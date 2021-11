Từ Nhược Tuyên của "Cơn lốc tình yêu" phẫu thuật cắt bỏ u tử cung

Dân trí Nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở tử cung tại Singapore. Trước đó, cô phải chịu cảnh sống xa chồng nhiều tháng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngày 17/11, trang ETtoday đưa tin Từ Nhược Tuyên nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Quản lý của nữ diễn viên tiết lộ, Từ Nhược Tuyên phát hiện có khối u ở tử cung từ nhiều năm trước. Thời điểm đó, do khối u không lớn, công việc bận rộn nên cô không điều trị dứt điểm.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khối u lớn nhanh bất thường và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của Từ Nhược Tuyên. Cô thường xuyên bị đau bụng, chóng mặt, mắt mờ và đột ngột ngất xỉu. Do vậy, nữ diễn viên đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Từ Nhược Tuyên chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung.

Sau ca phẫu thuật căng thẳng, Từ Nhược Tuyên đã tỉnh lại và người quản lý đã chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên mỉm cười rạng rỡ trong buồng bệnh. Hiện, Từ Nhược Tuyên đang nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tại bệnh viện. Trên trang cá nhân, cô cũng có những chia sẻ đầu tiên về ca phẫu thuật.

"Tôi chỉ muốn ghi lại hình ảnh dũng cảm của chính mình. Cảm ơn các bác sĩ tốt bụng của tôi. Dù bị chảy máu nhiều nhưng hôm nay tôi đã bình phục. Sau khi xử lý xong, mọi việc đã ổn định và an toàn hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đừng lo lắng nhé", Từ Nhược Tuyên viết trên trang cá nhân kèm hình ảnh ghi lại nụ cười rạng ngời của cô sau ca phẫu thuật.

Ngoài u xơ tử cung, nữ diễn viên xứ Đài còn mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng khiến cô không thể ăn uống. Có thời điểm Từ Nhược Tuyên chỉ uống nước dừa lót dạ ngày 3 bữa. Các vấn đề sức khỏe khiến nữ diễn viên suy nhược cơ thể, tâm lý bất ổn.

Ở tuổi 46, Từ Nhược Tuyên vẫn làm việc chăm chỉ và dáng vóc săn chắc.

Từ Nhược Tuyên, năm nay 46 tuổi, là diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình nghèo ở Đài Loan, Trung Quốc trước khi gia nhập làng giải trí vào năm 15 tuổi. Cô khởi nghiệp ca làm sĩ rồi dần chuyển sang làm diễn viên, hoạt động nghệ thuật tại Đài Loan và Nhật Bản.

Từ Nhược Tuyên từng tham gia một số bộ phim nóng trước khi từ bỏ công việc này và trở thành nghệ sĩ hạng A bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ. Những bộ phim gắn liền tên tuổi Từ Nhược Tuyên và được khán giả Việt Nam như Cơn lốc tình yêu, Rồng Thiếu Lâm, Phi thành vật nhiễu.

Năm 2014, cô kết hôn với doanh nhân người Singapore, kém người đẹp 3 tuổi, Lý Vân Phong. Chồng cô là một doanh nhân thành đạt và từng trải qua một cuọc hôn nhân đổ vỡ và co hai con gái riêng. Từ khi kết hôn, Từ Nhược Tuyên chuyển tới sống tại Singapore.

Nữ diễn viên vừa phải xa chồng gần nửa năm vì công việc. Cuối tháng 8/2021, cô và con trai Dalton mới quay về Singapore đoàn tụ cùng gia đình.

Hai vợ chồng người đẹp hạnh phúc đón con trai đầu lòng vào năm Từ Nhược Tuyên 40 tuổi. Suốt thai kỳ, do sức khỏe kém và ảnh hưởng của tuổi tác, nữ diễn viên phải nằm viện và theo dõi gắt gao.

Nữ diễn viên từng rơi nước mắt khi kể về quá trình mang thai khó khăn của mình: "Tôi phải nằm trên giường 162 ngày, mỗi ngày 13 uống viên thuốc từ khi nhập viện tới khi sinh nở an toàn. Tôi bị tiêm tới 300 mũi".

Sau khi con trai chào đời, vợ chồng Từ Nhược Tuyên thêm hạnh phúc tròn đầy. Khi con trai còn nhỏ, nữ diễn viên tạm dừng công việc để chăm sóc gia đình nhưng hiện tại, khi bé Dalton trưởng thành hơn, nữ diễn viên bắt đầu quay lại làm việc. Vì công việc chủ yếu tại Đài Loan nên Từ Nhược Tuyên phải sống xa nhà.

Hai mẹ con Từ Nhược Tuyên ở Đài Loan để nữ diễn viên tiện làm việc gần 6 tháng.

Hơn một năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc di chuyển giữa Đài Loan và Singapore không thuận lợi. Nữ diễn viên phải sống xa chồng gần 6 tháng trước khi được đoàn tụ vào cuối tháng 8 vừa rồi.

Được biết, trong năm 2021, nữ diễn viên nổi tiếng có kế hoạch phát hành đĩa đơn mới mang tên Yours Always, quảng cáo cho bộ phim điện ảnh Little Big Women, ghi hình quảng cáo cho một số nhãn hiệu và tham gia bộ phim truyền hình Who's By Your Side.

Nữ diễn viên đưa theo con trai Dalton tới Đài Loan để làm việc và tiện chăm sóc con trai, trong khi chồng cô vẫn ở lại Singapore để quản lý việc kinh doanh. "Thời kỳ dịch bệnh, bọn trẻ con không được hoạt động thoải mái. Con trai tôi ở lại cùng mẹ và em gái tôi trong khi tôi di chuyển để ghi hình", nữ diễn viên tiết lộ.

Ngoài ra, trong thời gian ở Đài Loan, cô vẫn mời giáo viên tới dạy nhạc cho con trai để cậu bé có hoạt động và không bị buồn chán. Được biết, trong năm 2021 này, con trai của Từ Nhược Tuyên sẽ vào lớp một.

Từ Nhược Tuyên kết hôn và sinh con trai khi không còn trẻ nên hành trình sinh nở của cô từng rất gian nan.

