Vẻ đẹp dịu dàng của thiếu nữ Việt qua góc nhìn hội họa tối giản

Chiều 6/1, triển lãm Giữa sắc và không vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), trưng bày hơn 30 tác phẩm sơn dầu được họa sĩ Trung Sơn (Ngô Trần Vũ) thực hiện trong suốt 8 năm.

Không chọn phông nền cầu kỳ hay cảnh trí minh họa, các tác phẩm tập trung khắc họa vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ trong tà áo ngũ thân và áo dài truyền thống trên nền màu đơn sắc.

Một tác phẩm tại sự kiện (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về triết lý sáng tác, họa sĩ Trung Sơn cho biết tên gọi triển lãm Giữa sắc và không gợi mở sự suy tưởng giữa đời và đạo, giữa cái có và cái không trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Từ quan niệm đó, anh lựa chọn lối vẽ đơn sắc để lược bỏ chi tiết thừa, giúp người xem tập trung vào cảm xúc và hình tượng trung tâm của tác phẩm.

Trên nền màu rộng lớn, nhân vật được đặt trong trạng thái tối giản, hiện lên nhỏ bé và mong manh. Mỗi gam màu mang một sắc thái cảm xúc riêng, như đỏ gợi nhịp sống, vàng gợi ánh sáng, xanh gợi chiều sâu tĩnh lặng. Không có phông nền hay bối cảnh cụ thể, tranh chỉ còn lại sự đối thoại giữa “sắc” và “không”, qua đó tạo nên điểm nhấn thị giác và dẫn dắt cảm xúc người xem.

Bên cạnh hình tượng thiếu nữ, hình ảnh con ngựa gỗ xuất hiện trong tranh như biểu tượng của sự năng động và tâm hồn rộng mở. Theo họa sĩ, chi tiết này còn mang ý nghĩa đón chào năm mới 2026 - năm Bính Ngọ, thể hiện tinh thần chuyển động và khát vọng hướng về phía trước.

Dù vậy, Trung Sơn cho biết trong sáng tác, điều anh theo đuổi nhất vẫn là việc tìm kiếm và tôn vinh bản sắc Việt trong hội họa.

“Với tôi, áo dài là bản sắc, là cách để thế giới nhận ra tâm hồn Việt. Tôi muốn chắt lọc những gì thanh tao, nhẹ nhàng nhất của người phụ nữ, thay vì đưa vào tranh những mệt mỏi đời thường”, họa sĩ Trung Sơn bộc bạch.

Giám tuyển Ngô Kim Khôi (phải) và họa sĩ Trung Sơn trong buổi khai mạc triển lãm “Giữa sắc và không” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày 6/1 (Ảnh: Ban tổ chức).

Dưới góc nhìn chuyên môn, giám tuyển Ngô Kim Khôi nhận định phong cách nghệ thuật của Trung Sơn mang vẻ đẹp tự thân và phóng khoáng của một người tự học. Dù không qua trường lớp bài bản, họa sĩ lại sở hữu "vũ khí" lợi hại là sự tự do, không bị gò bó bởi các quy tắc hàn lâm khắt khe.

Anh Quân và chị Thu Lương trong trang phục áo dài, chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm (Ảnh: Lê Phương Anh).

Anh Quân, một du khách tham quan triển lãm, cho biết anh ấn tượng với các tác phẩm của Trung Sơn bởi cảm giác nhẹ nhõm, bình yên mà tranh mang lại, khiến người xem muốn dừng lại chiêm ngưỡng lâu hơn.

Sự độc đáo trong cách thể hiện bản sắc Việt cũng thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan. Anh Anton, một người yêu nghệ thuật đến từ Nga, bày tỏ sự ấn tượng trước những gam màu rực rỡ, tươi sáng và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tranh.

Anh Anton, du khách đến từ Nga, tình cờ ghé thăm triển lãm và bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt trước những gam màu rực rỡ cùng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tranh (Ảnh: Lê Phương Anh).

Theo anh Anton, dù có sự khác biệt về văn hóa nhưng nghệ thuật hiện đại đã trở thành một ngôn ngữ chung không cần thông dịch, nơi những giá trị thẩm mỹ có thể kết nối mọi tâm hồn.

Triển lãm Giữa sắc và không diễn ra đến hết ngày 10/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.