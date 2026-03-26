Top 47 thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 thi áo tắm nóng bỏng

Tối 25/3, đêm chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). Trong khuôn khổ đêm thi, top 47 thí sinh lần lượt tham gia các phần trình diễn gồm Dances of Vietnam và Người đẹp biển.

Trong các nội dung của đêm thi, phần thi Người đẹp biển thu hút sự quan tâm của khán giả khi top 47 thí sinh trình diễn trang phục áo tắm.

Sau thời gian tập luyện, các thí sinh bước ra sân khấu với phong thái tự tin, lần lượt thể hiện kỹ năng catwalk và tạo dáng trước ống kính.

Trang phục áo tắm hai mảnh sử dụng hai tông màu đỏ và xanh làm chủ đạo, kết hợp cùng khăn choàng mỏng, tạo thêm điểm nhấn cho phần trình diễn. Trang phục giúp các thí sinh phô diễn hình thể và lợi thế cá nhân.

Ở phần thi này, nhiều thí sinh gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật và tỷ lệ hình thể cân đối, như Phạm Thùy Dung cao 1,75m, Trần Thị Kiều Anh cao 1,72m, Trịnh Vũ Ngọc Duyên cao 1,72m hay Nguyễn Đào Tuyên Dương cao 1,8m.

Phần lớn thí sinh giữ được nhịp trình diễn ổn định, hạn chế sự cố trên sân khấu. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn bộc lộ hạn chế trong việc kiểm soát hình thể và chuyển động, khiến phần tạo dáng chưa thật sự dứt khoát.

Kết thúc phần thi, ban giám khảo lựa chọn top 5 đề cử Người đẹp biển gồm Phạm Thùy Dung, Trịnh Yến Nhi, Bùi Thu Thủy, Vũ Thị Kiều Trinh và Nguyễn Đào Tuyên Dương. Thí sinh giành danh hiệu này sẽ được vào thẳng top 20 chung cuộc.

Bên cạnh đó, phần thi thiết kế trang phục Dances of Vietnam cũng tạo điểm nhấn tại đêm chung khảo. Nội dung này không chỉ dừng ở trình diễn, mà còn hướng đến việc giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam thông qua trang phục và vũ đạo.

Cũng trong đêm thi, đơn vị nắm giữ bản quyền Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) đã công bố Việt Nam sẽ đăng cai Miss World lần thứ 73 vào năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ra đời cuộc thi (có 2 năm không tổ chức).

Đây là lần đầu tiên cuộc thi Miss World được tổ chức tại Việt Nam. Thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ và người hâm mộ sắc đẹp.

Ảnh: Ban tổ chức