Thương hiệu kính mắt JINS đưa công nghệ và tinh thần Nhật Bản đến với khách hàng Việt

Thị trường mắt kính Việt Nam đang phát triển nhanh chóng nhưng vẫn còn phân mảnh. Theo báo cáo của IMARC Group, doanh thu ngành này được dự báo đạt 498,6 triệu USD trong năm 2024, và duy trì tốc độ tăng trưởng kép khoảng 5,4% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2033.

Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng vẫn chọn mua kính tại các cửa hàng nhỏ lẻ, với trải nghiệm mua sắm chưa được chuẩn hóa, thiếu dịch vụ đo mắt chuyên nghiệp và chưa tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm.

Không gian cửa hàng JINS Saigon Centre - flagship đầu tiên tại Việt Nam - được thiết kế theo phong cách tối giản, tinh tế và ngập tràn ánh sáng (Ảnh: JINS).

Đây chính là khoảng trống mà JINS, thương hiệu đã định hình chuẩn mực bán lẻ kính tại Nhật Bản, nhìn thấy cơ hội. Nhiều người Việt có xu hướng ưu tiên hàng Nhật, tin tưởng vào độ bền, độ chính xác và sự tinh tế. Bởi vậy, sự xuất hiện của JINS tại TPHCM được thương hiệu xem là bước đi đúng thời điểm.

Với nền tảng hơn hai thập kỷ đổi mới trong công nghệ kính mắt, JINS có cơ hội để trở thành thương hiệu phát triển với định hướng về chuẩn mực mua sắm mới, khách hàng tìm thấy chất lượng Nhật Bản kết hợp cùng trải nghiệm nhanh, chuẩn và nhất quán.

“Mở rộng tầm mắt”

Thành lập tại Tokyo, JINS là một thương hiệu mắt kính nổi bật với tinh thần sáng tạo và tỉ mỉ của người Nhật. Với tầm nhìn “Magnify Life”, JINS khuyến khích mọi người “mở rộng tầm nhìn” không chỉ qua đôi mắt, mà còn qua cách nhìn thế giới với sự tò mò và khám phá.

Khu vực đo mắt và trưng bày sản phẩm tại JINS sử dụng tông màu sáng (Ảnh: JINS).

Triết lý này được JINS hiện thực hóa trong trải nghiệm mua sắm toàn diện. Mọi quy trình từ đo mắt, chọn gọng, cắt tròng đến hoàn thiện đều được JINS tối ưu hóa và chuẩn hóa.

Đại diện JINS cho biết: “Khách hàng đến với JINS có thể đo mắt bằng máy kỹ thuật số, chọn gọng, lắp tròng và nhận kính trong 30 phút. Tốc độ này được tối ưu để rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời vẫn duy trì độ chính xác cao, nhờ quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt của thương hiệu”.

Từ một cửa hàng nhỏ ở Nhật, JINS đã phát triển thành chuỗi hơn 800 cửa hàng toàn cầu, có mặt tại các thị trường lớn như Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Philippines và gần đây nhất là Mông Cổ.

Việt Nam trở thành thị trường thứ 8 trong hành trình quốc tế hóa của thương hiệu này, với mục tiêu mang đến một góc nhìn mới về trải nghiệm kính mắt – nơi công nghệ và thời trang giao thoa, giúp mỗi người thể hiện phong cách và lối sống của riêng mình.

Các dòng kính Airframe siêu nhẹ là điểm nhấn công nghệ đặc trưng của thương hiệu (Ảnh: JINS).

JINS mang tinh thần trẻ trung và kết nối văn hóa Nhật đến gần hơn với khách hàng Việt với những thiết kế đặc biệt kết hợp cùng Dragon Ball, One Piece (Ảnh: JINS).

Song song với công nghệ, JINS còn tạo dấu ấn trong văn hóa đại chúng. Các bộ sưu tập hợp tác cùng Dragon Ball, One Piece... biến mỗi chiếc kính thành một câu chuyện.

Những hợp tác này giúp JINS vừa giữ được tinh thần Nhật Bản, vừa trở nên trẻ trung, gần gũi với thế hệ Gen Z và Millennials… những nhóm khách hàng ngày càng coi phụ kiện này như một tuyên ngôn cá tính.

Phủ sóng thương hiệu tại Việt Nam

Sau thành công vượt mong đợi của gian hàng trải nghiệm tại Saigon Centre, với số lượng đơn hàng đặt trước lên đến hơn 2.000 đơn, JINS công bố kế hoạch mở 3 cửa hàng đầu tiên tại TPHCM trong tháng 11.

JINS Saigon Centre (Q.1) - flagship store (cửa hàng tiêu biểu) đầu tiên, khai trương ngày 8/11, diện tích 200m², đặt tại vị trí trung tâm Lê Lợi. JINS Aeon Mall Tân Phú Celadon và JINS Aeon Mall Bình Tân, đồng loạt khai trương ngày 22/11, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và giới trẻ nội thành.

Đại diện JINS cho biết mục tiêu của việc mở đồng loạt ba cửa hàng là xây dựng nhanh nhận diện thương hiệu tại TPHCM, từ đó mở rộng ra Hà Nội và các thành phố lớn khác trong giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ mang đến các sản phẩm kính chất lượng cao, JINS Việt Nam còn hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm mua sắm, biến việc chọn kính trở thành một phần của phong cách sống.

Sự gia nhập của JINS diễn ra trong bối cảnh nhiều thương hiệu Nhật Bản đang mở rộng hoạt động và khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam với định hướng chất lượng, tối giản và bền vững.

JINS kỳ vọng sẽ tiếp nối tinh thần đó trong lĩnh vực kính mắt, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh mới trong thị trường bán lẻ phụ kiện thời trang.

Từ triết lý “Magnify Life - Cùng mở tầm mắt”, JINS không chỉ mang đến những sản phẩm kính chất lượng cao mà còn mang đến người dùng Việt Nam tinh thần Nhật Bản.