T.O.P bị làm mờ mặt, trở thành diễn viên gây chú ý của "Squid Game 2"

Bản tin của đài MBC đề cập tới thành công và hiệu ứng của Squid Game 2 cùng với những gương mặt diễn viên trong phim. Phần 2 của phim sử dụng nhiều diễn viên mới, trong đó nhân vật gây tranh cãi nhất chính là rapper T.O.P.

Trong phim, anh đảm nhận vai rapper Thanos, một ca sĩ nghiện ngập buộc phải tham gia trò chơi sinh tồn để kiếm lại số tiền đã mất.

T.O.P góp mặt trong "Squid Game 2" (Ảnh: Naver).

Cảnh phim có sự xuất hiện của T.O.P đã bị đài truyền hình MBC làm mờ mặt trong khi các diễn viên khác như Lee Jung Jae, Im Si Wan vẫn được giữ nguyên. Theo Naver, nguyên nhân T.O.P bị tẩy chay được cho là anh từng bị kết án 2 năm quản chế vì hút cần sa vào năm 2017.

T.O.P không có tên trong danh sách nghệ sĩ bị đài KBS, MBC, SBS cấm lên sóng. Chỉ có EBS công bố chính thức là cấm nam ca sĩ. Tuy nhiên, truyền thông xứ Hàn cho rằng, T.O.P không được khuyến khích xuất hiện trên các chương trình truyền hình quốc gia.

Chỉ là một nhân vật phụ trong Squid Game 2, T.O.P vẫn là cái tên gây chú ý ngay từ thời điểm phim lên sóng. Vào vai một kẻ lập dị, cá tính và nổi loạn, T.O.P gây tranh cãi về diễn xuất.

Một số ý kiến cho rằng, nam rapper diễn kém, cường điệu trong khi một số khác lại đánh giá cựu thành viên Big Bang đã làm tốt vì anh chỉ là một diễn viên tay ngang.

Trước những tranh cãi về việc lựa chọn T.O.P, đạo diễn phim Squid Game cho biết: "Chuyện xảy ra đã lâu và anh ấy cũng đã hết thời gian quản chế. Đã có những người nổi tiếng gây tranh cãi trong xã hội. Tôi thấy mọi người vẫn trở lại sau bê bối dùng cần sa nên tôi nghĩ đã đến lúc T.O.P bắt đầu lại. Tuy nhiên, có nhiều người bày tỏ nỗi lo ngại hơn tôi nghĩ. Có thời điểm tôi cho rằng mình suy nghĩ chưa thấu đáo hoặc đã phạm sai lầm".

Đạo diễn cũng chia sẻ, ông từng dự đoán nhân vật Thanos bị chỉ trích nhưng ông vẫn quyết định đưa nhân vật này vào phim để cân bằng tiết tấu, năng lượng bộ phim.

Nhân vật Thanos của T.O.P trong "Squid Game" được đạo diễn xây dựng để cân bằng năng lượng của phim (Ảnh: Netflix).

Đạo diễn giải thích: "Tôi đã dự đoán nhân vật Thanos sẽ không được đón nhận nồng nhiệt. Đối với mùa thứ 2, vì nhân vật nam chính Ki Hoon nghiêm túc hơn, tôi cần một nhân vật nhẹ nhàng, hài hước để cân bằng tâm trạng.

Nếu bạn xem các chương trình như Show Me The Money, luôn có rất nhiều rapper mang phong cách kỳ lạ và đó là những gì tôi muốn xây dựng cho vai diễn này. Vì anh ấy sử dụng chất cấm, tôi đã tạo cho anh ấy một tính cách hơi quá khích".

T.O.P từng là thành viên của nhóm nhạc Big Bang, một trong những ban nhạc nam nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Anh sở hữu ngoại hình đẹp, khả năng rap tốt và có lượng fan nữ đông đảo.

Ngoài ca hát, T.O.P còn rất thành công khi lấn sân diễn xuất, từng góp mặt trong các bộ phim như: Iris (2009), Nineteen (2009), 71: Into the Fire (2010), Commitment (2013), Tazza: The Hidden Card (2014) và Out of Control (2017).

Nhờ ngoại hình đẹp, anh còn ký hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu đắt đỏ. Với sự nghiệp nổi trội, T.O.P kiếm rất nhiều tiền, thuộc nhóm nam ca sĩ giàu có xứ Hàn. Theo thống kê của Seoul Page, tính đến năm 2022, nam rapper sở hữu khối tài sản khoảng 35 triệu USD.

Tuy nhiên, sự nghiệp của T.O.P bị chính anh phá hủy khi nam ca sĩ bị điều tra và xử phạt vì sử dụng cần sa vào năm 2017. Thời điểm đó, T.O.P đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vụ việc khiến nam thần tượng sau đó phải hoàn thành thời gian còn lại của nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên phục vụ công ích.

T.O.P là nam rapper nổi tiếng, điển trai và giàu có của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Sau vụ việc, T.O.P bị phạt 2 năm tù treo và 10 tháng tù giam nếu tái phạm. Từ ngôi sao thần tượng kiểu mẫu, anh bị dư luận Hàn Quốc quay lưng.

Trước sự phản ứng của công chúng, T.O.P từng chia sẻ trên Instagram: "Tôi luôn thấy có lỗi với người hâm mộ. Tôi sẽ không trở lại Hàn Quốc. Tôi không muốn trở lại bất kỳ lần nào. Tôi sẽ kiểm điểm nhiều hơn và lấy đó làm bài học để có thể sống với trái tim mới".

Tháng 5/2023, tờ Xports News đưa tin, T.O.P đã rời nhóm Big Bang và thành lập công ty giải trí riêng. Trong những năm qua, T.O.P chưa trình làng các sản phẩm âm nhạc mới, việc anh góp mặt trong Squid Game 2 được cho là dấu hiệu cho thấy nam rapper đang lên kế hoạch trở lại làng giải trí xứ Hàn.

Squid Game phần 2 ra mắt vào cuối tháng 12 vừa rồi và trở thành dự án truyền hình gây chú ý suốt thời gian qua. Ăn theo thành công của phần 1, phần 2 của phim cũng nhận được sự quan tâm của phần lớn khán giả thế giới. Được biết, phần 3 của phim sẽ ra mắt trong năm nay.