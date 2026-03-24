Hé lộ hình ảnh NSND Quốc Khánh tung hứng diễn xuất cùng dàn "Táo quân"

Ngày 23/3, dàn nghệ sĩ gắn bó với Táo quân - Gặp nhau cuối năm ghi hình một tiết mục đặc biệt, nằm trong khuôn khổ chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 của VTV3.

Tâm điểm chú ý là sự trở lại của NSND Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng - hình tượng đã trở thành “thương hiệu” trong ký ức của khán giả suốt hơn 2 thập kỷ.

Hồi tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền nhiều tin đồn cho rằng Quốc Khánh gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc tham gia Táo quân - Gặp nhau cuối năm. Mặc dù nam nghệ sĩ và nhiều bạn bè trong giới diễn viên đã lên tiếng bác bỏ, nhưng tin đồn chưa dừng lại.

Từ đó đến nay, Quốc Khánh cũng không xuất hiện trong bất cứ chương trình trực tiếp nào, anh chỉ góp mặt trong một bộ phim chiếu mạng vào dịp Tết, không rõ thời điểm ghi hình. Có lẽ đó chính là lý do nhiều người yêu mến "Ngọc Hoàng" vẫn lo lắng.

Cho tới thời điểm này, khi Quốc Khánh đứng trên sân khấu, khán giả không ngừng thể hiện niềm yêu mến anh bằng những tràng pháo tay.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Khánh cho biết: “Để chuẩn bị cho tiết mục này, hằng ngày, tôi vẫn tự lái xe từ Long Biên sang Đài Truyền hình Việt Nam để tập diễn cùng các đồng nghiệp. Có hôm tập đến 2-3h sáng nhưng thời lượng không dài nên vẫn đảm bảo sức khỏe”.

Anh cho biết, tiết mục này dài khoảng 30 phút, giữ tinh thần châm biếm quen thuộc của Táo quân nhưng tiết chế để phù hợp khuôn khổ chương trình Cuộc hẹn với tháng 3.

Không chỉ có “Ngọc Hoàng”, loạt "Táo quân" quen thuộc cũng tái xuất với vai trò đã in sâu trong ký ức khán giả, trong đó có NSND Tự Long với lối diễn xuất linh hoạt, biến hóa.

NSƯT Quang Thắng vẫn gắn liền với vai Táo Kinh tế, nổi bật với lối diễn tưng tửng, châm biếm.

NSƯT Chí Trung từng nhiều năm đảm nhận Táo Giao thông với phong cách sắc sảo, nhưng lần này anh sẽ vào một vai Táo mới lạ hơn, phù hợp với thời cuộc.

Nghệ sĩ Vân Dung vẫn quen thuộc với vai Táo Y tế - Giáo dục, đại diện cho những vấn đề dân sinh, xã hội.

Sự xuất hiện của Trung Ruồi mang lại màu sắc trẻ trung cho tiết mục lần này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Chí Trung cho biết ê-kíp chỉ có khoảng 3 ngày tập luyện nhưng cường độ khá cao, đòi hỏi sự tập trung của tất cả các nghệ sĩ.

“Không chỉ khán giả nhớ Táo quân mà chúng tôi cũng rất nhớ. Lần này, từ format cũ, chúng tôi biến tấu để mang lại hương vị quen thuộc nhưng vẫn mới mẻ”, anh nói.

Sau hơn 20 năm, Táo quân không chỉ là chương trình giải trí mà còn trở thành “món ăn tinh thần” mỗi dịp cuối năm.

Lần trở lại này, dù chỉ là một tiểu phẩm ngắn, sự hội ngộ của các nghệ sĩ gạo cội vẫn tạo nên sức hút lớn, đặc biệt trong bối cảnh chương trình Táo quân không lên sóng dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Tiết mục của các nghệ sĩ là một trong những điểm nhấn của chương trình kỷ niệm 30 năm phát sóng VTV3, dự kiến lên sóng 20h ngày 29/3.