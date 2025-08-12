Trần Ngọc Vàng diễn cảnh thân mật với bạn thân, hé lộ cuộc sống tuổi 27

Trần Ngọc Vàng (SN 1998) cho biết, ngay từ khi đọc kịch bản, anh đã bị cuốn hút bởi nhân vật Hoàng Quân. Vai diễn này là một “cậu ấm”, đôi lúc ích kỷ, nóng nảy, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu thương dành cho mẹ.

Nam diễn viên tiết lộ, cảnh Hoàng Quân bật khóc khi nhận ra tình yêu với Ái Mỹ (Lý Hồng Ân thủ vai) sắp vuột mất là phân đoạn mà anh mất nhiều ngày để “sống cùng nhân vật”. Trần Ngọc Vàng ăn mì và để nước mắt tự nhiên trào ra. “May mắn là ê-kíp hỗ trợ và Lý Hồng Ân tung hứng rất tốt, nên chỉ quay một lần là đạt”, Trần Ngọc Vàng chia sẻ.

Thử thách lớn khác với anh là cảnh “tình một đêm” với Lý Hồng Ân - người bạn thân ngoài đời. Sự ngại ngùng ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng tinh thần chuyên nghiệp, khi cả hai trao đổi thẳng thắn để giữ cảm xúc thật nhất trên màn ảnh.

Trần Ngọc Vàng và Thân Thúy Hà trong phim "Duyên" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong Duyên, Trần Ngọc Vàng còn tái hợp Nhan Phúc Vinh sau Giấc mơ của mẹ, nhưng lần này là họ phải đối đầu căng thẳng thay vì vào vai anh em thân thiết. Với Trần Ngọc Vàng, đó là một trải nghiệm thú vị. “Anh Vinh vừa gần gũi vừa chỉ cho tôi cách tiết chế, đẩy cảm xúc đúng lúc. Ngoài đời, tôi xem anh như anh trai thật sự”, diễn viên chia sẻ.

Đặc biệt, Trần Ngọc Vàng dành sự trân trọng cho diễn viên Thân Thúy Hà, người đã cho anh nhiều bài học về sự kỹ tính và cảm xúc. “Mẹ đối xử với tôi như con ruột ở hậu trường. Sự gần gũi đó giúp chúng tôi lên phim rất tự nhiên, nhất là những cảnh nội tâm”, anh nói.

Theo Trần Ngọc Vàng, điểm chung giữa anh và nhân vật Hoàng Quân là tinh thần “tự thân lập nghiệp”. Cả hai đều từng rời khỏi vùng an toàn, từng hoài nghi bản thân, nhưng rồi chọn tin vào đam mê.

Trần Ngọc Vàng nói, anh không đặt mục tiêu tạo ra một cú bùng nổ, mà coi sự yêu mến của khán giả và những vai diễn chỉn chu mới là thành công thật sự. “Tôi chỉ mong khi khán giả xem phim, họ sẽ thấy được sự cố gắng, sự trưởng thành của mình và giữ lại một điều gì đó trong lòng”, diễn viên nói.

Ngoài điện ảnh, Trần Ngọc Vàng cũng yêu thích ca hát và thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bận rộn với lịch quay, Trần Ngọc Vàng vẫn duy trì thói quen gọi điện về nhà mỗi ngày. Với anh, gia đình là hậu phương và là lý do để anh sống tử tế, làm nghề chân thành.

“Có những ngày quay đến khuya, mệt rã rời, nhưng tôi vẫn muốn nghe giọng của những người thân. Gia đình giúp tôi giữ sự tỉnh táo và lòng biết ơn”, anh tâm sự.

Ngoài điện ảnh, Trần Ngọc Vàng cũng yêu thích ca hát và thời trang, nhưng khẳng định chỉ thử sức khi có cơ hội phù hợp và làm một cách nghiêm túc. Về mẫu người yêu lý tưởng, anh tìm kiếm một cô gái ấm áp, hiểu chuyện, vừa là bạn, vừa là điểm tựa tinh thần.

Từ khi đăng quang Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020, điều khiến mỹ nam 9X tự hào nhất là vẫn giữ được ngọn lửa với nghề. Mỗi dự án, dù lớn hay nhỏ, anh đều làm bằng tinh thần cầu thị và trách nhiệm.

“Danh hiệu chỉ là điểm bắt đầu. Điều tôi trân trọng nhất là mình vẫn đang đi đúng hướng, yêu nghề và nghiêm túc với từng vai diễn”, nam diễn viên khẳng định.