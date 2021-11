Thùy Tiên của Việt Nam nổi bật ở Hoa hậu Hòa bình khi hát nhiều thứ tiếng

Dân trí Thùy Tiên giao lưu với người hâm mộ quốc tế qua livestream đặc biệt của Miss Grand International 2021. Thùy Tiên tự tin hát hit bằng tiếng Việt, Thái và giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ.

Tối ngày 23/11, Thùy Tiên cùng 5 đại diện xinh đẹp khác đã có một buổi livestream nhỏ nhằm tạo cơ hội cho người hâm mộ quốc tế biết nhiều hơn về bản thân mình cũng như hành trình của mình trong cuộc thi Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình thế giới).

Xuất hiện với diện mạo thu hút, Thùy Tiên chọn chiếc đầm đen ôm sát, xẻ cao, khoe đường cong quyến rũ. Cô nàng khéo léo kết hợp phần trang phục cùng với layout make-up sang trọng.

Ở phần đầu livestream, trong khi các thí sinh giới thiệu bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, Thùy Tiên đã chọn cho mình một lối đi riêng khi giới thiệu bản thân bằng cả tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh.

Có thể thấy, từ khi bắt đầu chuyến hành trình đến với Miss Grand International 2021, Thùy Tiên chưa bao giờ ngừng thể hiện tình yêu đặc biệt của mình đối với khán giả nơi quê nhà cũng như "ghi điểm" với khán giả tại đất Thái.

Thùy Tiên hát song ca Việt - Thái

Điều đó còn thể hiện rõ hơn ở việc Thùy Tiên trổ tài hát phiên bản Thái của một ca khúc Việt rất được ưa chuộng tại đây - Dễ đến dễ đi (Quang Hùng MasterD).

Bên cạnh đó, Thùy Tiên còn khiến các thí sinh, MC, tại hiện trường và người hâm mộ theo dõi livestream bất ngờ vì giọng hát ngọt ngào của mình. Cô tiết lộ bản thân rất yêu thích ca khúc và cũng biết rằng, đây là ca khúc đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội Tiktok của Thái Lan.

Vậy nên cô đã nhanh chóng học một đoạn nhỏ ở phía hậu trường để hát cho khán giả nghe, cô cũng không ngần ngại thể hiện cả phiên bản tiếng Việt trước sự hiếu kỳ của MC và các thí sinh khác.

Tiếp đến, Thùy Tiên đã có cơ hội bật mí về cuộc sống tại "nhà chung" cùng với Miss Grand Malaysia. Cùng đến từ châu Á, Thùy Tiên dễ dàng "bắt nhịp" được với cô bạn cùng phòng bởi sự tương đồng về thói quen sinh hoạt.

Cô chia sẻ bản thân cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi thấy bạn cùng phòng gọi về cho mẹ sau mỗi ngày hoạt động cùng các thí sinh tại Miss Grand International 2021. Tuổi thơ kém may mắn không có ba mẹ kế bên khiến Thùy Tiên đầy xúc động khi nhìn thấy đại diện Malaysia có người có thể cùng tâm sự sau những cố gắng tại cuộc thi.

Ở cuối livestream, MC bất ngờ đưa ra một câu hỏi khó khiến các thí sinh đồng loạt nhìn nhau cười ngượng: "Nếu bạn không chinh phục được vương miện, vậy ai là thí sinh mà bạn yêu thích nhất và tại sao?".

Thùy Tiên được đánh giá là một thí sinh mạnh tại cuộc thi năm nay.

Trước câu hỏi này, Thùy Tiên bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự năng động và năng lượng lạc quan của Miss Dominican Republic, cả hai đã từng cùng nhau tập luyện trong nhóm nhảy nên Thùy Tiên rất vui vì đã biết đến người bạn này.

Thùy Tiên cũng chia sẻ thêm: "Đây là một câu hỏi khó, tôi nghĩ chúng ta đã đi một quãng đường rất xa để đến được đây vậy nên mỗi người trong chúng ta đều là người chiến thắng".

Được đánh giá là một thí sinh mạnh tại cuộc thi Miss Grand International năm nay, Thùy Tiên luôn cố gắng tạo dấu ấn, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng fan nhan sắc quốc tế.

Hiện tại, Thùy Tiên tiếp tục dẫn đầu điểm số trong phần Best in Swimsuit.

Thùy Tiên hiện đang dẫn đầu điểm số trong phần Best in Swimsuit. Đáng chú ý, trước đó, Thùy Tiên bị ngộ độc thực phẩm do không hợp với đồ ăn Thái Lan. Người đẹp bị mất nước tưởng chừng không thể thi nổi.

Mặc dù vậy nhưng màn trình diễn của cô vẫn tràn đầy năng lượng khiến cho khán giả tại quê nhà vô cùng tự hào.

Thùy Tiên sẽ tiếp tục tham gia vào nhiều hoạt động khác nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Đáng mong chờ nhất là đêm thi Quốc phục (30/11), đêm Bán kết (2/12) và đêm Chung kết (4/12) sẽ được diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Phương Nhung