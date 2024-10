Thi thể của thành viên nhóm One Direction được đưa về Anh

Tờ CBS News đưa tin, ngày 19/10, cha của nam ca sĩ Liam Payne đã có mặt tại Argentina để làm thủ tục đưa thi thể của con trai về Anh. Sau khi hạ cánh ở sân bay quốc tế Buenos Aires, ông Geoff Payne xuất hiện tại một khách sạn ở trung tâm thành phố cùng với các viên chức lãnh sự Anh.

Cha của Liam Payne đã đến nhà xác Buenos Aires để nhận dạng thi thể con trai mình. Ông có mặt tại văn phòng công tố địa phương, nơi vụ tử vong của con trai đang được điều tra, để làm thủ tục đưa thi hài Liam Payne trở về quê hương.

Nam ca sĩ Liam Payne qua đời ở tuổi 31 (Ảnh: Getty Images).

Ông Geoff Payne cũng dừng lại ở khách sạn Casa Sur Palermo - nơi Liam qua đời - để nhận lại một số đồ đạc của con trai. Tại đây, nhiều người dân Argentina vây kín, đặt hoa và thiệp để tiễn biệt nam ca sĩ. Ông Geoff Payne đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ.

Đại diện gia đình ca sĩ Liam Payne nói với công chúng: "Chúng tôi vô cùng đau buồn. Liam sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta. Và chúng tôi sẽ luôn nhớ tới Liam, một con người tốt bụng, hài hước. Gia đình chúng tôi đang động viên nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi mong muốn được tôn trọng sự riêng tư vào lúc này".

Chị gái của nam ca sĩ cũng dành những lời xúc động cho em trai. Cô gọi em trai là người bạn thân nhất và thừa nhận bàng hoàng khi anh ra đi ở tuổi 31.

"Tôi thường thích đón em ấy sau giờ làm, đặc biệt là sau các buổi hòa nhạc, đêm diễn. Liam hay cho tôi xem các bài hát mới trong album. Em ấy rất yêu 1D (One Direction) cùng các thành viên trong nhóm và chúng tôi đã thảo luận về chủ đề này rất nhiều", cô chia sẻ.

Chị gái của giọng ca đoản mệnh cũng nói rằng, em trai cô gặp nhiều vấn đề tâm lý trong những năm qua. Cô viết: "Trong vài năm gần đây, em tôi thường phải cố gắng rất nhiều để vượt qua mọi thứ tồi tệ đang nhắm vào mình. Em tôi chỉ muốn được yêu thương và làm mọi người vui vẻ bằng âm nhạc.

Hy vọng giờ đây em có thể cảm nhận tình yêu mà em chưa từng nhận được trong suốt khoảng thời gian đó. Chị xin lỗi vì đã không thể cứu em. Chị muốn nói cho em biết rằng, chị vẫn ở đây nếu em cần bất cứ điều gì".

Bố của Liam Payne tới Argentina để đưa con trai về Anh lo hậu sự (Ảnh: Sky News).

Liam Payne từng nhiều lần bày tỏ tình cảm với cha mẹ trong các buổi phỏng vấn trước khi mất. Cha của nam ca sĩ là một thợ cơ khí còn mẹ anh là một y tá. Hai người từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu về nhóm One Direction - One Direction: This Is Us (năm 2013).

Mẹ của nam ca sĩ đoản mệnh từng nói trong phim tài liệu: "Khi thấy con trai trên sân khấu, tôi rất tự hào. Chúng tôi nhớ Liam rất nhiều".

Liam Payne là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới One Direction. Anh gia nhập làng giải trí từ khi là một cậu bé 15 tuổi. Từ năm 2016, khi nhóm One Direction dừng hoạt động, Liam theo đuổi sự nghiệp ca hát riêng.

Ngày 16/10, Liam qua đời ở tuổi 31 khiến người hâm mộ và đồng nghiệp trên khắp thế giới bàng hoàng. Simon Cowell - người cố vấn của chương trình X Factor và cũng là người có công dẫn dắt Liam vào làng giải trí - thừa nhận rằng, ông rất sốc, buồn, trống rỗng khi hay tin dữ về anh.

Nữ ca sĩ Cheryl, bạn gái cũ của Liam, cũng thừa nhận cô rất buồn và bức xúc trước những bài viết không đúng sự thật về cái chết của anh. Cheryl và Liam từng gắn bó 3 năm, có 1 cậu con trai chung.

Theo cảnh sát Argentina, Liam Payne có khả năng bị ảnh hưởng bởi một loại thuốc mạnh, có thể gây ra các cơn loạn thần và ảo giác trước khi rơi từ ban công khách sạn xuống mặt đất. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nam ca sĩ bị đa chấn thương.

Liam Payne bị hãng Universal Music hủy hợp đồng vài tuần trước khi mất (Ảnh: Getty Images).

Theo nguồn tin của Daily Mail, nam ca sĩ được cho là chịu cú sốc lớn trước khi mất. Liam Payne bị hãng thu âm Universal Music kết thúc hợp đồng vài tuần trước. Album thứ 2 của anh bị hoãn trước khi Universal loại anh ra khỏi hợp đồng.

"Số tiền Liam Payne ứng trước rất lớn và anh ấy không lấy lại được. Trong số các thành viên của One Direction, Payne đã đi sai hướng về mặt âm nhạc", nguồn tin cho hay.

Liam ký hợp đồng với Sony khi còn là thành viên One Direction. Năm 2016, khi mới 22 tuổi, anh gia nhập Capitol Records, hãng thu âm thuộc sở hữu của Universal, bắt đầu sự nghiệp ca hát riêng.

Ngoài ra, người phụ trách quan hệ công chúng của Liam Payne đã từ chức vào đầu tháng 10. Bạn gái cũ của Liam - Maya Henry - cũng bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại nam ca sĩ, sau các cáo buộc anh liên lạc làm phiền cô nhiều lần.

"Toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của Payne gây dựng kể từ khi anh ra hát riêng dường như sụp đổ. Chắc chắn điều đó đã khiến anh ấy suy sụp hoàn toàn", nguồn tin nói.