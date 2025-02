Uông Tiểu Phi đang nợ Từ Hy Viên, lao vào cuộc chiến giành quyền nuôi con

Theo nguồn tin từ Sohu, số tiền 250 triệu NDT bao gồm cả khoản thế chấp và vay mua nhà Từ Hy Viên từng ứng ra cho chồng cũ khi họ còn chung sống.

Gần 3 năm qua, Từ Hy Viên đã đâm đơn kiện Uông Tiểu Phi vì anh không thực hiện cấp dưỡng đúng như thỏa thuận ly hôn. Thời điểm nữ diễn viên qua đời, phiên tòa giữa hai bên vẫn chưa diễn ra.

Uông Tiểu Phi được cho là đang nợ Từ Hy Viên 250 triệu NDT (gần 880 tỷ đồng) (Ảnh: TWN).

Theo thỏa thuận ly hôn giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi được ký vào cuối năm 2021, doanh nhân họ Uông phải trả cho vợ cũ khoảng 690.000 NDT (hơn 2,4 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng nuôi con mỗi quý kể từ khi ly hôn đến tháng 3/2038.

Ngoài ra, Uông Tiểu Phi phải trả tiền sinh hoạt phí và tiền thuê bảo mẫu cho Từ Hy Viên. Tuy nhiên, từ tháng 3/2022, doanh nhân ngừng chu cấp cho các con và số tiền nợ lên tới 160.000 USD (hơn 4 tỷ đồng).

Vì vậy, Từ Hy Viên đã nộp đơn xin cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của Uông Tiểu Phi và nộp đơn xin thi hành án bổ sung chi phí sinh hoạt cùng tài sản hôn nhân.

Uông Tiểu Phi nhiều lần lý luận rằng, anh dừng thực hiện cấp dưỡng vì bị ngăn cấm gặp con và nghi ngờ vợ cũ dùng tiền cấp dưỡng để bao nuôi chồng mới…

Theo truyền thông Đài Loan, Từ Hy Viên từng trải qua cuộc sống thiếu thốn vật chất vì chồng cũ không chu cấp và phải đau đầu bởi những vụ kiện với Uông Tiểu Phi.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên đã đột ngột qua đời trong chuyến du lịch tại Nhật Bản cùng gia đình vào ngày 2/2. Sự ra đi của cô khiến cuộc sống của gia đình bị xáo trộn.

Theo thông báo của gia đình, nữ diễn viên sẽ được chôn cất theo hình thức thụ táng (an táng bằng cách chôn tro cốt dưới gốc cây). Tuy nhiên, do thủ tục xin phép phức tạp nên lễ an táng vẫn chưa thực hiện được.

Tro cốt của nữ diễn viên vẫn được giữ tại nhà và lễ an táng Từ Hy Viên dự kiến được hoàn tất trong tuần này.

Từ Hy Viên sẽ được an táng trong tuần này (Ảnh: News).

Hiện, chồng của nữ diễn viên, DJ Koo Jun Yup, đã rời Đài Loan về Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ được cho là mang theo 32kg hành lý khi rời đi. Một số nguồn tin cho hay, Koo Jun Yup chưa có ý định trở về Đài Loan bởi anh cần thời gian để cân bằng lại cuộc sống.

Sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên là nỗi đau lớn đối với nam nghệ sĩ. Trước khi rời Đài Loan, Koo Jun Yup cũng tuyên bố không nhận thừa kế từ vợ và muốn chuyển giao tài sản cho mẹ của nữ diễn viên.

Hiện tại, mọi mối quan tâm đều dồn vào mẹ nữ diễn viên họ Từ và gia đình chồng cũ của cô, doanh nhân Uông Tiểu Phi.

Ngày 12/2, mẹ của nữ diễn viên bất ngờ đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Tôi không tin công lý không thể được thực thi. Tiến lên nào".

Ở phần bình luận, mẹ của Từ Hy Viên viết thêm: "Những người ở Sơn Đông, Nam Kinh, Bắc Kinh, Tứ Xuyên và Quảng Đông (Trung Quốc), hãy cùng nhau tập hợp. Tôi đến từ Chương Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc). Chúng ta hãy cùng nhau hành động để đòi lại công lý cho Hy Viên".

Nhiều ý kiến cho rằng, bà Hoàng Xuân Mai (mẹ của Từ Hy Viên) đang đề cập tới vấn đề tranh chấp tài sản, quyền chăm sóc 2 con của nữ diễn viên và Uông Tiểu Phi.

Mẹ của Từ Hy Viên (trái) và chồng cũ của cô - Uông Tiểu Phi - đang lao vào cuộc chiến giành tài sản, quyền nuôi con (Ảnh: Sohu).

Trước khi có dòng trạng thái này, gia đình nữ diễn viên họ Từ được cho là đã đồng ý để Uông Tiểu Phi đưa 2 con về Bắc Kinh (Trung Quốc) sống cùng anh và vợ mới.

Tuy nhiên, sau loạt động thái và phát ngôn của Uông Tiểu Phi cũng như mẹ ruột của anh thời gian qua, gia đình họ Từ dường như muốn thay đổi quyết định.

Ngày 20/2, Uông Tiểu Phi đến Đài Loan và sẵn sàng giải quyết dứt điểm vấn đề về phân chia tài sản và quyền nuôi con.

Theo Sina, khi mất, Từ Hy Viên để lại khối tài sản khoảng 30 triệu USD, trong đó bao gồm bất động sản như khu đất tại Bảo tàng Mỹ thuật Đài Loan trị giá khoảng 44,38 triệu NDT (hơn 152 tỷ đồng), căn penthouse khoảng 80 triệu NDT (khoảng 278 tỷ đồng).

Tài sản của Từ Hy Viên có thể được chia theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật nếu không có di chúc. Trong trường hợp không có di chúc, tài sản của nữ diễn viên được chia làm 3 phần cho chồng hiện tại - ca sĩ Koo Jun Yup và 2 con của cô.

Nếu giành quyền giám hộ 2 con, Uông Tiểu Phi có thể thay các con quản lý khoản thừa kế tới khi chúng 18 tuổi. Nam doanh nhân và mẹ ruột đã bị cấm sử dụng mạng xã hội Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) vĩnh viễn sau một loạt phát ngôn liên quan tới nữ diễn viên Từ Hy Viên.

Ngay khi bị cấm tài khoản trên mạng xã hội Douyin, Uông Tiểu Phi tiếp tục bị tố mắc nợ hơn 4,5 tỷ Đài tệ (gần 3.500 tỷ đồng) và được cho là bị giới kinh doanh xa lánh. Hiện, Uông Tiểu Phi chưa lên tiếng phản hồi thông tin này.

Ngày 20/2, Uông Tiểu Phi về Đài Loan để giải quyết các vấn đề liên quan tới tài sản và quyền nuôi con (Ảnh: News).

Uông Tiểu Phi, kém Từ Hy Viên 5 tuổi, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng và khách sạn cao cấp.

Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Nam doanh nhân từng có cuộc hôn nhân 10 năm với nữ diễn viên Từ Hy Viên và 2 con chung. Họ ly hôn vào năm 2021. Năm ngoái, anh tái hôn với người đẹp Mandy.

Từ Hy Viên (SN 1976) là diễn viên, ca sĩ được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim và giữ cuộc sống cá nhân kín tiếng.

Sau khi ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không trở lại làng giải trí, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô tái hôn với Koo Jun Yup và hậu thuẫn anh phát triển sự nghiệp tại Đài Loan.

Ngày 3/2, gia đình nữ diễn viên thông báo cô đã qua đời tại Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thông tin này khiến người hâm mộ và bạn bè xót xa.