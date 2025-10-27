Tiểu Yến Tử phiên bản mới bị chê diễn gượng gạo, tạo hình thiếu sức sống

Bộ phim được lấy cảm hứng từ phim truyền hình kinh điển, Hoàn Châu cách cách. Phim xoay quanh câu chuyện của Lâm Tuế Tuế (Hồ Liên Hinh thủ vai), một cô gái tình cờ xuyên không vào thế giới của Hoàn Châu cách cách và gặp gỡ các nhân vật kinh điển như: Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy, Ngũ A Ca, Phúc Nhĩ Khang...

Nhưng điều khiến nhiều người chú ý không phải là cốt truyện, mà chính là tạo hình và diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là nhân vật Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy.

Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy trong phim ngắn "Hoàn Châu" (Ảnh: Sina).

Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy trong phiên bản "Hoàn Châu cách cách" đời đầu (Ảnh: Sina).

Mới đây, đoạn video giới thiệu bộ phim đã gây sốt, nhưng đồng thời vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về tạo hình của nhân vật Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy.

Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng các nhân vật không giữ được nét cổ trang đặc trưng vốn đã làm nên thành công của Hoàn Châu cách cách bản gốc.

Một trong những bình luận nổi bật được cộng đồng mạng ủng hộ: “Một người không có khí chất Tiểu Yến Tử, một người hoàn toàn không giống Hạ Tử Vy”. Thậm chí, có người tuyên bố không xem bộ phim.

Đặc biệt, Kim Tử Tuyền, người được chọn vào vai Tiểu Yến Tử, đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Dù nữ diễn viên sinh năm 1999 đã có một số năm hoạt động trong làng giải trí, cái tên Kim Tử Tuyền vẫn khá lạ lẫm với khán giả Trung Quốc.

Diễn viên trẻ Kim Tử Tuyền gặp nhiều áp lực khi bị so sánh với Tiểu Yến Tử phiên bản trước (Ảnh: Sina).

Tạo hình của cô trong vai Tiểu Yến Tử bị cho là quá hiện đại và khiên cưỡng, không phù hợp với hình ảnh nhí nhảnh, thông minh của nhân vật. Nhiều người nhận xét, cô cố gắng thể hiện sự lý lắc của Tiểu Yến Tử, nhưng kết quả chỉ mang lại cảm giác thiếu tự nhiên.

Trước Kim Tử Tuyền, nhân vật Tiểu Yến Tử từng được nhiều diễn viên thể hiện, trong đó nổi bật nhất là Triệu Vy với vai diễn kinh điển trong Hoàn Châu cách cách (1998).

Sau Triệu Vy đã có các phiên bản Tiểu Yến Tử khác do Huỳnh Dịch và Lý Thạnh thể hiện, nhưng họ đều không đạt được thành công như “én nhỏ”. Khán giả phần lớn thừa nhận, hình ảnh Tiểu Yến Tử duyên dáng và đáng yêu nhất trên màn ảnh nhỏ thuộc về Triệu Vy.

Hoàn Châu cách cách được chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao, và ngay từ khi lên sóng vào năm 1998, bộ phim đã trở thành hiện tượng truyền hình. Sau đó, phần tiếp theo cũng nhanh chóng được thực hiện và nhận được sự yêu mến của người xem.

"Hoàn Châu cách cách" là phim truyền hình thành công của Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Dàn diễn viên của phiên bản gốc gồm Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt, Vương Diễm... đều đã trở thành những ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ.

Đặc biệt, Tiểu Yến Tử do Triệu Vy đảm nhận đã trở thành thần tượng quốc dân. Cô là nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong đoàn phim và được yêu mến rộng rãi.

Dù hiện tại, Triệu Vy, Phạm Băng Băng và Lâm Tâm Như gặp phải nhiều tranh cãi trong đời tư, họ vẫn được công nhận là lứa nghệ sĩ tài năng của làng giải trí Hoa ngữ.

Cái bóng quá lớn từ Hoàn Châu cách cách đời đầu cũng khiến bất cứ phiên bản làm lại nào cũng phải đối diện với thử thách khắc nghiệt và bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh.