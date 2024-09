Phim Việt giành 2 giải tại Liên hoan phim Venice 2024

Tối 6/9 (giờ địa phương), Tuần lễ Phê bình phim quốc tế (Settimana Internazionale della Critica) của Venice công bố các giải thưởng, trong đó phim Mưa trên cánh bướm (tiếng Anh: Don't cry, butterfly) thắng 2 giải quan trọng nhất.

Giải thưởng đầu tiên đạo diễn Dương Diệu Linh và ê-kíp nhận được trong đêm công bố trao giải của Tuần lễ Phê bình phim quốc tế là Circolo del Cinema Verona Award cho Bộ phim sáng tạo nhất (Most Innovative Film), được chấm bởi hội đồng các nhà phê bình phim quốc tế dưới 35 tuổi.

Đoàn phim "Mưa trên cánh bướm" chia sẻ niềm vui khi nhận giải (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Diện chiếc váy lấy cảm hứng từ những cánh bướm, đạo diễn Dương Diệu Linh phát biểu: "Chỉ vài ngày trước khi có buổi công chiếu toàn cầu tại LHP Venice, diễn viên của tôi hỏi tôi: "Bạn cảm thấy thế nào khi cuối cùng cũng được sống trong giấc mơ điện ảnh của mình sau khi đã làm việc rất vất vả?". Tôi đã nói với anh ấy rằng, tôi đã sống trong mơ suốt 5 năm qua khi được làm việc với một êkíp tuyệt vời".

Chỉ ít phút sau, Mưa trên cánh bướm tiếp tục giành giải Iwonderfull Grand Prize cho Phim hay nhất. Đây là giải thưởng quan trọng nhất tại hạng mục Tuần lễ Phê bình phim quốc tế thuộc khuôn khổ LHP Venice, được trao tặng phần thưởng 10.000 euro (hơn 270 triệu đồng).

Ban giám khảo đã khen ngợi sự độc đáo và sáng tạo của bộ phim, với nhận xét rằng, Mưa trên cánh bướm "kết hợp giữa hài hước, bi kịch xã hội và yếu tố giả tưởng, đồng thời khắc họa những phức tạp trong mối quan hệ mẹ con".

Lần thứ hai lên nhận giải, đạo diễn Dương Diệu Linh xúc động rơi nước mắt. Cô mời thêm nhà sản xuất Tan Si En, mẹ con diễn viên Tú Oanh - Bùi Thạc Phong lên nhận giải thưởng cùng mình.

Trước đó, khi ra mắt phim tại LHP Venice, Dương Diệu Linh nói khi mang Mưa trên cánh bướm đến LHP Venice, cô có nhiều cảm xúc hỗn độn "vì không biết đứa con tinh thần của mình có được đón nhận và những người ở bên kia thế giới có cảm nhận được thông điệp mà phim muốn truyền tải hay không?".

Lên nhận giải Phim hay nhất cùng nữ đạo diễn, diễn viên Tú Oanh chia sẻ: "Tôi ngớ cả người ra đây. Tôi không thể ngờ cái tên cuối cùng được xướng lên, cho giải thưởng quan trọng nhất của Settimana Internazionale della Critica tại Venice năm nay lại là Mưa trên cánh bướm.

Tôi lên nhận giải cùng mọi người mà nghẹn ngào quá. Sáng sớm 7/9, khi Hà Nội tỉnh giấc, tôi sẽ gọi cho bà nội, ông ngoại và bà ngoại của các con, rồi nhắn cái ảnh lên nhóm gia đình nhỏ 5 người của chúng tôi".

Diễn viên Tú Oanh có vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tác phẩm cạnh tranh cùng 6 phim khác được lựa chọn từ 700 phim trên toàn thế giới để có tên trong danh sách 7 phim truyện đầu tay tranh giải tại Tuần lễ Phê bình phim quốc tế của LHP quốc tế Venice.

Tuần lễ Phê bình phim quốc tế là một phần song song của LHP quốc tế Venice. Chương trình này rất cạnh tranh và tuyển chọn 7 bộ phim đầu tay tham gia tranh giải.

Hạng mục này đã khởi động sự nghiệp của nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới như Kenneth Lonergan (nổi tiếng với You Can Count on Me, giành Oscar với Manchester by the Sea); Olivier Assayas (chồng cũ của minh tinh Trương Mạn Ngọc, nổi tiếng với các phim Irma Vep, Clean hay Personal Shopper); Mike Leigh (nhà làm phim huyền thoại người Anh).

Cách đây 10 năm, tại LHP Venice lần thứ 71, Việt Nam cũng có tác phẩm dự tranh hạng mục này là Đập cánh giữa không trung của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Mưa trên cánh bướm là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam, Singapore, Indonesia và Philippines. Phim có sự góp mặt của các diễn viên NSƯT Tú Oanh, Lê Vũ Long, Nguyễn Nam Linh, Bùi Thạc Phong…

Ngay sau Venice, Mưa trên cánh bướm tiếp tục tham dự LHP Toronto. Phim cũng tiếp tục tham dự LHP Busan diễn ra vào tháng 10, trong chương trình Cửa sổ châu Á (A Window on Asian Cinema).

Phim vừa được CJ CGV mua bản quyền để phát hành tại Việt Nam, thời gian ra rạp chưa được công bố. Trước đó, Công ty Barunson E&A của Hàn Quốc đã mua quyền phân phối toàn cầu cho bộ phim này trước thềm thị trường Cannes năm nay.