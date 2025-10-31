Thưởng thức âm nhạc hoàng gia Nga cùng Techcombank Private

Những tác phẩm bất hủ Hồ Thiên Nga, Kẹp hạt dẻ, tổ khúc giao hưởng Scheherazade,... do ba nhà soạn nhạc Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov sáng tác sẽ được tái hiện cùng dàn nhạc St. Petersburg Philharmonic Orchestra - dàn nhạc hàng đầu Liên bang Nga.

Với thời lượng 120 phút mỗi đêm, chương trình quy tụ hơn 100 nghệ sĩ được dẫn dắt bởi Nhạc trưởng - Nghệ sĩ Nhân dân Nga Nikolay Alexeev. Có mặt tại Hà Nội vào sáng 1/11, dàn nhạc sẵn sàng mang đến cho khán giả Thủ đô những trải nghiệm thú vị và trọn vẹn về không gian nghệ thuật mang đậm phong cách hoàng gia Nga giữa lòng Hà Nội.

Hòa nhạc “White Night - Đêm Trắng” diễn ra trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm tối 1-2/11 (Ảnh: BTC).

Buổi hòa nhạc lấy cảm hứng từ hiện tượng thiên nhiên đêm trắng (White Night) - nơi mặt trời gần như không bao giờ lặn vào mùa hạ tại St. Petersburg - thành phố lớn thứ hai của Nga.

Với cảm hứng ấy, đêm trắng được lồng ghép vào không gian của hai đêm nhạc White Night - biểu trưng cho ánh sáng vĩnh cửu, vẻ đẹp trường tồn, nơi di sản, âm nhạc và cảm xúc giao hòa trong không gian nghệ thuật.

Không gian biểu diễn sẽ được bao phủ bởi vẻ lộng lẫy hoàng gia, nơi từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ; kết hợp cùng ánh sáng tinh xảo, tạo nên không khí trang nghiêm mà vẫn tràn đầy cảm xúc nghệ thuật tinh tế.

Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg được thành lập từ năm 1882, là dàn nhạc hàng đầu Liên bang Nga. Năm 1934, dàn nhạc được trao danh hiệu “Dàn nhạc danh dự của Nga.

Trong gần hai thập kỷ, dàn nhạc đã chinh phục khán giả tại những nhà hát nổi tiếng như Musikverein (Vienna), Royal Festival Hall (London), Carnegie Hall (New York) và Tokyo Opera City, đồng thời góp mặt trong nhiều liên hoan âm nhạc lớn tại châu Âu và châu Á.

Không gian Nhà hát Hồ Gươm (Ảnh: Nhà hát Hồ Gươm).

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế của dàn nhạc, chương trình còn chào đón các vị khách quốc tế từ Nga và Đông Âu đến tham dự cùng đại diện các bộ, ban ngành của Việt Nam. Đêm nhạc mở ra cơ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia có nền âm nhạc hàn lâm phát triển.

2 đêm hòa nhạc White Night là trải nghiệm độc bản mang phong cách hoàng gia, dành riêng cho hội viên Techcombank Private - những khán giả luôn hướng đến cái đẹp, thấu hiểu giá trị nghệ thuật và tiên phong theo đuổi chuẩn mực sống tinh hoa.

Sự kiện này một lần nữa minh chứng cho cam kết bền vững của Techcombank Private trong việc kiến tạo những giá trị sống vượt thời, nơi văn hoá - nghệ thuật và cao cấp cùng giao thoa trong một không gian độc bản.

Không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là một không gian lan toả những giá trị văn hoá sâu sắc, điều mà Techcombank luôn gửi gắm trong từng sản phẩm, dịch vụ, kiến tạo dành riêng đến hội viên Techcombank Private.