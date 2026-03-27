Tùng Dương diễn cùng dàn nghệ sĩ Táo quân trong “Cuộc hẹn với tháng 3”

Sáng 27/3, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với chủ đề Cuộc hẹn với tháng 3, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng kênh VTV3.

Điểm nhấn của Cuộc hẹn với tháng 3 là sự hội ngộ của nhiều gương mặt quen thuộc từng gắn bó với VTV3 qua các thời kỳ. Đáng chú ý, chương trình Gặp nhau cuối năm sẽ trở lại với tiểu phẩm Hái hoa dân chủ.

Bên cạnh đó, âm nhạc cũng là điểm nhấn quan trọng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Đức Phúc,...

Ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại sự kiện, ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi xuất hiện với vai trò khách mời, đồng thời xác nhận góp mặt trong tiểu phẩm Hái hoa dân chủ. Nam ca sĩ tiết lộ rằng anh và ca sĩ Trọng Tấn sẽ tham gia thử thách trình diễn thời trang đầy thú vị, mang đến màu sắc mới lạ cho chương trình Cuộc hẹn với tháng 3.

“Khán giả sẽ được gặp lại những gương mặt quen thuộc, lắng nghe những câu chuyện rất chân thành, đồng thời tham gia vào các thử thách thú vị, nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc. Không chỉ có những khoảnh khắc rực rỡ trên sóng, chương trình còn tái hiện cả hành trình phía sau hậu trường, với những nỗ lực, áp lực, thậm chí là những giây phút kiệt sức của ê-kíp và nghệ sĩ", nam ca sĩ chia sẻ.

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh dấu mốc 30 năm của VTV3 là một hành trình đặc biệt, ghi dấu sự tiên phong đổi mới nội dung giải trí, với phong cách trẻ trung, sáng tạo và gần gũi công chúng.

"Trong bối cảnh truyền thông cạnh tranh mạnh mẽ, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển mình, không chỉ mang đến chương trình hấp dẫn mà còn nâng cao chiều sâu nội dung, lan tỏa giá trị văn hóa, hướng tới xây dựng những sản phẩm có sức ảnh hưởng rộng rãi trong đời sống xã hội", ông cho biết.

Dàn nữ diễn viên quen thuộc màn ảnh phía Bắc hội tụ trong tiết mục kết hợp ca hát và vũ đạo đặc sắc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhân dịp này, Đài Truyền hình Việt Nam phát động dự án thư viện số Mặt trời nhỏ, sáng kiến cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa đọc tới trẻ em Việt Nam.

Dự án quy tụ đông đảo nghệ sĩ, MC, ca sĩ, diễn viên tham gia đọc sách, mỗi người đóng vai trò như một “người ươm nắng”, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với các em nhỏ.