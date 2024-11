Trấn Thành mang "Mai" và "Nhà bà Nữ" đến Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024 (HANIFF 2024) diễn ra từ ngày 7/11 đến ngày 1/11, có chủ đề "Heritage in Motion - Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh".

Theo ban tổ chức, sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc Trương Nghệ Mưu và các diễn viên Hàn Quốc đang được yêu thích như Shin So Yul, On Ju Wan, Jung Man Sik…

Đáng chú ý, "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo - người nổi tiếng khi tham gia Running man (Hàn Quốc) và phim truyền hình No way out: The roulette - cũng góp mặt. Anh đang kết hợp với diễn viên Hoàng Hà trong dự án điện ảnh Dream of you.

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo sang Việt Nam dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

HANIFF 2024 còn chào đón hàng trăm nghệ sĩ khách mời nổi tiếng của làng giải trí Việt như diva Mỹ Linh, SooBin, Cường Seven, Hương Tràm, Hà Lê, Uyên Linh, Dương Hoàng Yến...

HANIFF là liên hoan phim quốc tế có bề dày lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhiều hãng phim, nhà làm phim và diễn viên.

Sự kiện năm nay sẽ có khoảng 500 tác phẩm điện ảnh từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được giới thiệu tới khán giả thủ đô. Trong đó, có 115 phim (64 phim nước ngoài và 51 phim Việt) tham gia tranh giải.

Một số tác phẩm của Việt Nam tiêu biểu có thể kể đến như Mai, Nhà bà Nữ, Gặp lại chị bầu, Đào, phở và piano, Hồng Hà nữ sĩ, Trước giờ "Yêu"…

Phim điện ảnh "Nhà bà Nữ" do Trấn Thành làm đạo diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lễ khai mạc cùng sự kiện thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào tối 7/11. Buổi lễ gây chú ý khi có màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái, với 500 chiếc drone tạo hình những di sản văn hóa độc đáo của Hà Nội và những biểu tượng nổi bật trong thời đại mới.