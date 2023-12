Thu Minh lần đầu công khai con trai sau nhiều năm giấu mặt

Tối 24/12, đêm diễn cuối của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM - HOZO 2023 - được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi (quận 1), tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Một trong những nghệ sĩ mang đến không khí sôi động cho chương trình chính là Thu Minh. Nữ ca sĩ "đốt cháy" sân khấu với loạt ca khúc làm nên tên tuổi của mình như Đường cong, Hot, Bay, Bóng mây bên thềm, I Am Diva…

Trong màn giao lưu, Thu Minh mời lên sân khấu một khán giả nhí và bất ngờ tiết lộ đây chính là con trai của mình - bé Gấu. Đây cũng là lần đầu tiên Thu Minh công khai con trai với hàng ngàn khán giả, bởi từ khi làm mẹ, cô luôn khéo léo giấu mặt con trước công chúng.

Mặt khác, nữ ca sĩ không khỏi xúc động khi một lần nữa được Ban Tổ chức ưu ái trao cơ hội "cháy" hết mình với người hâm mộ. Nữ ca sĩ cho biết cô đã đồng hành cùng chương trình từ năm 2019.

Thu Minh "cháy" hết mình trên sân khấu (Ảnh: Chụp màn hình).

Thu Minh và con trai trên sân khấu (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong chương trình, đại diện đến từ đất nước Tây Ban Nha - nhóm nhạc El Pony Pisador - thể hiện tiết mục hòa tấu các nhạc cụ đầy ấn tượng, mang đến những bản nhạc dân gian mang màu sắc tươi vui như Dolores, Lime scurvy, Sam's gone away, Vila de su, The Leaving of Liverpool…

Sự pha trộn độc đáo của nhiều nét văn hóa khác nhau trong âm nhạc của nhóm nhạc đến từ Tây Ban Nha đã tạo nên những trải nghiệm đặc biệt cho người xem.

Nhóm nhạc El Pony Pisador (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhóm Da LAB gửi lời chào bằng ca khúc Thức Giấc và thể hiện loạt hit như Thanh Xuân, Từ ngày em đến, Chạy khỏi thế giới này, Con cá con chim, 2 ngày 1 đêm, Bầu trời mới, Gác lại âu lo…

Không chỉ mang đến những giai điệu cảm xúc, Da LAB còn tiết lộ đã chuẩn bị những phần bánh để tặng cho khán giả, nhưng trong quá trình di chuyển, bánh đã bể mất. Để bù đắp, nhóm mang đến một ca khúc mới toanh mang tên Phù du.

Không khí sôi động tại đêm nhạc (Ảnh: Ban Tổ chức),

Theo Ban Tổ chức, sự kiện HOZO 2023 đã thu hút được 200.000 lượt khán giả tham gia trong 3 ngày, đây được xem là con số ngoài mong đợi.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - tổng đạo diễn chương trình - chia sẻ: "Dự tính của chúng tôi phần nhiều nằm ở công tác chuẩn bị, sự chỉn chu trong từng công đoạn và thực hiện thật tốt những mong mỏi và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo TPHCM, nhằm giúp HOZO ghi dấu ấn và dần trở thành một thương hiệu văn hóa có chỗ đứng trong khu vực.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, đó là sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả thành phố trong lần trở lại năm nay".