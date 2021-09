"Thiên thần Victoria's Secret" Adriana Lima công khai bạn trai mới

Dân trí Tham dự LHP Venice 2021, siêu mẫu đình đám Adriana Lima lần đầu tiên công khai bạn trai mới Andre Lemmers.

Adriana Lima rực rỡ váy đỏ

Cựu "thiên thần nội y" Adriana Lima là khách VIP của liên hoan phim Venice (Italy) ngày 1/9 vừa qua. Tham dự ngày khai mạc LHP uy tín này, siêu mẫu Brazil lần đầu tiên giới thiệu bạn trai mới Andre Lemmers.

Adriana Lima tỏa sáng trên thảm đỏ LHP Venice khi diện bộ váy gợi cảm của Etro khoe dáng vóc nuột nà. Siêu mẫu 40 tuổi và bạn trai Andre Lemmers công khai trao nhau nụ hôn tình tứ trước ống kính của phóng viên ảnh.

Adriana Lima và bạn trai mới dự LHP Venice.

Một ngày sau khi dự lễ khai mạc LHP Venice ở Italy, siêu mẫu Brazil và bạn trai tới Pháp dự tiệc tối của một nhãn hiệu lớn. Cặp đôi tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý trong sự kiện này.

Andre Lemmers bằng tuổi Adriana Lima. Anh hiện sống và làm việc tại Los Angeles, California, Mỹ. Andre Lemmers là giám đốc sáng tạo và nhà sản xuất cho một số bộ phim Hollywood.

Adriana Lima và bạn trai Andre Lemmers dự sự kiện tại Pháp ngày 2/9.

"Thiên thần Victoria's Secret" Adriana Lima từng có quan hệ tình cảm với ca sĩ người Mỹ Lenny Kravitz từ năm 2001 đến năm 2003. Cặp đôi từng đính hôn và Lima đã xuất hiện trong MV năm 2002 của Kravitz mang tên Yesterday Is Gone (My Dear Kay).

Adriana Lima khoe vai trần quyến rũ

Năm 2009, siêu mẫu áo tắm kết hôn với cầu thủ bóng rổ người Serbia Marko Jarić vào ngày lễ tình nhân ở Jackson Hole, Wyoming, Mỹ. Jarić và Lima có với nhau hai cô con gái và cặp đôi ly thân vào năm 2014. Vụ ly hôn của họ được hoàn tất vào tháng 3 năm 2016.

Năm 2010, Lima được xếp hạng thứ 46 trong 50 phụ nữ nổi tiếng nhất trên Internet theo kết quả tìm kiếm của Google. Năm 2012, tạp chí Complex xếp cô ở vị trí thứ 4 trong danh sách "100 siêu mẫu nóng bỏng nhất mọi thời đại".

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2015, Adriana được dựng tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds New York (Mỹ). Cô là "Thiên thần Victoria's Secret" đầu tiên được dựng tượng sáp tại bảo tàng nổi tiếng này.

Adriana Lima là từng một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới. Khối tài sản của cô lên tới gần 100 triệu USD và hiện tại, cô sống cùng hai con gái trong biệt thự sang trọng ở Mỹ.

Adriana Lima nổi bật tại Cannes

Vĩnh Ngọc

Theo DM