Tròn 2 năm ly hôn, Song Hye Kyo quyến rũ và nổi tiếng hơn!

Dân trí Hai năm sau khi ly hôn với Song Joong Ki, cuộc sống của Song Hye Kyo có nhiều thay đổi nhưng có một điều, nhan sắc của cô vẫn trong trẻo, vẹn nguyên, thậm chí đẹp hơn xưa.

Tháng 6/2019, làng giải trí châu Á choáng váng trước thông tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki - cặp đôi "vàng" của làng giải trí xứ Hàn chia tay sau gần 2 năm kết hôn. Người đệ đơn ly hôn chính là Song Joong Ki và Song Hye Kyo nhận được thông tin này qua truyền thông.

Tròn 2 năm sau vụ ly hôn gây sốc cộng đồng mạng khắp châu Á, Song Hye Kyo đang sống rất tốt và ngày càng xinh đẹp!

Không ai biết nguyên nhân thực sự khiến chuyện tình đẹp của làng giải trí xứ kim chi tan vỡ. Tổng số thời gian hò hẹn và chung sống của cặp đôi chưa đầy 4 năm. Họ bén duyên từ lần hợp tác trong siêu phẩm truyền hình Hậu duệ Mặt trời và công khai tình cảm sau hơn năm phim lên sóng.

Sau ly hôn, Song Hye Kyo đã lột xác một cách ngoạn mục. Cô không né tránh truyền thông như phần lớn những nữ nghệ sĩ trải qua đổ vỡ hôn nhân. Chỉ một tuần sau thông báo ly hôn gây sốc, Song Hye Kyo đã có mặt tại Trung Quốc tham dự một sự kiện.

Cô nở nụ cười tươi tắn trên môi, vui vẻ giao lưu với người hâm mộ nhưng từ chối mọi câu hỏi liên quan tới chồng cũ và cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Suốt 2 năm qua, Song Hye Kyo tự chữa lành các vết thương tinh thần bằng việc đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, nuôi một chú cún cưng và gần gũi với mẹ ruột.

Trong 2 năm qua, Song Hye Kyo dành thời gian chăm sóc bản thân và làm mới chính mình.

Sau 2 năm nghỉ ngơi, Song Hye Kyo cũng quay lại với người hâm mộ với hai dự án phim truyền hình mới. Dự án gần đây nhất mà cô góp mặt là Gặp gỡ (năm 2018). Song Hye Kyo cũng có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình. Cô trở nên thanh mảnh và xinh đẹp hơn xưa!

Vụ ly hôn ồn ào dường như không làm Song Hye Kyo gục ngã. Cô vẫn luôn có mặt trong danh sách những ngôi sao Hàn Quốc được yêu mến nhất châu Á dù không tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào suốt 3 năm qua. Các nhãn hàng vẫn lựa chọn ngọc nữ sở hữu gương mặt "mộc" đẹp nhất xứ Hàn làm gương mặt đại diện cho họ tại thị trường châu Á.

Nữ diễn viên sở hữu gương mặt "mộc" đẹp nhất xứ Hàn đang là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế tại châu Á.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang tất bật với dự án mới có tên Now, We Are Breaking Up - bộ phim dự kiến lên sóng vào cuối năm nay. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ liên tục gửi các xe quà tặng, cà phê và đồ ăn đến phim trường để ủng hộ sự trở lại của nữ diễn viên xinh đẹp.

Dự án phim truyền hình Now, We Are Breaking Up cũng đang nằm trong top tìm kiếm của mạng xã hội xứ Hàn - Naver. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Song Hye Kyo với công chúng.

Ngày 28/06, một số hình ảnh của Song Hye Kyo trên tạp chí Elle (bản Singapore) số ra tháng 7/2021 được hé lộ. Tờ Elle nhận xét về nữ diễn viên xứ Hàn: "Nhiều người cố gắng mô tả sự đáng yêu không thay đổi của Song Hye Kyo bằng một loạt những tính từ như thanh lịch, trang nhã và vương giả. Trong khi vẻ nữ tính đương đại và cũng đầy cá tính của cô ấy mới trở thành tâm điểm".

Song Hye Kyo đang bận rộn với dự án phim truyền hình mới "Now, We Are Breaking Up".

Đáp lại lời khen của tạp chí Elle, ngôi sao 40 tuổi tỏ ra rất khiêm tốn: "Trong cuộc sống hàng ngày, tôi chỉ là Song Hye Kyo không hơn không kém. Tôi không nghĩ mình sống khác với những người xung quanh".

Nói về cuộc sống hiện tại, Song Hye Kyo chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về một mục tiêu cuối cùng. Tôi luôn nghĩ về hiện tại và làm thế nào để gắng hết sức với những gì tôi nhận được ngày hôm nay. Tôi luôn tâm niệm rằng, khi mình cố gắng hết sức trong thời điểm hiện tại, những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai".

Song Hye Kyo xuất hiện trên bìa tạp chí Elle (Singapore) số tháng 7/2021.

Nữ diễn viên 40 tuổi vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ nhưng cũng rất quyến rũ.

Song Hye Kyo tâm sự: "Trong cuộc sống hàng ngày, tôi chỉ là Song Hye Kyo không hơn không kém".

Song Hye Kyo tin rằng khi mình cố gắng hết sức trong thời điểm hiện tại, những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai.

