Choáng trước thu nhập "khủng" và khối tài sản của Song Hye Kyo

Dân trí Vụ ly hôn "ồn ào" năm 2019 không ảnh hưởng tới danh tiếng và độ giàu có của Song Hye Kyo khi giá trị thương mại và ảnh hưởng của cô ngày càng cao.

Mới đây, trang Sohu của Trung Quốc đã tiết lộ, mức cát-sê cho một lần quảng cáo trên mạng xã hội của Song Hye Kyo lên tới 3,05 triệu Nhân dân tệ (khoảng 11 tỷ đồng), một con số đáng mơ ước với nhiều nghệ sĩ châu Á.

Theo Sohu, Song Hye Kyo có thể nhận được mức thù lao "khủng" như vậy là do cô là nghệ sĩ châu Á nổi tiếng trên thế giới và được nhiều nhãn hàng quốc tế ưu ái.

Theo Sohu, Song Hye Kyo có thể kiếm được 3,05 triệu Nhân dân tệ (khoảng 11 tỷ đồng) cho một lần quảng cáo trên mạng xã hội.

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên thành công của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á với vai diễn ấn tượng trong Trái tim mùa thu. Sau bộ phim này, nữ diễn viên sở hữu gương mặt thiên thần và tự nhiên này được xem là "nàng thơ" của nhiều khán giả châu Á. Cô tỏa sáng trong nhiều tác phẩm truyền hình đình đám sau đó như Ngôi nhà hạnh phúc, Một cho tất cả, Hậu duệ Mặt trời...

Năm 2019, người đẹp gây chú ý khi xác nhận ly hôn với nam diễn viên Song Joong Ki. Cơn bão tin đồn bủa vây lấy cuộc sống của Song Hye Kyo nhưng không khiến sự nghiệp và danh tiếng của mỹ nhân Ngôi nhà hạnh phúc giảm sút. Cô nhanh chóng trở lại với các hoạt động quảng cáo và tham dự sự kiện ngay sau thông báo ly hôn.

Song Hye Kyo đang là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu cao cấp tại châu Á.

Hình ảnh xinh đẹp, độc lập và cá tính của Song Hye Kyo khiến cô chiếm trọn sự ủng hộ của người hâm mộ. Giới truyền thông châu Á còn nhận định, sau vụ ly hôn "thế kỷ" của làng giải trí xứ Hàn, Song Hye Kyo thậm chí còn nổi tiếng hơn chồng cũ dù không tham bất kỳ bộ phim nào suốt 4 năm qua. Cô duy trì sức ảnh hưởng của mình bằng cách tương tác với người hâm mộ qua trang cá nhân, thỉnh thoảng tham dự các sự kiện thời trang quốc tế đình đám.

Theo tạp chí thời trang Women's Wear Daily, Song Hye Kyo là nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng bậc nhất châu Á với lượng người theo dõi trên trang cá nhân hơn 11,4 triệu người. Năm 2018, cô được xếp vị trí thứ 6 trong danh sách Những ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc do Forbes bình chọn.

Cú sốc ly hôn năm 2019 không khiến danh tiếng và giá trị thương mại của Song Hye Kyo giảm sút.

Nhiều nhãn hàng quốc tế luôn lựa chọn Song Hye Kyo làm gương mặt đại diện. Người đẹp là gương mặt quảng cáo cho hãng trang sức Chaumet, Bottega Veneta, mỹ phẩm Sulwhasoo.... Đầu năm 2021, cô được hãng thời trang Fendi chọn là người mẫu quảng cáo tại châu Á.

Theo truyền thông Singapore, Song Hye Kyo cũng là một trong 9 nghệ sĩ được trả cát-sê đóng phim truyền hình cao nhất Hàn Quốc. Cô nhận khoảng 56,5 nghìn đô la Singapore (khoảng 900 triệu đồng) cho một tập phim truyền hình. So với nhiều đồng nghiệp, số phim mà Song Hye Kyo tham gia không quá nhiều. Cô cũng ít góp mặt trong các show truyền hình thực tế nhưng lượng fan và sự yêu thích dành cho mỹ nhân mặt "mộc" vẫn rất đáng nể.

Với khoản thu nhập không nhỏ, Song Hye Kyo có một khối tài sản "khủng" sau gần 20 năm hoạt động trong làng giải trí. SCMP định giá khối tài sản của Song Hye Kyo năm 2020 là 31 triệu USD, phần lớn đến từ bất động sản. Có thể nói, Song Hye Kyo là một trong những đại gia bất động sản của làng giải trí xứ Hàn.

Nữ diễn viên xứ Hàn được cho rằng sở hữu tới 31 triệu USD, chủ yếu đến từ bất động sản.

Mới đây, người đẹp còn mua biệt thự 17,4 triệu USD tại Hannam-dong, Seoul, Hàn Quốc, khiến đồng nghiệp và người hâm mộ choáng váng. Trước khi mua tòa nhà 5 tầng, cô từng sở hữu biệt thự hai tầng giá 7,6 triệu USD. Ngoài ra, Song Hye Kyo còn có một căn hộ ở Manhattan, trung tâm New York, Mỹ nhưng đã bán vào năm 2018.

Năm 2021, sau nhiều năm tạm ngừng đóng phim, Song Hye Kyo sẽ trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ trong dự án mang tên Now, We Are Breaking Up. Trong phim, cô đóng vai Ha Young Eun, quản lý của một nhóm thiết kế. Dự án này sẽ phát sóng trong vòng 6 tháng cuối năm.

Song Hye Kyo mạnh mẽ, cá tính sau ly hôn

Mi Vân

Theo Sohu