốc tế.

Diễn xuất nhập tâm của Han So Hee nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Trong phim, nhân vật Ji Woo của Han So Hee và Pil Do (Ahn Bo Hyun đóng), một thám tử thuộc Đơn vị Điều tra Ma túy Hàn Quốc, có cảnh quay khá nóng bỏng.

Yoon Ji Woo được xem là vai diễn gai góc và khác biệt trên màn ảnh của Han So Hee từ trước đến nay. Cô cũng nhận được lời khen về sự thể hiện hết mình và mới mẻ trong My Name.

Han So Hee và bạn diễn Ahn Bo Hyun có cảnh nóng táo bạo trong "My Name".

Chia sẻ về cảnh "nóng" khá nặng "đô", Han So Hee cho biết, cô không hề biết sẽ có cảnh tình tứ nào cho đến khi quay phim.

Trong bài phỏng vấn với tờ Sport Kyunghang, Han So Hee chia sẻ: "Một số người nói rằng cảnh giường chiếu với Ahn Bo Hyun xảy ra quá đột ngột. Ban đầu, tôi cũng tự hỏi điều này có ổn không? Tôi hy vọng nó không cản trở sự đắm chìm của người xem vào bộ phim.

Sau khi nói chuyện với đạo diễn và biên kịch, tôi hiểu đó là khoảnh khắc mà Ji Woo chấp nhận cảm xúc thật của bản thân như một con người và thật sự muốn sống như một con người".

Han So Hee mừng vì sự thể hiện của cô trong "My Name" nhận được phản hồi tốt.

Han So Hee cũng tiết lộ đã tăng 10 kg cơ và phải dùng thuốc điều trị trong quá trình đóng phim. Dù vẫn gây tranh cãi về một số tình tiết trong phim nhưng My Name vẫn đang nằm trong top xu hướng tại nhiều quốc gia từ khi ra mắt vào ngày 15/10.

"Tôi cũng cảm thấy được mời tham gia bộ phim là một vinh hạnh. "Không giống cô ấy chút nào" là lời nhận xét mà tôi thường nhận được trong thời gian gần đây và đó cũng là lời khen khiến tôi mãn nguyện nhất", Han So Hee nói về vai diễn mới nhất.

Khi được hỏi về sự ủng hộ mà My Name đang nhận được, nữ diễn viên xinh đẹp nói thêm: "Tôi thực sự ngạc nhiên. Sự thành công của bộ phim Trò chơi con mực trước đó tạo tiền đề cho những dự án phim ảnh của Hàn Quốc trở nên thu hút với khán giả thế giới.

Khác với nhiều bộ phim phản ánh cuộc chiến của thế giới ngầm như Infernal Affairs, My Name lại lấy phụ nữ và hình tượng nữ anh hùng làm trung tâm. Tôi tin, đó là lý do tạo nên sức hút của bộ phim".

Han So Hee hết mình trong cảnh quay hành động của "My Name"

Năm 2020, Han So Hee từng gây chú ý với vai diễn "tiểu tam" Yeo Da-kyung trong bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm Thế giới hôn nhân. So với vai diễn cũ, Ji Woo trong My Name là một sự thay đổi đáng kinh ngạc của Han So Hee về tạo hình cũng như diễn xuất.

Trong My Name, Han So Hee phải thực hiện nhiều cảnh hành động, bầm dập khắp cơ thể. Cô nói: "Thú thực, tôi không phải là người chơi thể thao giỏi nhưng nhờ bộ phim, tôi phát hiện ra nhiều điểm đáng kinh ngạc và bất ngờ về bản thân.

Thật tuyệt vời khi chứng kiến sự ngạc nhiên của mọi người khi xem tôi thể hiện trong phim. Những người quen đều thừa nhận tôi đấm đá rất cừ trong phim".

Han So Hee đang là gương mặt gây chú ý của điện ảnh xứ Hàn.

Nói về những mệt nhọc và khó khăn khi vào vai đả nữ, Han So Hee cười chia sẻ: "Tôi không quá hồi hộp khi ghi hình bởi tôi đã luyện tập nghiêm túc cho nhiều cảnh quay hành động. Tôi nghĩ, điều quan trọng khi quay những cảnh quay hành động chính là đừng để kích động quá mức.

Tôi chỉ thả hồn vào những gì mình thích, và thật may mắn, những cảnh quay đó đều bắt đúng và chân thực sự thể hiện của tôi. Tôi thực sự vui khi bộ phim My Name đã chứng minh được năng lực thực sự của mình".

Han So Hee, sinh năm 1994, được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc. Hai năm gần đây, cô tấn công điện ảnh và gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý.

