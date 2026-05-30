Triển lãm 359 tranh thiếu nhi tại Ngày hội thế giới tuổi thơ

Hướng tới Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, chương trình Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVII - 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Việt Hùng).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch - cho biết, Đảng và Nhà nước ta, luôn xác định trẻ em là trung tâm của các chính sách phát triển bền vững và dành sự quan tâm sâu sắc trong việc tạo dựng môi trường học tập, vui chơi, sáng tạo, phát triển toàn diện cho trẻ em cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao… dành cho thiếu nhi ngày càng được chú trọng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và hình thành những giá trị nhân văn tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Ngày hội Thế giới tuổi thơ là hoạt động văn hóa thường niên có ý nghĩa thiết thực do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức suốt nhiều năm qua, trở thành điểm hẹn thân thuộc của thiếu nhi mỗi dịp hè về.

Qua 27 lần tổ chức, ngày hội không chỉ là sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích mà còn là nơi để trẻ em được giao lưu, trải nghiệm, khám phá, phát huy khả năng sáng tạo của mình trong môi trường lành mạnh, thân thiện và giàu tính nhân văn.

“Trẻ em hôm nay chính là tương lai của đất nước ngày mai. Chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, lương tri và nghĩa vụ thiêng liêng của toàn xã hội”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và truyền thông chuyên đề dành cho thiếu nhi. Nổi bật là triển lãm các tác phẩm tiêu biểu và đạt giải tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025, giới thiệu 359 tác phẩm hội họa được lựa chọn từ 29.626 tác phẩm dự thi của thiếu nhi từ 5 đến 15 tuổi trên cả nước.

Các tác phẩm tiêu biểu tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025 được trưng bày (Ảnh: Việt Hùng).

Các tác phẩm phản ánh sinh động đời sống học tập, vui chơi, tình cảm gia đình, quê hương, đất nước, phong tục lễ hội và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.

Bên cạnh đó là khu trưng bày, truyền thông công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; giới thiệu hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111; hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tư vấn, phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và kỹ năng sử dụng internet an toàn.

Ngoài ra, ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật như nhảy flashmob, vẽ mặt nạ tuồng, tô tranh sáng tạo, thiết kế trang phục nhân vật truyện tranh; cùng các hoạt động khoa học, công nghệ như mini game tiếng Anh, giải cờ vua nhí, thí nghiệm khoa học vui, trải nghiệm robot...

Thông qua các hoạt động, các em được đến gần hơn với văn hóa truyền thống dân tộc, các giá trị lịch sử, tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, góp phần thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.