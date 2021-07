Uẩn khúc cái chết của Lý Tiểu Long và bí mật từ bức thư tìm thấy ở chợ trời

Dân trí Mới đây, bức thư tay của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long được tìm thấy ở chợ trời và hé lộ quá khứ dùng ma túy của ngôi sao. Ông mất đột ngột vào năm 1973, ở tuổi 32 và đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Lý Tiểu Long là một nam diễn viên võ thuật người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng trong nền điện ảnh Hoa Kỳ. Ông còn là võ sư sáng lập võ phái Triệt quyền đạo. Ông được tờ tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

Bức thư tay tiết lộ quá khứ nghiện ma túy của Lý Tiểu Long

Bức thư tay mới được tìm thấy và được mang bán đấu giá của ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long.

Năm 1973, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời ở tuổi 32. Ngôi sao nổi tiếng mất tại Hồng Kông và được kết luận do chứng phù não. Khi ông qua đời, bộ phim Trò chơi tử thần (Game Of the Death) đã phải trì hoãn vì diễn viên chính đã mất.

Tháng 7/1973, tang lễ của Lý Tiểu Long được tổ chức tại Hồng Kông và có hơn 25.000 người hâm mộ, bạn bè tới dự. Lý Tiểu Long được chôn cất cùng với bộ quần áo ưa thích mà ông từng mặc trong bộ phim gắn liền với tên tuổi của ông - Long tranh Hổ đấu.

Mới đây, tờ Todayonline tiết lộ, những bức thư Lý Tiểu Long viết tay gửi cho nam diễn viên quá cố Robert Baker. Trong đó, ngôi sao quá cố thừa nhận việc sử dụng cocaine, LSD và cần sa.

Bức thư tay tiết lộ quá khứ sử dụng ma túy của ngôi sao võ thuật.

Một đoạn trong bức thư, Lý Tiểu Long yêu cầu Robert gửi cho ông "một lượng lớn cocaine" vì ông cảm thấy mình "đang bị ném đá dữ dội" nên cần thuốc để có thể nhập tâm và thăng hoa trong các vai diễn.

Ngoài những đoạn yêu cầu được gửi thuốc, ngôi sao quá cố cũng mong muốn thoát khỏi việc lạm dụng chất gây nghiện. Trong một bức thư viết vào năm 1970, Lý Tiểu Long viết: "Tôi đã bảo Linda (vợ của Lý Tử Long) gọi cho anh để nói về việc bỏ những thứ đó bởi tôi thực sự không cần chúng trong quá trình tập luyện. Tôi cảm thấy mình thăng hoa khi thử thứ đó, nhưng sự đam mê quá mức đối với nó không phải là con đường của tôi ở Triệt Quyền Đạo (dòng võ thuật mà Lý Tiểu Long theo đuổi)".

Những lá thư này đã được phát hiện tại một khu chợ trời và đang được bán bởi nhà bán đấu giá Heritage Auctions. Họ nói rằng những lá thư đã được các chuyên gia xác thực. Theo ước tính, lá thư 40 chữ được miêu tả là ẩn chứa nhiều bí mật bùng nổ về biểu tượng võ thuật thế giới, và dự kiến sẽ được bán với giá gần 300 nghìn USD.

Lý Tiểu Long trong bộ phim Long tranh Hổ đấu - bộ phim cuối đời của Lý Tiểu Long.

Người phát ngôn của nhà đấu giá Heritage Auctions cho biết: "Lý Tiểu Long là võ sĩ có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là biểu tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 20. Những bức thư này cho thấy ông ấy đã che giấu một bí mật khủng khiếp".

Đây không phải là lần đầu tiên huyền thoại võ thuật được mô tả có liên quan tới chất gây nghiện. Trong cuốn sách Bruce Lee: A Life của tác giả Matthew Polly phát hành vào năm 2018, dựa trên các cuộc phỏng vấn với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của ông, nhiều người khẳng định, Lý Tiểu Long rất thích hút cỏ.

Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phiên. Ông có ảnh hưởng mạnh mẽ với điện ảnh, đặc biệt là dòng phim võ thuật. Lý Tiểu Long đóng vai đầu tiên trong phim The Beginning of a Boy và sau đó tham gia các phim The Birth of Mankind, My Son và Ah Cheun...

Lý Tiểu Long là một huyền thoại võ thuật tại châu Á và có sức hút mạnh mẽ với giới làm phim Hollywood.

Ông cũng là một gương mặt có sức hút mạnh mẽ tại Hollywood. Bộ phim Tinh võ môn được thực hiện vào năm 1972, một năm trước khi ông qua đời, đã đưa Lý Tiểu Long lên hàng siêu sao.

Nhiều bộ phim nổi danh sau đó của ông gồm Trò chơi tử thần (Game of Death), Mãnh long quá giang (The Return Of The Dragon), Long tranh Hổ đấu (Enter The Dragon) - bộ phim đầu tiên do Mỹ và Hồng Kông hợp tác sản xuất. Ông mất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Lý Tiểu Long kết hôn với Linda Lee Cadwell từ năm 1964 và chung sống cùng nhau cho đến khi ông qua đời. Hai người có hai con một trai và một gái. Con trai của Lý Tiểu Long cũng nối nghiệp cha và qua đời trong một tai nạn phim trường vào năm 1995 khi mới 28 tuổi.

Lý Tiểu Long cùng vợ và hai con.

Tuy nhiên, theo em trai của Lý Tiểu Long, dù kết hôn với một người vợ giản dị và trầm tính nhưng huyền thoại võ thuật từng trải qua nhiều mối tình ồn ào với các người đẹp trong làng giải trí như vũ công người Nhật - Amy Sanbo, diễn viên người Mỹ gốc Đức - Thordis Brandt, diễn viên Hồng Kông - Miêu Khả Tú và Quan Nam Thi, nữ diễn viên Đinh Phối.

Cái chết đầy uẩn khúc của Lý Tiểu Long

Nhiều năm trôi qua, đến nay, cái chết của Lý Tiểu Long vẫn là một uẩn khúc. Năm 1973, Lý Tiểu Long lái xe đến căn hộ của nhân tình - nữ diễn viên Đinh Phối tại Hồng Kông sau cuộc gặp gỡ với bạn bè.

Được biết, trước đó, khi đóng phim, Lý Tiểu Long thực hiện những cảnh quay của phim và cảm thấy chóng mặt, đau đầu nên yêu cầu được nghỉ ngơi và trở về căn hộ của nhân tình Đinh Phối. Khi đó, Lý Tiểu Long đã có vợ và hai con, còn Đinh Phối là một nữ diễn viên trẻ xinh đẹp, vẫn còn độc thân.

Lý Tiểu Long mất tại Hồng Kông, tại nhà riêng của người tình Đinh Phối (phải) vào năm 1973.

Theo truyền thông, Lý Tiểu Long đã yêu cầu nhân tình lấy một viên thuốc giảm đau để sử dụng. Sau đó, ông đi ngủ nhưng không thể tỉnh dậy được nữa. Lý Tiểu Long được thông báo đã qua đời trước khi bác sĩ đến hiện trường. Nguyên nhân cái chết được cho là gây ra bởi một phản ứng dị ứng dẫn đến phù não.

Đến nay, chưa có lời giải thích cụ thể nào về các yếu tố dẫn đến việc Lý Tiểu Long bị phù não dù kết luận cho rằng nguyên nhân là do phản ứng dị ứng với thuốc giảm đau. Một số ý kiến cho rằng, Lý Tiểu Long bị đột quỵ do say nắng, làm việc quá sức và thậm chí sử dụng chất cấm…

Sau sự ra đi đột ngột của Lý Tiểu Long, Đinh Phối phải chịu sự chỉ trích của dư luận và thậm chí cả những nghi ngờ bà là người sát hại ngôi sao võ thuật. Tới năm 2014, bà Đinh Phối mới lên tiếng giải thích.

Bà Đinh Phối hiện tại (phải) nhiều lần kêu oan, xin công chúng buông tha, ngừng chỉ trích, lên án, buộc tội bà vì cái chết của Lý Tiểu Long vào năm 1973.

"Đã lâu rồi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những gì họ đã làm với tôi. Sau cái chết của Lý Tiểu Long, những người hâm mộ yêu mến của anh ấy thậm chí còn yêu cầu tôi tự tử vì họ nghĩ tôi có tội. Tôi là người đã giết anh hùng của họ.

Bạn có biết mối quan hệ giữa tôi và anh ấy không? Tôi là người yêu của anh ấy. Nó không xấu hổ. Tôi đã yêu anh ấy ngay lần đầu chúng tôi gặp nhau. Mọi người chỉ tạo ra những cái cớ để tấn công tôi.

Tối hôm xảy ra mọi việc, Lý Tiểu Long nói với tôi rằng anh ấy bị đau đầu dữ dội và hỏi tôi về Equagesic (thuốc giảm đau). Lúc đầu tôi không đưa nó cho anh ấy.

Anh ấy nổi tiếng, anh bị căng thẳng tinh thần rất lớn. Anh ấy luôn muốn trở thành người giỏi nhất nhưng cơ thể con người không phải là máy móc. Anh ấy càng khao khát được tốt hơn, áp lực càng nặng nề. Tôi tin rằng anh ấy bị trầm cảm. Đó là sự thật.

Theo Đinh Phối, Lý Tiểu Long bị trầm cảm và luôn mong muốn mình là người giỏi nhất.

Anh ấy yêu cầu tôi đưa thuốc lần này đến lần khác. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của anh ấy nên tôi đưa nó để giúp anh ấy đi ngủ. Tôi không bao giờ biết rằng anh không thể tỉnh dậy nữa".

Sau nhiều năm im lặng và chịu sự ghẻ lạnh của công chúng, bà Đinh Phối nói: "Tôi mong muốn rằng báo chí và người dân Hồng Kông sẽ ngừng suy đoán về hoàn cảnh xung quanh cái chết của Lý Tiểu Long".

Được biết, 3 năm sau khi Lý Tiểu Long qua đời, Đinh Phối đã kết hôn với Hướng Hoa Cường - ông trùm quyền lực của làng giải trí Hồng Kông vào năm 1976. Họ có một cô con gái chung trước khi ly dị vào năm 1980.

Mi Vân

Theo 8days/Apple Daily